Экономика

REGNUMREGNUMМинфину придётся доработать идею гарантированного пенсионного плана

Предложение Минфина внедрить в России гарантированный пенсионный план (ГПП) вызвало многочисленные замечания со стороны властей и бизнеса. Министерству придётся дорабатывать идею, пишут 27 ноября «Известия» со ссылкой на источники.
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Минфину придётся доработать идею гарантированного пенсионного плана

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