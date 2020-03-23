Сокращение расходов бюджета в 2020 г. не планируется, сообщила пресс-служба Минфина. Перераспределение расходов на более приоритетные направления в связи с эпидемиологической ситуацией в мире возможно без секвестра бюджета, за счет резервных средств, уточнили в ведомстве.

Экономика МВФ предупредил о снижении мировой экономики в 2020 году Прогноз для глобальной экономики негативный, ожидается снижение мирового ВВП в 2020 году, сообщила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в понедельник.

Экономика Банки дадут пострадавшим от коронавируса кредитные каникулы Банк вводит отсрочку платежа по кредитным продуктам как по основному долгу, так и по процентам по кредиту.

Общество Аваков предупредил украинцев о голоде «Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.

Технологии МТС призвал абонентов не выходить из дома Компания МТС призывает своих абонентов не выходить из дома и быть осторожными. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.

Музыка Евровидение-2020 могут провести онлайн "Европейский вещательный союз рассматривает возможность провести Евровидение-2020 онлайн, но не в виде конкурса, а как шоу - чтобы поднять дух европейцев в непростое время и отдать честь артистам, которые прошли отбор на конкурс в 2020 году", - говорится на официальном аккаунте песенного конкурса в Twitter.

Общество Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны Пандемия коронавируса является индикатором готовности современной системы здравоохранения к подобным ситуациям и фактически выступает «репетицией биологической войны», заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, хирург и педиатр Леонид Рошаль в интервью «России 24».

Общество Суд в Нидерландах возобновил слушания по делу MH17 Судебные слушания по делу о крушении малазийского "Боинга" в небе над Донбассом в 2014 году возобновились сегодня в Нидерландах.

Здоровье Попова заявила об иммунитете к коронавирусу у переболевших Существующие на сегодня исследования показывают, что в крови у переболевших вырабатываются иммуноглобулины M и G, которые защищают организм от повторного заражения, цитирует ТАСС интервью Поповой программе «Познер».