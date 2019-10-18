Экономика

ИзвестияИзвестияМинимальную цену на сахар предложили ввести в России

По словам финдиректора российского офиса Sucden Глеба Тихомирова, для поддержания рентабельности производства сахара оптовая цена в России на него должна составлять как минимум 25–26 рублей за 1 кг продукта. Ранее в сентябре в России предложили повысить минимальную цену водки.
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с чего всё началось

Правительству предложили ввести минимальные цены на сахар

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала странам Евразийского экономического союза — России, Армении, Белоруссии, Казахстану и Киргизии — рассмотреть возможность «установления минимальной цены на сахар», которая делает его производство рентабельным.
РБК18 октября в 01:04

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В России предложили ввести минимальную цену на сахар

Московский Комсомолец18 октября в 04:30

В России могут ввести минимальную цену на сахар

REGNUM18 октября в 04:18

В России падают цены на сахар. Обеспокоенные производители просят власть установить минимальную цену

Фонтанка.Ру18 октября в 01:37

На российский сахар решили установить минимальную цену

Lenta.ru18 октября в 02:45

Правительству предложили ввести минимальные цены на сахар

Говорит Москва18 октября в 02:24

Минимальную цену на сахар предложили ввести в России

Известия18 октября в 03:32

Правительству предложили ввести минимальные цены на сахар

РБК18 октября в 01:04
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