"Необходимо добиться того, чтобы в полной мере заработали и другие меры, которые ранее уже обсуждались с правительством и Государственной думой: кратное повышение размеров административных штрафов за оборот нелегальной табачной продукции, создание реестра производственного оборудования и тщательный контроль за транзитными перевозками табачных и никотинсодержащих изделий через территорию РФ", - сказал он.

РИА Новости 17:26