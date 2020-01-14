Экономика
News.ruМинимальная пенсия в ДНР превысила украинскую
С 1 января в самопровозглашённой Донецкой народной республике на 20% повысился минимальный размер пенсий. Теперь выплата в феврале должна составить 4800 рублей, то есть 1870 гривен. На Украине размер минимальной пенсии составляет 1769 гривен, или 4508 рублей, сообщает «Страна.ua».
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Общество
Онищенко предсказал россиянам выход на работу с 1 января
Вскоре россияне начнут выходить на работу сразу 1 января, чтобы поддерживать экономику страны и продолжать зарабатывать, заявил бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Авто
Эксперты составили список проблемных турбодвигателей
К 2012 году производители основательно модернизировали все проблемные движки, а к 2015‑му практически все неудачные модели заменили на двигатели нового поколения, в которых прежние недочёты были учтёны и исправлены.
Общество
Кудрин высказался о борьбе с бедностью в России
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин высказался по поводу борьбы с бедностью в России.
Происшествия
Опубликована записка экс-полковника Захарченко возможным покровителям
Издание NEWS.ru опубликовало записку, которую, возможно, передал на волю бывший полковник ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за получение взяток.
Общество
Польша заявила о невозможности поставлять нефть Белоруссии по «Дружбе»
Ранее в Белоруссии заявили, что Минск направил Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Прибалтики коммерческие предложения по импорту нефти.
Финансы
Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня выросли на 0,31-0,9%
Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов показали небольшой рост.
Общество
Королева Елизавета II поддержала желание принца Гарри жить независимо
«Би-би-си» сообщает, что королева Елизавета II поддерживает решение принца Гарри и его жены Меган Маркл отказаться от монаршьих привилегий и перестать выполнять обязанности членов королевской семьи.
Авто
АвтоВАЗ начнет продавать Chevrolet Niva под своим брендом в 2020 году
Компания АвтоВАЗ планирует в течение года интегрировать Niva Chevrolet в свой модельный ряд.
Общество
На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль
Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус находится в реанимации
Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
Авто
В России упали продажи новых автомобилей
Продажи новых легковых автомобилей в России в 2019 году упали на 2,3 процента по сравнению с 2018-м, свидетельствуют данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), которые приводит принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Армия и оружие
ВМС США посоветовали опасаться подлодок «Ясень-М»
Происшествия
Истребитель ВВС Египта разбился в ходе тренировочного полета
Политика
Банк предложил необычный способ заработать на выборах в США
Швейцарский банк Julius Baer предложил клиентам способ заработать на результатах выборов президента США в 2020 году.
Происшествия
Врач скорой избил россиянина по дороге в больницу
Пожилой житель Петербурга пожаловался на избившего его врача скорой помощи во время поездки в больницу.
Общество
Послание Путина покажут на больших городских экранах
Послание президента Владимира Путина к Федеральному собранию будет показано на шести крупных городских экранах в Москве.
Кино
Фильм «Холоп» вновь возглавил российский прокат в выходные
Фильм "Холоп" вновь стал лидером российского проката, собрав 416,7 млн рублей за минувшие четыре дня.
Политика
НАБУ обязали открыть дело против Порошенко и администрации Обамы
Высший антикоррупционный суд Украины (ВАСУ) обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследовать факты захвата власти и коррупции, производство будет открыто в отношении экс-президента страны Петра Порошенко и администрации бывшего лидера США Барака Обамы.
Культура
Билли Айлиш исполнит заглавную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде
В 25-м фильме о Джеймсе Бонде снимутся Дэниел Крейг, Рами Малек и Леа Сейду.
Шоу-бизнес
Помолодевшая Пугачева стала копией Орбакайте на новом селфи
Свое новое селфи выглядящая помолодевшей и посвежевшей Пугачева посвятила празднованию Нового года по старому стилю. — написала звезда.
Экономика
На Украине задумали «порезать» газотранспортную систему на металлолом
Газотранспортную систему (ГТС) Украины придется «порезать» на металлолом, поскольку страна не нуждается в таком объеме мощностей, которые есть сейчас.
Футбол
Новичок ЦСКА опережает Месси и Роналду в гонке за «Золотую бутсу»
Ассоциация европейских спортивных изданий подвела промежуточные итоги премии «Золотая бутса».
Политика
В Госдуме объяснили аномально теплую зиму климатическим оружием США
Аномально теплая зима в России может свидетельствовать о применении США климатического оружия.
Общество
Москвичи получили доступ к электронным медкартам
С 14 января 2020 года для москвичей в тестовом режиме действуют электронные медицинские карты, доступ к которым можно получить через личный кабинет на официальном сайте мэра Москвы или после подачи заявления в многофункциональных центрах (МФЦ) «Мои документы».
Здоровье
Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи
«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Экономика
В России более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков
В декабре доля подтверждённых кредитных заявок сократилась до 32,2% — это минимальное значение с 2017 года, подсчитали в НБКИ.
Общество
ФБК: Книжный союз Степашина получил около 250 млн руб. без конкурса
По данным ФБК, Книжный союз четыре года подряд без конкурса получал контракты на организацию книжного фестиваля на Красной площади.
Авто
При заправке некоторые водители допускают пять ошибок
Гаджеты
ЕС может обязать компанию Apple перейти на USB-C в iPhone
Для многих брендов закон о стандартизации не доставит особых неудобств, так как они уже некоторое время используют разъём USB-C, а вот для американского технологического гиганта Apple, применяющего в iPhone Lightning, в случае несоблюдения закона это может обернутся потерей европейского рынка.