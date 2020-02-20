Экономика
РБКМинфин заявил об огромной волне рефинансирования ипотеки в России
Огромная волна рефинансирования ипотечных кредитов наблюдается в России на фоне снижения ставок. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. В последние несколько месяцев ставки по ипотеке значительно снизились.
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Эксперт оценил влияние рефинансирования ипотеки на уровень закредитованности россиян
RT на русском20 февраля в 11:02
В Минфине заявили, что средний уровень ставки по ипотеке находится на отметке в 8,7%
ТАСС19 февраля в 19:08
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Армия и оружие
16 турецких военных и 100 сирийских наёмников погибли в Триполи
16 турецких военных и более 100 сирийских наёмников погибли в боях в Триполи, — сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник в ЛНА.
Футбол
«Реал» проиграл «Леванте» и лишился лидерства
Мадридский "Реал" в матче 25 тура уступил в Валенсии местному "Леванте" 0:1. Это поражение стоило команде Зинедина Зидана лидерства в Ла Лиге.
Армия и оружие
Песков: террористы в Идлибе получают опасные образцы военной техники
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что террористы в сирийском Идлибе получают опасные образцы военной техники.
Армия и оружие
Военные ЛНР поздравили «ВСУшников» с 23 февраля
Как сообщала «Русская Весна», украинские оккупанты поздравили с 23 февраля по-своему: в прифронтовых посёлках ДНР снова разрушены дома мирных жителей.
Авто
Представлен обновлённый Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy нового поколения получил самой серьезное обновление за последние 16 лет. Его презентация проходила в Германии.
Политика
Президент возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
В День защитника Отечества президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
Общество
Италия ввела карантин в 12 городах из-за коронавируса
Власти Италии ввели карантин в городах провинций Ломбардия и Венето. Около 50 тысяч местных жителей должны оставаться дома.
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Армия и оружие
СМИ узнали о создании гиперзвуковой ракеты для Су-57
Российские предприятия разработали малогабаритную гиперзвуковую ракету для российского истребителя пятого поколения Су-57.
Культура
Канал на Украине показал фильмы о советских десантниках 23 февраля
Канал показал два фильма: "В зоне особого внимания", "Ответный ход", накануне также показали фильм "Захват" о советских десантниках.
Наука
Искусственный интеллект создал новый мощный антибиотик
Политика
ВСУ обстреляли Горловку, повреждены дома и хозпостройки
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли подконтрольную Донецкой Народной Республике (ДНР) Горловку, в результате повреждения получили несколько домов, хозяйственных построек.
Гаджеты
Xiaomi запатентовала SIM-карту с накопителем и поддержкой 5G
Армия и оружие
Сирия пообещала сбивать нарушающие воздушное пространство самолеты
Экономика
Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой
Премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимо большим объем неизрасходованных средств бюджета за 2019 год.
Экономика
Экономист оценил заявление постпреда МВФ на Украине
Экономист, финансовый аналитик Владимир Рожанковский оценил заявление постпреда Международного валютного фонда на Украине Йосты Люнгмана, согласно которому Киев должен за счёт структурных реформ обеспечить рост в течение 20 лет в среднем на 6% ежегодно, чтобы достичь нынешнего уровня Польши.
Гаджеты
Apple выпустит бюджетную версию беспроводных наушников AirPods Pro
Apple намерена в середине нынешнего года выпустить более бюджетную модификацию беспроводных наушников AirPods Pro.
Космос
Гигантская вспышка на коричневом карлике поставила астрономов в тупик
Политика
США обвинили Россию в кампании по дезинформации о коронавирусе
Сотрудник Госдепартамента США Филипп Рикер сообщил, что российская кампания по дезинформации продвигает безосновательные теории заговора о причастности США к вспышке коронавируса.
Политика
В МИД РФ оценили эффективность деконфликтинга России и США в Сирии
Механизм деконфликтинга в отношениях между США и Россией относительно Сирии действуют эффективно.
Технологии
Изобретение школьника поможет отряду «Лиза Алерт» в поиске людей
Улучшить качество и дальность связи квадрокоптера и, как следствие, упростить процесс поиска пропавших на природе людей поможет уникальная антенная установка, которую разработал специально для отряда "Лиза Алерт" 15-летний Максим Громаков.
Происшествия
В аварии со снегоходом на Камчатке погибла журналистка
Главный редактор информационного портала «Камчатка-Информ» Мария Нетребенко погибла в аварии со снегоходом на Камчатке.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае достигло 2345 человек
Общество
Составлен рейтинг самых мужественных городов России и СНГ
Рейтинг самых мужественных городов России, составленный по итогам интернет-опроса, возглавила Москва, сообщает ТурСтат.
Политика
Рабочая группа определилась с концепцией голосования по Конституции
Законом предлагается регламентировать только наблюдение от Общественной палаты, подтвердил РБК сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Крашенинников.
Общество
В США астронавт-любитель погиб во время испытаний самодельной ракеты
Ракета на паровом двигателе рухнула на землю вскоре после запуска. Хьюз был известен своей уверенностью в том, что Земля плоская.
Музыка
Украина выбрала своего представителя на «Евровидении-2020»
Экономика