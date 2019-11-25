Общество
REGNUMМинфину придётся доработать идею гарантированного пенсионного плана
Предложение Минфина внедрить в России гарантированный пенсионный план (ГПП) вызвало многочисленные замечания со стороны властей и бизнеса. Министерству придётся дорабатывать идею, пишут 27 ноября «Известия» со ссылкой на источники.
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Концепция нового пенсионного инструмента получает больше замечаний, чем поддержки
Телеканал 360°вчера в 22:07
Минтруд требует гарантий по новой системе пенсионных накоплений
Курьер. Среда. Бердск25 ноября в 01:00
Пенсионная реформа раскалывает власть: Правительство ищет кого назначить виноватым
Свободная Пресса25 ноября в 00:25
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Информация о скорой постановке на вооружение Военно-морского флота России новейших гиперзвуковых противокорабельных крылатых ракет 3M22 «Циркон» вызвала на Западе состояние, близкое к панике.
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В Страсбурге двух выходцев из Чечни задержали за «подозрительный» жест
На рождественской ярмарке в Страсбурге в среду задержаны двое выходцев из Чечни.
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Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
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Geely продлевает выгодные условия на покупку Geely Atlas
Продление сроков действия программы Trade-in поможет российским покупателям купить Geely Atlas на выгодных условиях, а компания благодаря этому сможет сохранить стабильный рост продаж на фоне падения российского рынка.
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Футбол
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Общество
Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов, их фотографии разместил РБК.
Футбол
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги чемпионов
Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли французский «Лион» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов UEFA.
Культура
Российский хоррор «Тварь» выходит в прокат
В России 28 ноября на экраны выходит новый фильм ужасов «Тварь» режиссера Ольги Городецкой.
Экономика
В России 1 января 2020 года предлагают объявить кредитную амнистию
Чтобы снизить социальную напряжённость из-за чрезмерной закредитованности населения, 1 января 2020 года в России предлагают объявить кредитную амнистию.
Политика
США заявили о готовности продолжить давление на Россию из-за Украины
США планируют продолжить оказывать давление на Россию в вопросе выполнения Минских соглашений.
Футбол
Мальме – Динамо Киев. Ставки. Кто выиграет в матче Лиги Европы?
Матч 5 тура групповой стадии Лиги Европы Мальме – Динамо Киев состоится в четверг 28 ноября в 23:00 (МСК) на стадионе Сведбанк.
Транспорт
Путин открыл скоростную платную трассу М11 Москва — Санкт-Петербург
Президент России Владимир Путин принял участие в открытии скоростной платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург, передаёт РИА Новости.
Шоу-бизнес
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Алдонин поведал, что о беременности супруги знали только самые близкие, в том числе и дочь от его брака с Юлией Началовой Вера.
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Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана
Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана Оперная певица отдыхает в Италии.
Политика
Макрон заинтересовался предложением Путина по ракетам
Президент Франции Эммануэль Макрон готов обсудить предложение России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо французского президента российскому лидеру Владимиру Путину.
Религия
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Политика
МИД Украины раскритиковал Apple за отображение Крыма как российского
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко раскритиковал компанию Apple за то, что она отобразила Крым как российскую территорию.
Футбол
Футболиста «Базеля» не пустили в Россию на матч с «Краснодаром»
Как ранее сообщали «Кубанские новости», 28 ноября «Краснодар» домашний матч проведет в рамках Лиги Европы: в пятом туре группового этапа «быков» ожидает матч против швейцарского «Базеля».
Авто
Китайский Geely совместно с Volvo построили новый кроссовер
Китайская марка Lynk & Co, принадлежащая местному автогиганту Geely и шведской Volvo, готовит к выходу на рынок новый купе-кроссовер с индексом 05.
Наука
Ученые обнаружили вызывающие отвращение к курению клетки мозга
Политика
Трамп намерен объявить мексиканские наркокартели террористами
Американские власти намерены приравнять мексиканские наркокартели к террористическим организациям «в ближайшем будущем».
Шоу-бизнес
Ирина Аллегрова отменила концерт в Мурманске
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Украина оценила ущерб возвращенным Россией кораблям
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Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.