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ТАСС

Минимальная цена на сигареты вводится в России с 1 апреля

Минимальная цена на сигареты в размере 108 рублей вводится в России с 1 апреля 2021 года. Соответствующий закон, направленный на ужесточение ценовой политики в отношении продажи табачных изделий, подписал в конце декабря 2020 года президент России Владимир Путин.В источнике
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С чего всё началось

Вводится минимальная цена на табачную продукцию

"Необходимо добиться того, чтобы в полной мере заработали и другие меры, которые ранее уже обсуждались с правительством и Государственной думой: кратное повышение размеров административных штрафов за оборот нелегальной табачной продукции, создание реестра производственного оборудования и тщательный контроль за транзитными перевозками табачных и никотинсодержащих изделий через территорию РФ", - сказал он.
РИА Новости17:26

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Единая минимальная цена введена на сигареты в России

URA.Ru21:06

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ВЕСТИ: Приморье28 марта в 23:00

В России вводится единая минимальная цена пачки сигарет

ПРАЙМ17:14

Минимальная цена на сигареты вводится в России с 1 апреля

ТАСС17:02

С 1 апреля в России изменятся цены на сигареты

Бизнес.Ру29 марта в 02:00

С 1 апреля в России появится минимальная цена на сигареты

Деловой Бийск29 марта в 00:44

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