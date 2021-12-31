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Минимальная пенсия неработающих пенсионеров в Москве повысилась до 21 193 рублей

С 1 января 2022 года сумма минимальной пенсии неработающих пенсионеров составит 21 193 рубля.
РИА Новости
Расходы ПФР на выплату всех страховых пенсий, в том числе пенсий по старости, составят 8,1 трлн рублей в 2022 году.
ТАСС
С 1 января 2023 года пенсии будут проиденксированы на 5,6%, с 1 января 2024 года - на 5,5%. По прогнозу Пенсионного фонда России, пенсия вырастет в 2023 году до 19 476 рублей, а в 2024 - до 20 469 рублей.
ТАСС
На целую четверть увеличатся пенсии у неработающих пожилых людей, проживающих в сельской местности, трудовой стаж которых составляет не менее 30 лет.
BFM.ru

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