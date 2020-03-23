Коронавирус

ВедомостиВедомостиМинфин заявил об отсутствии планов сокращать расходы бюджета

Сокращение расходов бюджета в 2020 г. не планируется, сообщила пресс-служба Минфина. Перераспределение расходов на более приоритетные направления в связи с эпидемиологической ситуацией в мире возможно без секвестра бюджета, за счет резервных средств, уточнили в ведомстве.
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Минфин РФ отказался сокращать расходы бюджета для поддержки экономики

News.ru14:29

Минфин: Сокращать расходы бюджета РФ в 2020 году не планируется

РЕН ТВ11:51

Минфин: Сокращение расходов бюджета в 2020 году не планируется

Российская газета12:48

Минфин: сокращения расходов бюджета в 2020 году не будет

Долг.рф12:37

Минфин подтвердил отсутствие планов на секвестр бюджета

РБК12:22

В Минфине заявили об отсутствии планов по секвестру федерального бюджета

Известия12:21

Минфин заявил об отсутствии планов сокращать расходы бюджета

Ведомости13:01
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МВФ предупредил о снижении мировой экономики в 2020 году

Прогноз для глобальной экономики негативный, ожидается снижение мирового ВВП в 2020 году, сообщила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в понедельник.
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Банки дадут пострадавшим от коронавируса кредитные каникулы

Банк вводит отсрочку платежа по кредитным продуктам как по основному долгу, так и по процентам по кредиту.
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Складной Huawei Mate Xs оценили в 200 тысяч рублей для россиян

Предзаказ на Huawei Mate Xs начнется через несколько дней. Дебют смартфона состоялся в конце февраля этого года.
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"Европейский вещательный союз рассматривает возможность провести Евровидение-2020 онлайн, но не в виде конкурса, а как шоу - чтобы поднять дух европейцев в непростое время и отдать честь артистам, которые прошли отбор на конкурс в 2020 году", - говорится на официальном аккаунте песенного конкурса в Twitter.
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Врач Тульского "Арсенала" в интервью "Чемпионату" прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.
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Жена Петросяна отреагировала на сообщения о рождении ребенка

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в шутливой форме прокомментировала информацию о рождении ребенка.
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Месси и Карпин приняли участие в кампании по борьбе с коронавирусом

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поддержал кампанию ФИФА и ВОЗ по борьбе с коронавирусом.
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Первый виртуальный Гран-при Формулы-1 посмотрели 400 тысяч человек

Трансляция виртуального Гран-при Бахрейна велась в официальных аккаунтах «Формулы-1» на сервисах YouTube, Facebook и Twitch.
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Пандемия коронавируса является индикатором готовности современной системы здравоохранения к подобным ситуациям и фактически выступает «репетицией биологической войны», заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, хирург и педиатр Леонид Рошаль в интервью «России 24».
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Суд в Нидерландах возобновил слушания по делу MH17

Судебные слушания по делу о крушении малазийского "Боинга" в небе над Донбассом в 2014 году возобновились сегодня в Нидерландах.
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Россия завершила переброску помощи в Италию

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Попова заявила об иммунитете к коронавирусу у переболевших

Существующие на сегодня исследования показывают, что в крови у переболевших вырабатываются иммуноглобулины M и G, которые защищают организм от повторного заражения, цитирует ТАСС интервью Поповой программе «Познер».
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Общество

Протоиерей РПЦ пришел на проповедь в противогазе

Протоиерей РПЦ Андрей Ткачев пришел на проповедь в противогазе, пародируя людей, надевающих маски на фоне пандемии кронавируса.
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Песков рассказал, почему Путин не носит маску из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной самоизоляции главы государства Владимира Путина.
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ГИБДД ищет лихача, который промчался по встречке на ЗСД

В Петербурге автомобилистам пришлось уворачиваться от водителя, который мчался по встречной полосе Западного скоростного диаметра.
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Дмитрий Гордон заявил о риске распада Украины

Украина может развалиться из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, считает украинский журналист Дмитрий Гордон.
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Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса усиливается. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
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Финансы

Из-за дефолтов бизнеса доллар взлетит на новую высоту

Дополнительное стимулирование при скоординированном участии мировых ЦБ, ранее почти всегда становилось поводом для активных покупок на финансовых рынках.
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Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx для виртуальной реальности

REGNUM 12:54
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Названо самое эффективное мыло для защиты от коронавируса

Лучше всего с вирусными инфекциями борются детское и 72-процентное хозяйственное мыло, рассказала телеканалу "Москва 24" врач-терапевт Людмила Лапа.
РИА Новости 14:52
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК 08:26
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В Черногории задержали россиянку за пост в Facebook про коронавирус

Полиция Черногории задержала в Тивате россиянку за публикацию в Facebook о масштабах распространения коронавируса в этой стране.
Ведомости 11:34
Общество

В США отказались делать тест на коронавирус больному Алексею Воробьеву

Американские врачи отказались делать тест на коронавирус актеру и певцу Алексею Воробьеву, у которого поднялась высокая температура.
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Дзюба сравнил темнокожих игроков «Зенита» с обезьянами

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба в своём инстаграме сравнил Ярослава Ракицкого, Малкома, себя, Вильмара Барриоса и Дугласа Сантоса с обезьянами.
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Некоторые ритейлеры начали продавать Resident Evil 3 раньше релиза. В сети появились спойлеры игры

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Создан прибор, который отслеживает проникновение рака в здоровые ткани

Например, усиление структуры внеклеточного матрикса означает, что рак распространяется по организму.
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Как работают Яндекс.Новости?
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