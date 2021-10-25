В частности, гендиректор компании "Дом.РФ" Виталий Мутко заявил, что единый лимит по программе льготной ипотеки на новостройки в России в размере 3 миллионов рублей можно было бы расширить до 4 миллионов.
Минобороны вручило немецкому военному атташе ноту протеста из-за слов министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости продемонстрировать России готовность применить оружие, в том числе ядерное.
Президент России Владимир Путин поручил регионам обеспечить запрет на зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания с 23.00 до 06.00, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
Эксперт по вредоносному ПО международного разработчика антивирусных решений компании ESET Лукаш Стефанко предупредил пользователей Android об угрозе, которую могут нести приложения, связанные с популярным корейским сериалом «Игра в кальмара».