Коронавирус
BFM.ru«Ведомости»: правительство может сократить расходы на нацпроекты
Некоторые траты уже потеряли актуальность, нужно найти деньги на поддержку экономики и социальной сферы, не прибегая к общему сокращению расходов. Найтись они могут в том числе в резервном фонде правительства, пишут «Ведомости», ссылаясь на источник в Минфине.
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с чего всё началось
Премьер Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития определить к 26 марта расходы бюджета, которые они считают приоритетными в условиях распространения коронавируса.Ведомостивчера в 17:30
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Спорт
Олимпиаду в Токио перенесли на год
В МОК уточнили, что Олимпийские и Паралимпийские игры состоятся не позднее лета 2021 года, при этом цифра 2020 в названии сохранится, а олимпийский огонь останется в Японии светить «маяком надежды для мира в эти смутные времена».
Общество
В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы
Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
Здоровье
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде летом
Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Общество
Собянин предупредил о проблемах из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что в России необходимо готовиться к проблемам из-за пандемии коронавируса.
Общество
Льва Лещенко с женой госпитализировали с подозрением на коронавирус
По данным издания, супруги находятся в инфекционной больнице посёлка Коммунарка Новомосковского административного округа Москвы.
Футбол
«Локомотив» прекратил тренировки в связи с пандемией коронавируса
Футболисты московского «Локомотива» прервали тренировочный процесс и ушли на карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Происшествия
Москвичка в Коммунарке умерла не от коронавируса, а от рака
Причиной смерти 69-летней москвички в больнице в Коммунарке, где находятся заболевшие коронавирусом, стала онкология.
Политика
Жаров ушел с поста главы Роскомнадзора
Господин Жаров возглавлял Роскомнадзор с мая 2012 года.
Происшествия
Зятя Мишустина подозревают в отмывании денег
Прокуратура города Кобленц в Германии расследует уголовное дело об отмывании денег в отношении зятя председателя правительства России Михаила Мишустина, бизнесмена Александра Удодова.
Общество
Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде
Главный врач областной больницы в Калуге Владимир Кондюков в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.
Политика
Опубликованы кадры замены флага ЕС на российский триколор в Италии
Итальянец Фредерико Кане поблагодарил Россию за помощь стране в борьбе с коронавирусом.
Происшествия
ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent ускорила рост
Цены на нефть ускорили темпы роста. Баррель марки Brent во вторник, 24 марта, дорожает более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.
Происшествия
Уралец из мести вызвал врачей «заболевшей коронавирусом» жене
Супруги поругались, и мужчина решил отомстить: взял телефон жены позвонил с него диспетчеру, сообщив об коронавирусе у своей второй половины.
Политика
Медведев призвал губернаторов возглавлять отделения «Единой России»
Председатель «Единой России», бывший премьер-министр и экс-президент Дмитрий Медведев призвал губернаторов-единороссов возглавлять региональные отделения партии.
Политика
Путин посетил больницу в Коммунарке
Президент Владимир Путин во вторник, 24 марта, приехал в больницу для зараженных коронавирусом COVID-19 в подмосковной Коммунарке.
Общество
ВОЗ констатировала ускорение пандемии коронавируса
Футбол
«Рома» хочет выкупить Мхитаряна у «Арсенала»
Как сообщает Gazzetta dello Sport, руководство итальянского клуба довольно выступлением Мхитаряна и хочет выкупить его контракт.
Армия и оружие
Бригады ВСУ в Донбассе укомплектованы людьми менее чем на 60% — НМ ЛНР
Луганск, 24 марта 2020, 15:19 — REGNUM Бригады ВСУ в зоне проведения карательной операции против населения Донбасса укомплектованы личным составом менее чем на 60%, сообщил 24 марта на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
Гаджеты
Стартовали продажи смартфона Samsung Galaxy M21
Компания Samsung объявила о начале продаж смартфона Galaxy M21, дебютировавшего в прошлый четверг.
Здоровье
Первый случай заражения коронавирусом подтвердили в Волгограде
В Волгограде зафиксировали первого заболевшего коронавирусной инфекцией.
Армия и оружие
Украина запросила помощь НАТО в борьбе против коронавируса в армии
Украина обратилась к Евроатлантическому координационному центру реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (ЕКЦРСБК), входящему в структуру НАТО, с запросом о помощи по противодействию распространению коронавируса в Вооруженных силах Украины (ВСУ).
Энергетика
Названо преимущество России в нефтяном противостоянии
Эксперт назвал главную цель нефтяной борьбы России и Саудовской Аравии В то же время Саудовская Аравия может сама сильно пострадать из-за демпинга, так как при ценах ниже 80 долларов за баррель королевство не сможет преодолеть дефицит в бюджете.
Происшествия
В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку
Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Экономика
В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат
В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, сообщает РИА "Новости".
Общество
Индия закрывает границы на три недели из-за коронавируса
Премьер Индии Нарендра Моди объявил о закрытии страны на три недели из-за коронавируса, пишет РИА "Новости".