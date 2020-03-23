Премьер Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития определить к 26 марта расходы бюджета, которые они считают приоритетными в условиях распространения коронавируса.

с чего всё началось

Некоторые траты уже потеряли актуальность, нужно найти деньги на поддержку экономики и социальной сферы, не прибегая к общему сокращению расходов. Найтись они могут в том числе в резервном фонде правительства, пишут «Ведомости», ссылаясь на источник в Минфине.

«Ведомости»: правительство может сократить расходы на нацпроекты

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