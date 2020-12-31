Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Интерфакс
Интерфакс

Минимальная цена на водку в РФ выросла до 243 рублей

С 1 января 2020 года минимальная розничная цена на водку в РФ составляла 230 рублей (она была повышена на 7%, с 215 рублей). Изначально Минфин предлагал повысить цены на водку в 2021 году на 3,5% (до 238 рублей за бутылку 0,5 литра).В источнике
Центральная Служба Новостей
ЗакC.Ру
Sibnet Новости
АБН
Столица С
Life.ru
Экономика сегодня
ФАН
News.ru
Аргументы недели
Вятка-На-Сети
ПРАЙМ
Anews
Вести.Ru
ТРК Сейм (Курск)
ФедералПресс
Псковское агентство информации
РИАМО
Прецедент-Новосибирск
Новая Бурятия
Слово и Дело
АМИТЕЛ
Газета Кемерова
РИА Томск
Daily Storm
С чего всё началось
Интерфакс

Минимальная цена на водку в РФ выросла до 243 рублей

Минимальная розничная цена (МРЦ) на водку в России с 2021 года выросла на 5,7%, до 243 рублей за 0,5 литра. С 1 января 2020 года минимальная розничная цена на водку в РФ составляла 230 рублей (она была повышена на 7%, с 215 рублей).
Интерфаксвчера в 04:58
Подробнее о событии
Вести.Ru

Россиян «обрадовали» повышением цен на водку

Вести.Ruвчера в 08:50
Эхо Москвы

Минимальная розничная цена на водку в России выросла более чем на 5%

Эхо Москвывчера в 06:33
ТАСС

В России выросла минимальная розничная цена на водку

ТАССвчера в 16:02
Интерфакс

Минимальная цена на водку в РФ выросла до 243 рублей

Интерфаксвчера в 04:58
REGNUM

В России выросли минимальные цены на водку, коньяк и шампанское

REGNUMвчера в 19:51
РИАМО

В России подорожали водка, коньяк и шампанское

РИАМОвчера в 18:00
Говорит Москва

Минимальная цена на водку увеличилась до 243 рублей

Говорит Москвавчера в 05:29