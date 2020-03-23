Коронавирус
ВедомостиМинфин заявил об отсутствии планов сокращать расходы бюджета
Сокращение расходов бюджета в 2020 г. не планируется, сообщила пресс-служба Минфина. Перераспределение расходов на более приоритетные направления в связи с эпидемиологической ситуацией в мире возможно без секвестра бюджета, за счет резервных средств, уточнили в ведомстве.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7112 источников, обновлено в 08:51, Ашберн
Игры
На Android вышла игра по «Ведьмаку» от CD Projekt. Она бесплатна
Компания CD Projekt выпустила в Google Play "Гвинт" - бесплатную карточную игру во вселенной "Ведьмака".
Общество
МИД призвал застрявших за рубежом россиян немедленно сообщить о себе
Формирование списков на выезд граждан РФ из стран, где введены ограничения из-за распространения коронавируса, завершается в 14:00 26 марта по местному времени.
Технологии
Из-за ошибки Google с Android-смартфонов пропадают сообщения
Жалобы поступают на протяжении года. Речь идет об официальной программе Google для обмена сообщениями на Android-смартфонах.
Финансы
Ставки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти
Москва, 24 марта 2020, 08:19 — REGNUM Банки в России отреагировали на недавний обвал курса рубля и снижение стоимости нефти повышением ставок по ипотечным кредитам и вкладам.
Происшествия
В Волгограде после убийства полицейского на КПП завели дело
В Волгограде следователи возбудили дело об убийстве старшего сержанта полиции. Об этом сообщает областной СУСК России.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Экономика
В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат
В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, сообщает РИА "Новости".
Экономика
Ювелирные сети сокращают бизнес
Ювелирные сети сокращают бизнес Девальвация рубля и потеря у потребителей интереса к предметам роскоши в условиях пандемии коронавирусной инфекции вынуждает продавцов драгоценностей сокращать бизнес.
Армия и оружие
Российские вирусологи начнут работать в итальянском Бергамо
Москва, 24 марта 2020, 14:41 — REGNUM Прибывшие в Италию российские военные медики начнут работать в городе Бергамо.
Общество
В Крыму еще шесть человек заболели коронавирусом
Еще двое вернулись из Литвы и Бельгии, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Общество
В Москве 20 человек с подозрением на коронавирус попали в реанимацию
В реанимационном отделении московского научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского находятся 20 пациентов с подозрением на новый вид коронавирусной инфекции - все они в условно тяжелом состоянии, еще двое подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
Общество
Собянин назвал высокой динамику распространения коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавирусной инфекции в Москве — высокая.
Спорт
Премьер-министр Японии объявил о переносе летней Олимпиады
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о переносе летних олимпийских игр в Токио, которые должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 г, сообщает Guardian.
Общество
В России за нарушение карантина вводится наказание до семи лет тюрьмы
За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.
Технологии
«Лаборатория Касперского» обнаружила новый вредоносный троян
В «Лаборатории Касперского» рассказали о распространении нового троянца Milum, который позволяет получить дистанционное управление устройствами на различных предприятиях.
Политика
Песков ответил на вопрос о возможной самоизоляции Путина
Работа президента осуществляется вне тех критериев, которые указаны в ограничивающих и рекомендательных документах, — пояснил Песков.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Общество
Общенациональный карантин введен в Великобритании
Трехнедельный общенациональный карантин введен в Великобритании. С таким заявлением выступил премьер-министр Борис Джонсон.
Общество
В Испании за сутки от коронавируса умерли более 500 человек
В Испании за последние сутки от COVID-19 скончались 514 человек, количество зараженных коронавирусом выросло на 6 тыс. случаев до 39 673, по данным Минздрава королевства, сообщает The Olivepress.Больше всего людей скончались в Мадриде, там умерли 1535 человек из 12 352.
Армия и оружие
Из США военно-транспортным самолетом в Турцию доставляют ядерное оружие?
Американский стратегический военно-транспортный самолёт Boeing С-17А Globemaster III вылетел в ночь с 23 на 24 марта с авиабазы Kirtland («Киртленд», штат Нью-Мексико) курсом на военную авиабазу Inchirlik («Инджирлик») на юге Турции.
Общество
В Петербурге закроют фитнес-центры, бассейны и фудкорты из-за вируса
В Санкт-Петербурге с 26 марта из-за распространения коронавируса закроют все фитнес-центры, бассейны и фудкорты в торговых центрах.
Происшествия
ГП сообщила об экстрадиции из Польши совладельца «Зимней вишни»
Польша по запросу России экстрадировала Вячеслава Вишневского, директора компании «Кемеровский Кондитерский Комбинат» совладельца кемеровского торгового центра «Зимняя вишня», где произошел пожар в 2018 году.
Политика
Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной
Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Общество
В ВОЗ заявили об ускорении пандемии коронавируса
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 300 тысяч, пандемия ускоряется.
Происшествия
ФСБ задержала хакеров за продажу краденых данных банковских карт
Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании более 30 человек из нескольких регионов за продажу краденых данных банковских карт.
Политика
Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19
Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Общество
Шесть случаев заражения коронавирусом подтвердились в Подмосковье
Медики 24 марта обнаружили коронавирус COVID-19 у ещё шести жителей Московской области, сообщает оперативный штаб по региону.
Экономика
Борис Титов предупредил о критической ситуации в экономике России
Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что наблюдаемый сегодня экономический кризис был вызвал пандемией коронавируса и обрушением нефтяных цен.