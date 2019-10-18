Экономика

ИзвестияИзвестияМинимальную цену на сахар предложили ввести в России

По словам финдиректора российского офиса Sucden Глеба Тихомирова, для поддержания рентабельности производства сахара оптовая цена в России на него должна составлять как минимум 25–26 рублей за 1 кг продукта. Ранее в сентябре в России предложили повысить минимальную цену водки.
Читать в источнике
Комментировать36
с чего всё началось

Правительству предложили ввести минимальные цены на сахар

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала странам Евразийского экономического союза — России, Армении, Белоруссии, Казахстану и Киргизии — рассмотреть возможность «установления минимальной цены на сахар», которая делает его производство рентабельным.
РБК01:04

Подробнее о событии

В России предложили ввести минимальную цену на сахар

Московский Комсомолец04:30

В России предложили установить минимальные цены на сахар

Life.ru04:18

На российский сахар решили установить минимальную цену

Lenta.ru02:45

Минимальную цену на сахар предложили ввести в России

Известия03:32

Правительству предложили ввести минимальные цены на сахар

Говорит Москва02:24

В России падают цены на сахар. Обеспокоенные производители просят власть установить минимальную цену

Фонтанка.Ру01:37

Правительству предложили ввести минимальные цены на сахар

РБК01:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 07:14, Ашберн
Шоу-бизнес

Близкие Анастасии Заворотнюк призвали молиться за нее

7Дней.ру 05:00
Общество

Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав

Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав и оштрафовали, сообщили РИА Новости в столичном суде.
РИА Новости 06:25
Политика

Горбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Армия и оружие

Эрдоган назвал ложными сообщения о продолжении обстрелов в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал дезинформацией сообщения о продолжении обстрелов в Сирии в ходе операции «Источник мира».
Известия 07:09
Происшествия

Посетителя банка в Екатеринбурге застрелили при попытке ограбления

Интерфакс 04:47
Политика

Лукашенко и Ельцин предлагали Клинтону возглавить Союзное государство

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и первый президент России Борис Ельцин в шутку предлагали бывшему американскому лидеру Биллу Клинтону возглавить Союзное государство.
Lenta.ru 06:30
Армия и оружие

Генштаб ВС Украины вновь заявил о подготовке России к военной агрессии

Заместитель начальника Генштаба Вооружённых сил Украины Алексей Таран заявил, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии.
RT на русском 05:06
Политика

В посольстве США объяснили поездку своих дипломатов в Северодвинск

В посольстве США объяснили, почему американские дипломаты оказались в Северодвинске, где их сняли с поезда.
Известия вчера в 16:45
Происшествия

В Мексике после уличных боев задержан сын наркобарона Коротышки

Сын наркобарона Коротышки (настоящее имя — Хоакин Гусман Лоэра) Овидио Гусман Лопес был задержан после уличных боев с участием бронетехники в Мексике.
Известия вчера в 22:22
Авто

Зарегистрирован новый логотип «Победы»

Популярная механика 06:05
Происшествия

Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде

Коммерсантъ вчера в 16:38
Происшествия

СК раскрыл детали гибели актера Марьянова в реабилитационном центре

Следственный комитет раскрыл детали гибели актера Дмитрия Марьянова в реабилитационном центре "Феникс".
РИА Новости 04:59
Происшествия

Убийство Деда Хасана почти раскрыли

Росбалт 06:59
Происшествия

В Брянске высокопоставленного следователя задержали за взятку

Начальник отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики следственной части следственного управления УМВД по Брянской области задержан с поличным при получении взятки.
Коммерсантъ 06:08
Шоу-бизнес

Алена Шишкова отреагировала на рождение сына у Тимати

16 октября у Тимати и Анастасии Решетовой родился сын. Радостную новость рэпер объявил, опубликовав снимок с новорожденным в инстаграме.
ОК! 04:57
Политика

В Раде появилось объединение по «возвращению» Кубани

В Верховной Раде создали межфракционное объединение под названием «Кубань», целью которого является возвращение в культурное и социальное поля украинских этнических территорий и этнических украинцев.
Национальная служба новостей вчера в 14:47
Единоборства

Артур Бетербиев и Александр Гвоздик встречаются в объединительном бою

Коммерсантъ вчера в 18:57
Общество

Перелеты из России в США признали опасными

Продолжительные трансполярные перелеты, например, из России в США, могут представлять серьезную опасность для здоровья членов экипажа и пассажиров, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе Института прикладной геофизики Росгидромета Владимир Минлигареев.
Lenta.ru 05:23
Политика

Миллер объяснил Медведеву ситуацию с контрактом на транзит с Украиной

Глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым рассказал об условии для нового контракта на транзит газа с Украиной.
RT на русском 07:02
Происшествия

В Москве задержали начальника полиции района Дорогомилово

Задержаны замначальника районного отдела МВД - начальник полиции, а также его заместитель - начальник уголовного розыска.
Интерфакс 02:46
Технологии

«ВКонтакте» изменит дизайн для мобильного приложения

Разработчики «ВКонтакте» впервые с 2017 года решили сменить дизайн мобильной версии соцсети.
Astera вчера в 13:32
Общество

Суд оставил под стражей экс-нардепа Пашинского

Апелляционный суд Киева оставил под стражей экс-нардепа, бывшего исполняющего обязанности главы Администрации президента Украины Сергея Пашинского.
Украина.ру 07:09
Армия и оружие

Минобороны к концу года получит восемь вертолетов Ка-52 «Аллигатор»

Минобороны РФ к концу 2019 года получит 8 ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор", четыре из них уже готовы к передаче, сообщил управляющий директор Арсеньевской авиационной компании (ААК) "Прогресс" Юрий Денисенко.
РИА Новости 06:23
Армия и оружие

Израиль испугался России как нового хозяина Ближнего Востока

Специалисты, опрошенные изданием, считают, что, чтобы проанализировать последствия новой расстановки сил для Иерусалима, необходимо в первую очередь понять, почему Москва заинтересована в Ближнем Востоке.
Lenta.ru 04:04
Происшествия

Адвокат назвала возможные причины убийства отца сестрами Хачатурян

РБК 05:45
Общество

Финляндия облегчит россиянам получение пятилетних шенгенских виз

Как пояснили в министерстве иностранных дел Финляндии, на пятилетнюю визу смогут рассчитывать те заявители, у которых уже была оформлена многократная шенгенская виза сроком на два года, и она использовалась без нарушений.
Столица на Онего 05:16
Происшествия

Под Белгородом задержан глава района

Глава Белгородского района Анатолий Попков задержан на рабочем месте в пятницу утром, сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона.
Российская газета 04:47
Футбол

Болельщики «Спартака» опубликовали открытое письмо Федуну

Инициативная группа болельщиков московского "Спартака" под названием "Комитет-2023" опубликовала открытое обращение к владельцу и президенту клуба Леониду Федуну.
РИА Новости 05:17
Шоу-бизнес

Дмитрия Пескова тепло поздравили Татьяна Навка и старшая дочь Лиза

Поздравила отца и старшая дочь от предыдущего брака Елизавета.
Millionaire.ru 04:44
Гаджеты

Motorola анонсировала новый смартфон-раскладушку RAZR

Выход гаджета анонсирован на 13 ноября. Данных о стоимости новинки пока нет. Но эксперты считают, что она будет стоить полторы тысячи евро.
RuNews24.ru 05:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное