Экономика
РБКМинимальная ставка семейной ипотеки в России составляет 4,7%
Последнее условие сильнее всего повлияло на рост популярности семейной ипотеки. До этого зачастую потенциальные заемщики опасались брать кредит из-за риска увеличения процентной ставки.
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с чего всё началось
Банкиры признали, что рынок ипотечного кредитования ждет новая стагнация. Падение по итогам года составит 10%, и даже снижение ставки по кредитам не сможет изменить ситуацию. Это подтвердили «Известиям» в Ассоциации банков России.Известиявчера в 17:01
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Аналитики заявили, что рынок ипотечного кредитования обвалится на 10% из-за коронавируса
Online47.ruвчера в 21:53
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 03:21, Ашберн
Здоровье
Названо условие возвращения Москвы к обычному ритму жизни
Москвичи смогут вернуться к привычной жизни только после того, как будет известно реальное число выявленных случаев COVID-19.
Газета.Ru 01:42
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Forbes перечислил самые недооцененные города России
Газета.Ru вчера в 22:43
Общество
В Ростовской области продолжают действовать ограничения
Губернатор Ростовской области Василий Голубев пока не отменил действующие в регионе ограничения на работу ряда бытовых услуг, магазинов непродовольственных товаров, а также на занятия физической культурой.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 01:20
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В Алтайском крае 72 медицинских работника заразились коронавирусом
Напомним, ранее Президент Владимир Путин подписал Указ, в соответствии с которым определены суммы страховых выплат для медицинских работников, заболевших коронавирусом.
ПолитСиб.Ру 02:58
Авто
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Обновлённому Suzuki Swift теперь доступен расширенный список систем превентивной безопасности.
Тарантас Ньюс вчера в 12:22
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StarHit.ru вчера в 09:00
Общество
Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок
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Коммерсантъ вчера в 17:27
Экономика
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Общество
Глава ФРС спрогнозировал падение ВВП США на 30%
ВВП Соединенных Штатов Америки может рухнуть на 20-30%, заявил глава Федеральной Резервной Системы (ФРС) Джером Пауэлл 18 мая в интервью CBS.
ИА Красная Весна вчера в 22:53
Общество
В Татарстане заработают фитнес-залы и музеи
Вчера на официальном портале правовой информации РТ было опубликовано постановление Кабинета министров о внесении изменений в ряд ограничений, связанных с распространениям новой коронавирусной инфекции.
Волжские зори 01:39
Фигурное катание
Двукратный чемпион мира высказался о конфликте Тарасовой и Родниной
Двукратный чемпион мира в танцах на льду Андрей Миненков прокомментировал конфликт Татьяны Тарасовой и Ирины Родниной.
Газета.Ru вчера в 23:59
Общество
Минздрав дал разъяснения по выплатам работающим с COVID-19 медикам
Согласно документу стимулирующую выплату получат медицинские сотрудники, непосредственно работающие с больными COVID-19.
РБК вчера в 21:14
Экономика
Оснований для появления «дыр» в банках не увидел глава АКРА
Глава АКРА, экс-зампред ЦБ Михаил Сухов заявил, что в условиях кризиса вряд ли придется «заливать триллионами рублей» банковский сектор.
Live24 02:45
Музыка
«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме
Власти города подтвердили, что готовы принять «Евровидение» в 2021 году. «Евровидение-2020» должен был пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме.
Якутия 24 вчера в 03:01
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
РИА Новости вчера в 12:41
Политика
На Украине призвали переименовать страну в Русь
Известный украинский адвокат Андрей Федур в своем Fасевоок выступил за идею переименовать Украину в Русь.
Газета.Ru вчера в 19:59
Происшествия
Жителя Читы похитили и 10 дней пытали из-за разбитой машины
Полицейские Читы задержали двух местных жителей, которые похитили и пытали сотрудника станции техобслуживания.
Российская газета 02:39
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал симптомом рака потерю веса
Главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн рассказал, что одним из распространенных симптомов развития онкологического заболевания является потеря массы тела.
UfaTime.ru вчера в 08:13
Происшествия
Игрок «Челси» Хадсон-Одои задержан полицией за нарушение карантина
Лондон, 18 мая 2020, 08:59 — REGNUM Нападающий лондонского «Челси» Каллум Хадсон-Одои задержан полицией за нарушение карантина.
REGNUM 01:59
Армия и оружие
«Уберём ядерное оружие США из Европы - РФ выведет „Искандеры“ из-под Калининграда» - депутат Бундестага
Юрген Триттин считает, что для обеспечения безопасности Европы необходимо убрать американское ядерное оружие с континента в обмен на вывод российских комплексов «Искандер» с территории Калининградской области.
Военное обозрение 02:14
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Газета.Ru 16 мая в 16:02
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала, как Пугачева ревновала ее к Николаеву
Наташа Королева рассказала, как Пугачева ревновала ее к Николаеву Наташа Королева стала гостьей программы Андрея Малахова "Привет, Андрей !".
Экспресс газета вчера в 02:56
Общество
В России представили две модели распространения коронавируса
Представленная ранее модель Сбербанка по заболеваемости коронавирусом предполагает, что пик эпидемии COVID-19 в России произошел 16 мая.
Коммерсантъ вчера в 11:48
Здоровье
Среди новых пациентов с COVID-19 в Саратовской области есть 14 детей
Четырнадцать детей есть среди 121 нового зараженного коронавирусной инфекцией в Саратовской области, общее число заболевших в регионе выросло до 1754 человек, сообщил в воскресенье областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 07:13
Общество
Власти приостановили финансирование проектов по благоустройству Москвы
Из-за распространения коронавируса в Москве приостановлено финансирование проектов по благоустройству города.
РБК вчера в 23:32
Происшествия
Расследуется дело о попытке продать выпущенную в 1990-х медтехнику
Невысокая стоимость объяснялась тем, что приборы были устаревшей модификации, которую начали выпускать в 1994 году (аппараты ИВЛ, по словам продавцов, достались им в свое время со складов Росрезерва, где они хранились на консервации до марта 2020 года).
Коммерсантъ вчера в 13:03
Общество
Режим самоизоляции в Оренбуржье продлен до конца мая
Изменения в Указ о мерах противодействия коронавируса внес сегодня, 17 мая, губернатор региона Денис Паслер.
Оренбургское региональное телевидение вчера в 08:28
Политика
Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
России следует делать упор на развитие высоких технологий, чтобы сохранить свою цивилизацию, считает президент Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 09:50
Политика
Трамп заявил о снижении числа заражений коронавирусом в США
«Число случаев коронавируса сильно снижается по всей территории Соединенных Штатов, за некоторыми исключениями», — написал американский лидер.
РБК вчера в 21:40
Экономика
Россия упростила правила транспортировки товаров
Россия упростила требование транспортировки продовольственных и непродовольственных товаров.
Газета.Ru 02:20