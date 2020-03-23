Коронавирус
ВедомостиМинфин заявил об отсутствии планов сокращать расходы бюджета
Сокращение расходов бюджета в 2020 г. не планируется, сообщила пресс-служба Минфина. Перераспределение расходов на более приоритетные направления в связи с эпидемиологической ситуацией в мире возможно без секвестра бюджета, за счет резервных средств, уточнили в ведомстве.
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Экономика
МВФ предупредил о снижении мировой экономики в 2020 году
Прогноз для глобальной экономики негативный, ожидается снижение мирового ВВП в 2020 году, сообщила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в понедельник.
Экономика
Банки дадут пострадавшим от коронавируса кредитные каникулы
Банк вводит отсрочку платежа по кредитным продуктам как по основному долгу, так и по процентам по кредиту.
Гаджеты
Складной Huawei Mate Xs оценили в 200 тысяч рублей для россиян
Предзаказ на Huawei Mate Xs начнется через несколько дней. Дебют смартфона состоялся в конце февраля этого года.
Общество
Аваков предупредил украинцев о голоде
«Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.
Технологии
МТС призвал абонентов не выходить из дома
Компания МТС призывает своих абонентов не выходить из дома и быть осторожными. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Политика
Жаров ушел с поста главы Роскомнадзора
Господин Жаров возглавлял Роскомнадзор с мая 2012 года.
Музыка
Евровидение-2020 могут провести онлайн
"Европейский вещательный союз рассматривает возможность провести Евровидение-2020 онлайн, но не в виде конкурса, а как шоу - чтобы поднять дух европейцев в непростое время и отдать честь артистам, которые прошли отбор на конкурс в 2020 году", - говорится на официальном аккаунте песенного конкурса в Twitter.
Футбол
Дзюба раскритиковал россиян за отношение к коронавирусу
Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба раскритиковал россиян за безответственное отношение к коронавирусу.
Общество
Врач тульского «Арсенала» дал несколько советов по профилактике коронавируса
Врач Тульского "Арсенала" в интервью "Чемпионату" прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.
Шоу-бизнес
Жена Петросяна отреагировала на сообщения о рождении ребенка
Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в шутливой форме прокомментировала информацию о рождении ребенка.
Футбол
Месси и Карпин приняли участие в кампании по борьбе с коронавирусом
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поддержал кампанию ФИФА и ВОЗ по борьбе с коронавирусом.
Автоспорт
Первый виртуальный Гран-при Формулы-1 посмотрели 400 тысяч человек
Трансляция виртуального Гран-при Бахрейна велась в официальных аккаунтах «Формулы-1» на сервисах YouTube, Facebook и Twitch.
Общество
Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны
Пандемия коронавируса является индикатором готовности современной системы здравоохранения к подобным ситуациям и фактически выступает «репетицией биологической войны», заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, хирург и педиатр Леонид Рошаль в интервью «России 24».
Общество
Суд в Нидерландах возобновил слушания по делу MH17
Судебные слушания по делу о крушении малазийского "Боинга" в небе над Донбассом в 2014 году возобновились сегодня в Нидерландах.
Политика
Россия завершила переброску помощи в Италию
Здоровье
Попова заявила об иммунитете к коронавирусу у переболевших
Существующие на сегодня исследования показывают, что в крови у переболевших вырабатываются иммуноглобулины M и G, которые защищают организм от повторного заражения, цитирует ТАСС интервью Поповой программе «Познер».
Общество
Протоиерей РПЦ пришел на проповедь в противогазе
Протоиерей РПЦ Андрей Ткачев пришел на проповедь в противогазе, пародируя людей, надевающих маски на фоне пандемии кронавируса.
Политика
Песков рассказал, почему Путин не носит маску из-за коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной самоизоляции главы государства Владимира Путина.
Происшествия
ГИБДД ищет лихача, который промчался по встречке на ЗСД
В Петербурге автомобилистам пришлось уворачиваться от водителя, который мчался по встречной полосе Западного скоростного диаметра.
Политика
Дмитрий Гордон заявил о риске распада Украины
Украина может развалиться из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, считает украинский журналист Дмитрий Гордон.
Общество
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса усиливается. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
Финансы
Из-за дефолтов бизнеса доллар взлетит на новую высоту
Дополнительное стимулирование при скоординированном участии мировых ЦБ, ранее почти всегда становилось поводом для активных покупок на финансовых рынках.
Общество
Названо самое эффективное мыло для защиты от коронавируса
Лучше всего с вирусными инфекциями борются детское и 72-процентное хозяйственное мыло, рассказала телеканалу "Москва 24" врач-терапевт Людмила Лапа.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Происшествия
В Черногории задержали россиянку за пост в Facebook про коронавирус
Полиция Черногории задержала в Тивате россиянку за публикацию в Facebook о масштабах распространения коронавируса в этой стране.
Общество
В США отказались делать тест на коронавирус больному Алексею Воробьеву
Американские врачи отказались делать тест на коронавирус актеру и певцу Алексею Воробьеву, у которого поднялась высокая температура.
Футбол
Дзюба сравнил темнокожих игроков «Зенита» с обезьянами
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба в своём инстаграме сравнил Ярослава Ракицкого, Малкома, себя, Вильмара Барриоса и Дугласа Сантоса с обезьянами.
Игры
Некоторые ритейлеры начали продавать Resident Evil 3 раньше релиза. В сети появились спойлеры игры
Наука
Создан прибор, который отслеживает проникновение рака в здоровые ткани
Например, усиление структуры внеклеточного матрикса означает, что рак распространяется по организму.