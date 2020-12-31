С 1 января 2020 года минимальная розничная цена на водку в РФ составляла 230 рублей (она была повышена на 7%, с 215 рублей). Изначально Минфин предлагал повысить цены на водку в 2021 году на 3,5% (до 238 рублей за бутылку 0,5 литра).

С чего всё началось Минимальная цена на водку в РФ выросла до 243 рублей Минимальная розничная цена (МРЦ) на водку в России с 2021 года выросла на 5,7%, до 243 рублей за 0,5 литра. С 1 января 2020 года минимальная розничная цена на водку в РФ составляла 230 рублей (она была повышена на 7%, с 215 рублей). Интерфакс вчера в 04:58