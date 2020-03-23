Коронавирус

BFM.ruBFM.ru«Ведомости»: правительство может сократить расходы на нацпроекты

Некоторые траты уже потеряли актуальность, нужно найти деньги на поддержку экономики и социальной сферы, не прибегая к общему сокращению расходов. Найтись они могут в том числе в резервном фонде правительства, пишут «Ведомости», ссылаясь на источник в Минфине.
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с чего всё началось

Правительство может сократить расходы на нацпроекты, стройки и инвестиции

Премьер Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития определить к 26 марта расходы бюджета, которые они считают приоритетными в условиях распространения коронавируса.
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Минфин РФ отказался сокращать расходы бюджета для поддержки экономики

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Правительство может сократить расходы на нацпроекты, стройки и инвестиции

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Минфин подтвердил отсутствие планов на секвестр бюджета

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В Минфине заявили об отсутствии планов по секвестру федерального бюджета

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Минфин: Сокращать расходы бюджета РФ в 2020 году не планируется

РЕН ТВвчера в 11:51
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Спорт

Олимпиаду в Токио перенесли на год

В МОК уточнили, что Олимпийские и Паралимпийские игры состоятся не позднее лета 2021 года, при этом цифра 2020 в названии сохранится, а олимпийский огонь останется в Японии светить «маяком надежды для мира в эти смутные времена».
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Общество

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Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
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Причиной смерти 69-летней москвички в больнице в Коммунарке, где находятся заболевшие коронавирусом, стала онкология.
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Главный врач областной больницы в Калуге Владимир Кондюков в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.
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Цена на нефть марки Brent ускорила рост

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Первый случай заражения коронавирусом подтвердили в Волгограде

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Индия закрывает границы на три недели из-за коронавируса

Премьер Индии Нарендра Моди объявил о закрытии страны на три недели из-за коронавируса, пишет РИА "Новости".
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