С 1 января 2023 года пенсии будут проиденксированы на 5,6%, с 1 января 2024 года - на 5,5%. По прогнозу Пенсионного фонда России, пенсия вырастет в 2023 году до 19 476 рублей, а в 2024 - до 20 469 рублей.