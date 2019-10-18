Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала странам Евразийского экономического союза — России, Армении, Белоруссии, Казахстану и Киргизии — рассмотреть возможность «установления минимальной цены на сахар», которая делает его производство рентабельным.

с чего всё началось

По словам финдиректора российского офиса Sucden Глеба Тихомирова, для поддержания рентабельности производства сахара оптовая цена в России на него должна составлять как минимум 25–26 рублей за 1 кг продукта. Ранее в сентябре в России предложили повысить минимальную цену водки.

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