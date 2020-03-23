Сокращение расходов бюджета в 2020 г. не планируется, сообщила пресс-служба Минфина. Перераспределение расходов на более приоритетные направления в связи с эпидемиологической ситуацией в мире возможно без секвестра бюджета, за счет резервных средств, уточнили в ведомстве.

Финансы Ставки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти Москва, 24 марта 2020, 08:19 — REGNUM Банки в России отреагировали на недавний обвал курса рубля и снижение стоимости нефти повышением ставок по ипотечным кредитам и вкладам.

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Спорт Премьер-министр Японии объявил о переносе летней Олимпиады Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о переносе летних олимпийских игр в Токио, которые должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 г, сообщает Guardian.

Технологии «Лаборатория Касперского» обнаружила новый вредоносный троян В «Лаборатории Касперского» рассказали о распространении нового троянца Milum, который позволяет получить дистанционное управление устройствами на различных предприятиях.

Общество Общенациональный карантин введен в Великобритании Трехнедельный общенациональный карантин введен в Великобритании. С таким заявлением выступил премьер-министр Борис Джонсон.

Общество В Испании за сутки от коронавируса умерли более 500 человек В Испании за последние сутки от COVID-19 скончались 514 человек, количество зараженных коронавирусом выросло на 6 тыс. случаев до 39 673, по данным Минздрава королевства, сообщает The Olivepress.Больше всего людей скончались в Мадриде, там умерли 1535 человек из 12 352.

Армия и оружие Из США военно-транспортным самолетом в Турцию доставляют ядерное оружие? Американский стратегический военно-транспортный самолёт Boeing С-17А Globemaster III вылетел в ночь с 23 на 24 марта с авиабазы Kirtland («Киртленд», штат Нью-Мексико) курсом на военную авиабазу Inchirlik («Инджирлик») на юге Турции.