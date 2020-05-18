Экономика
РИА НовостиСбербанк снизил ставки по военной ипотеке
Программа "Военная ипотека" позволяет приобрести квартиры в новостройках и на вторичном рынке, жилой дом с землей или таун-хаус. Сбербанк ранее уже снизил ставки по основным ипотечным программам. Снижение составило до 0,8 процентного пункта при регистрации сделок в электронном виде.
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В Орле Сбербанк снизил ставки по ипотеке для всех, кто оформляет сделку онлайн
ОрёлТаймс15 мая в 06:00
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На Кубани подтверждено более 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 16 мая 2020, 12:40 — REGNUM 92 новых носителя коронавируса выявлено за последние сутки на территории Краснодарского края, об этом сообщил 16 мая региональный оперштаб.
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Главный онколог Минздрава России назвал потерю веса симптомом рака.
Evo-rus.com 16 мая в 14:51
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Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
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В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру
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Мощнейший выброс энергии устремился к нашей планете. 3 суток магнитное поле Земли буквально «сотрясалось» от этой внезапной атаки.
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Режим самоизоляции в Самарской области продлен до 25 мая
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров по итогам заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции сообщил о продлении режима самоизоляции.
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Режим самоизоляции в Москве не планируют ослаблять до 22 мая
В Москве из-за коронавируса действует режим самоизоляции, во время которого жители могут покидать свои дома только по веским причинам.
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