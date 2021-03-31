Минимальная цена на сигареты вводится в России с 1 апреля
Минимальная цена на сигареты в размере 108 рублей вводится в России с 1 апреля 2021 года. Соответствующий закон, направленный на ужесточение ценовой политики в отношении продажи табачных изделий, подписал в конце декабря 2020 года президент России Владимир Путин.В источнике
С чего всё началось
Вводится минимальная цена на табачную продукцию
"Необходимо добиться того, чтобы в полной мере заработали и другие меры, которые ранее уже обсуждались с правительством и Государственной думой: кратное повышение размеров административных штрафов за оборот нелегальной табачной продукции, создание реестра производственного оборудования и тщательный контроль за транзитными перевозками табачных и никотинсодержащих изделий через территорию РФ", - сказал он.
РИА Новости17:26
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