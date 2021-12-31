С 1 января 2023 года пенсии будут проиденксированы на 5,6%, с 1 января 2024 года - на 5,5%. По прогнозу Пенсионного фонда России, пенсия вырастет в 2023 году до 19 476 рублей, а в 2024 - до 20 469 рублей.
Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр (1997-2007 годы), теннисистка Эмма Радукану, актер Дэниел Крэйг и борющиеся с пандемией коронавируса врачи вошли в число лиц, награжденных самыми почетными титулами и орденами Соединенного Королевства.
Украинские военные заняли здание школы в подконтрольном Киеву селе Валуйское в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко.