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Бюджет РФ получит 160 млрд рублей в год от роста налогов на производителей металлов, угля

Минфин заложил в проект бюджета РФ на 2022-2024 годы доходы около 160 миллиардов рублей в год от повышения налоговой нагрузки на производителей металлов, угля и удобрений, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
Finam.Ru
Основную часть допдоходов ведомство ожидает получить за счет повышения налога на добычу полезных ископаемых.
РИА Новости
Власти РФ в последние недели провели несколько совещаний с металлургами и производителями удобрений по поводу планируемого повышения налогов.
ПРАЙМ
В августе президент Владимир Путин заявил о планах повысить НДПИ для компаний, занятых в металлургической промышленности, начиная с 2022 года, не уточнив деталей.
РБК

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