Минфин заложил в проект бюджета РФ на 2022-2024 годы доходы около 160 миллиардов рублей в год от повышения налоговой нагрузки на производителей металлов, угля и удобрений, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в США встретился с главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен и заявил о готовности к консультациям по ситуации вокруг "Северного потока — 2".
Входящее в PepsiCo предприятие «Фрито Лей Мануфактуринг» предупредило контрагентов об ожидаемых перебоях с поставками чипсов Lay’s в сентябре и октябре из-за дефицита картофеля на рынке, со ссылкой на копию письма сообщил «Коммерсантъ».
По словам одного из авторов исследования профессора Джеймса Кеннетта из Калифорнийского университета, который работал совместно с исследователями Университета Тринити, имеются свидетельства большого взрыва, произошедшего в районе города Телль-эль-Хаммам.
В конце августа глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что «Северный поток — 2» грозит прекращением транзита газа через Украину и повышает риски «полномасштабного военного вторжения» России.