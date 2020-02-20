Экономика

РБКРБКМинфин заявил об огромной волне рефинансирования ипотеки в России

Огромная волна рефинансирования ипотечных кредитов наблюдается в России на фоне снижения ставок. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. В последние несколько месяцев ставки по ипотеке значительно снизились.
Читать в источнике
Комментировать30

Подробнее о событии

Минфин заявил об огромной волне рефинансирования ипотеки в России

РБК20 февраля в 03:25

Эксперт оценил влияние рефинансирования ипотеки на уровень закредитованности россиян

RT на русском20 февраля в 11:02

Ипотечные заемщики Петербурга начали массово снижать процентную ставку

АБН20 февраля в 04:29

В Минфине рассказали о волне рефинансирования ипотеки

Piter.tv20 февраля в 11:48

Падение ставок ипотеки не делает рефинансирование выгодным

Э Вести19 февраля в 21:55

В Минфине заявили, что средний уровень ставки по ипотеке находится на отметке в 8,7%

ТАСС19 февраля в 19:08

Минфин РФ: средняя ставка по ипотеке составила 8,7%

News.ru19 февраля в 17:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 06:09, Ашберн
Армия и оружие

16 турецких военных и 100 сирийских наёмников погибли в Триполи

16 турецких военных и более 100 сирийских наёмников погибли в боях в Триполи, — сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник в ЛНА.
News.ru 04:59
Футбол

«Реал» проиграл «Леванте» и лишился лидерства

Мадридский "Реал" в матче 25 тура уступил в Валенсии местному "Леванте" 0:1. Это поражение стоило команде Зинедина Зидана лидерства в Ла Лиге.
Вести.Ru вчера в 17:35
Армия и оружие

Песков: террористы в Идлибе получают опасные образцы военной техники

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что террористы в сирийском Идлибе получают опасные образцы военной техники.
РЕН ТВ 05:53
Армия и оружие

Военные ЛНР поздравили «ВСУшников» с 23 февраля

Как сообщала «Русская Весна», украинские оккупанты поздравили с 23 февраля по-своему: в прифронтовых посёлках ДНР снова разрушены дома мирных жителей.
Rusvesna.su 05:28
Авто

Представлен обновлённый Volkswagen Caddy

Volkswagen Caddy нового поколения получил самой серьезное обновление за последние 16 лет. Его презентация проходила в Германии.
Tvoe-avto.com 21 февраля в 07:37
Политика

Президент возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

В День защитника Отечества президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
Вести.Ru 05:10
Общество

Италия ввела карантин в 12 городах из-за коронавируса

Власти Италии ввели карантин в городах провинций Ломбардия и Венето. Около 50 тысяч местных жителей должны оставаться дома.
Газета.Ru 04:23
Единоборства

Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы

Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Коммерсантъ 01:22
Армия и оружие

СМИ узнали о создании гиперзвуковой ракеты для Су-57

Российские предприятия разработали малогабаритную гиперзвуковую ракету для российского истребителя пятого поколения Су-57.
РБК 02:29
Культура

Канал на Украине показал фильмы о советских десантниках 23 февраля

Канал показал два фильма: "В зоне особого внимания", "Ответный ход", накануне также показали фильм "Захват" о советских десантниках.
РЕН ТВ 06:03
Биатлон

Биатлонист Логинов отказался от масс-старта ЧМ

BFM.ru 04:53
Наука

Искусственный интеллект создал новый мощный антибиотик

ToDay News Ufa 20 февраля в 18:14
Политика

ВСУ обстреляли Горловку, повреждены дома и хозпостройки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли подконтрольную Донецкой Народной Республике (ДНР) Горловку, в результате повреждения получили несколько домов, хозяйственных построек.
ФАН 03:56
Гаджеты

Xiaomi запатентовала SIM-карту с накопителем и поддержкой 5G

RuNews24.ru 20 февраля в 15:25
Армия и оружие

Сирия пообещала сбивать нарушающие воздушное пространство самолеты

Московский Комсомолец вчера в 09:44
Экономика

Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимо большим объем неизрасходованных средств бюджета за 2019 год.
РИА Новости 20 февраля в 04:42
Экономика

Экономист оценил заявление постпреда МВФ на Украине

Экономист, финансовый аналитик Владимир Рожанковский оценил заявление постпреда Международного валютного фонда на Украине Йосты Люнгмана, согласно которому Киев должен за счёт структурных реформ обеспечить рост в течение 20 лет в среднем на 6% ежегодно, чтобы достичь нынешнего уровня Польши.
RT на русском 20 февраля в 10:34
Гаджеты

Apple выпустит бюджетную версию беспроводных наушников AirPods Pro

Apple намерена в середине нынешнего года выпустить более бюджетную модификацию беспроводных наушников AirPods Pro.
Актуальные Новости 04:08
Космос

Гигантская вспышка на коричневом карлике поставила астрономов в тупик

Территория новостей вчера в 05:01
Политика

США обвинили Россию в кампании по дезинформации о коронавирусе

Сотрудник Госдепартамента США Филипп Рикер сообщил, что российская кампания по дезинформации продвигает безосновательные теории заговора о причастности США к вспышке коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 09:31
Политика

В МИД РФ оценили эффективность деконфликтинга России и США в Сирии

Механизм деконфликтинга в отношениях между США и Россией относительно Сирии действуют эффективно.
ТК Звезда вчера в 19:20
Технологии

Изобретение школьника поможет отряду «Лиза Алерт» в поиске людей

Улучшить качество и дальность связи квадрокоптера и, как следствие, упростить процесс поиска пропавших на природе людей поможет уникальная антенная установка, которую разработал специально для отряда "Лиза Алерт" 15-летний Максим Громаков.
РИА Новости 00:00
Происшествия

В аварии со снегоходом на Камчатке погибла журналистка

Главный редактор информационного портала «Камчатка-Информ» Мария Нетребенко погибла в аварии со снегоходом на Камчатке.
REGNUM 04:22
Хоккей

«Нефтехимик» разгромил в Хабаровске «Амур» со счетом 8:0 в матче КХЛ

РИА Новости 04:31
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае достигло 2345 человек

МИР 24 вчера в 02:30
Общество

Составлен рейтинг самых мужественных городов России и СНГ

Рейтинг самых мужественных городов России, составленный по итогам интернет-опроса, возглавила Москва, сообщает ТурСтат.
РИА Новости 02:13
Политика

Рабочая группа определилась с концепцией голосования по Конституции

Законом предлагается регламентировать только наблюдение от Общественной палаты, подтвердил РБК сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Крашенинников.
РБК 01:05
Общество

В США астронавт-любитель погиб во время испытаний самодельной ракеты

Ракета на паровом двигателе рухнула на землю вскоре после запуска. Хьюз был известен своей уверенностью в том, что Земля плоская.
Интерфакс 05:04
Музыка

Украина выбрала своего представителя на «Евровидении-2020»

ТАСС вчера в 15:38
Экономика

Лукашенко рассказал о предложении Путина выплатить Белоруссии $300 млн

Ведомости 21 февраля в 04:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное