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Минфину придется искать допсредства на льготные ипотечные программы из-за ставки ЦБ

Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в ответ на предложения, касающиеся рынка жилья, в том числе расширить программу льготной ипотеки, призвал исходить из реальных возможностей бюджета.
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В частности, гендиректор компании "Дом.РФ" Виталий Мутко заявил, что единый лимит по программе льготной ипотеки на новостройки в России в размере 3 миллионов рублей можно было бы расширить до 4 миллионов.
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Кроме госпрограммы льготной ипотеки на жилье в новостройках под 7% в России также действуют льготные "семейная" и "сельская" ипотеки.
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Моисеев также добавил, что, исходя из выступления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной на прошлой неделе, не исключается и дальнейших шагов по повышению ставки.
РИА Новости

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