Коронавирус

News.ruNews.ruМинфин РФ отказался сокращать расходы бюджета для поддержки экономики

Сокращение расходов федерального бюджета в 2020 году не планируется, — заключили в Минфине. Ранее NEWS.ru сообщал о том, что Минфин и Минэкономразвития планируют заняться определением приоритета бюджетных расходов для предотвращения экономического кризиса.
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Правительство может сократить расходы на нацпроекты, стройки и инвестиции

Ведомостивчера в 17:30

В Минфине заявили об отсутствии планов по секвестру федерального бюджета

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Минфин: Сокращение расходов бюджета в 2020 году не планируется

Российская газетавчера в 12:48

Кудрин заявил об отсутствии у властей планов сократить расходы бюджета

Дождьвчера в 12:41

Минфин подтвердил отсутствие планов на секвестр бюджета

РБКвчера в 12:22

Минфин РФ отказался сокращать расходы бюджета для поддержки экономики

News.ruвчера в 14:29

Минфин: Сокращать расходы бюджета РФ в 2020 году не планируется

РЕН ТВвчера в 11:51
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Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:27
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Huawei предоставила оболочку EMUI 10 для более 100 млн устройств

В Huawei только что объявили о том, что глобальное обновление для пользовательской оболочки EMUI 10 на базе ОС Android 10 официально затронуло более 100 миллионов пользователей.
Дни24 03:06
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Петросян отказался обсуждать сообщения о рождении у него ребенка

РБК вчера в 20:34
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В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 21 марта в 04:17
Общество

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости вчера в 10:42
Энергетика

Белоруссия согласилась покупать нефть на условиях «Роснефти»

"Решение о возобновлении поставок в Белоруссию принято именно на тех условиях, которые мы изначально предлагали белорусской стороне, то есть с премией $5 за тонну", — отметил представитель "Роснефти", сообщает "Интерфакс".
Вести.Ru вчера в 10:20
Общество

В Москве из-за коронавируса отменили льготный проезд для школьников

В Москве из-за коронавируса отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников начиная с пятого класса, сообщил в понедельник на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.
ТАСС вчера в 03:00
Происшествия

Причиной смерти женщины в больнице в Коммунарке стал рак

Пожилая женщина, которая умерла в больнице в Москве, имела паллиативную стадию онкологического заболевания, анализ на коронавирусную инфекцию, взятый врачами при жизни пациентки, дал отрицательный результат.
ТАСС 03:31
Шоу-бизнес

Мерьем Узерли объяснила, почему ушла из сериала «Великолепный век»

В 2011 году Мерьем Узерли стала известна на весь мир — и все благодаря сериалу «Великолепный век».
StarHit.ru вчера в 21:30
Политика

Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Интерфакс вчера в 14:00
Политика

МИД ответил на обвинения США в использовании «энергетического оружия»

Москва считает инсинуациями утверждения США о "российском энергетическом оружии", заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
РИА Новости 21 марта в 08:00
Общество

В России подскочили продажи презервативов

Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Lenta.ru вчера в 20:08
Кино

Создатели «Ведьмака» опубликовали съемки боя с кикиморой

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Общество

Джонсон объявил в Великобритании карантин

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время обращения к нации объявил о введении на всей территории страны трехнедельного карантина из-за распространения нового коронавируса.
Российская газета вчера в 17:32
Общество

В Башкирии выявили первые случаи заражения коронавирусом

В Республике Башкортостан подтверждено три первых случая заражения коронавирусом.
РБК 01:42
Энергетика

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 4,5%

Цена нефти марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 4,5% - до $28,3 за баррель.
ТАСС 02:33
Происшествия

Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Вести.Ru вчера в 12:50
Общество

Власти КНР снимают ограничения на транспортное сообщение с Уханем

Власти Китая снимут ограничения на транспортное сообщение с городом Ухань, где началась вспышка коронавируса.
Газета.Ru 01:38
Политика

Песков прокомментировал приказ Собянина о пенсионерах и возраст Путина

Указ мэра Москвы Сергея Собянина о запрете людям старше 65 лет выходить из дома из-за рисков распространения коронавируса не распространяется на 67-летнего президента Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Ведомости вчера в 06:23
Экономика

В России легализуют криптовалюты. Но только в «регуляторной песочнице»

В России создадут «регуляторные песочницы», в рамках которых будут легализованы блокчейн и криптовалюты.
РБК 04:06
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Травников сообщил о дополнительных мерах по борьбе с коронавирусом

Меры по борьбе с коронавирусной инфекцией усиливают в Новосибирской области.
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Экономика

Торговля обналичила коронавирус

Как поясняли работники торговых точек, причина — сбои связи из-за коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 18:31
Происшествия

Из больницы в Коммунарке за сутки выписано 70 человек

Коммерсантъ 02:19
Путешествия

Все организованные туристы вернутся в Россию в течение недели

Все находящиеся за рубежом организованные российские туристы вернутся на родину до 31 марта, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Ростуризма.
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Здоровье

Названы новые симптомы коронавируса

Одним из симптомов "опасного вируса" в организме человека может быть потеря обоняния, считают британские медики.
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Глава UFC заявил, что нашёл место для боя Нурмагомедова и Фергюсона

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Финансы

Курс рубля растет на открытии торгов

На торгах на лондонской бирже ICE цена майских фьючерсов нефти Brent выросла на 4,2%, до $28,2 за баррель.
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«Умирающим пишите прощальные письма»: россиянка об эпидемии в Испании

По словам женщины, с экранов телевизоров жителям Испании официально заявляют о том, чтобы больным с тяжелыми осложнениями родные писали письма прощальные.
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Гидрометцентр спрогнозировал теплые весну и лето

Средние значения температуры воздуха в России с апреля по сентябрь будут около нормы или немного выше, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному метеорологическому дню и Дню работников гидрометеорологической службы России.
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Врач описал особенности механизма заражения коронавирусом

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Тимур Бессараб, являющийся членом оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, описал механизм заражения SARS-CoV-2 во вторник, 24 марта, проекту RT.
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