Экономика

ИзвестияИзвестияМинимальную цену на сахар предложили ввести в России

По словам финдиректора российского офиса Sucden Глеба Тихомирова, для поддержания рентабельности производства сахара оптовая цена в России на него должна составлять как минимум 25–26 рублей за 1 кг продукта. Ранее в сентябре в России предложили повысить минимальную цену водки.
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с чего всё началось

Правительству предложили ввести минимальные цены на сахар

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала странам Евразийского экономического союза — России, Армении, Белоруссии, Казахстану и Киргизии — рассмотреть возможность «установления минимальной цены на сахар», которая делает его производство рентабельным.
РБК18 октября в 01:04

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На российский сахар решили установить минимальную цену

Lenta.ru18 октября в 02:45

В России предложили ввести минимальную цену на сахар

Московский Комсомолец18 октября в 04:30

Минимальную цену на сахар предложили ввести в России

Известия18 октября в 03:32

СМИ: России предложили ввести минимальную цену на сахар

Российская газета18 октября в 06:54

Правительству предложили ввести минимальные цены на сахар

Говорит Москва18 октября в 02:24

В России падают цены на сахар. Обеспокоенные производители просят власть установить минимальную цену

Фонтанка.Ру18 октября в 01:37

Правительству предложили ввести минимальные цены на сахар

РБК18 октября в 01:04
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Происшествия

Число пострадавших от прорыва дамб в Красноярском крае выросло до 27

Накануне.Ru 00:53
Происшествия

В Москве пьяный мужчина ранил полицейского при задержании

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Исполнительный директор группы «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что согласен с утверждением главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что цена на импортный газ для Украины может стать ниже на 20%.
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NASA: К Земле приближается астероид

К Земле движется астероид 162082 (1998 HL1). Соответствующее заявление сделал Центр исследования околоземных объектов NASA.
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Экономика

В России пройдут массовые сокращения

В 2020 году россиян будут массово увольнять почти в каждой десятой компании, пишут "Известия" со ссылкой на исследование HeadHunter.
Газета.Ru 00:59
Происшествия

Четыре человека пострадали при стрельбе в ночном клубе в Екатеринбурге

Четыре человека пострадали в результате стрельбы в ночном клубе HOPS в Екатеринбурге.
Известия 01:54
Армия и оружие

Стало известно о сбое с ракетой на учениях ядерной триады России

В рамках стратегических командно-штабных учений «Гром-2019» планировалось провести 16 пусков межконтинентальных баллистических и крылатых ракет, в том числе «Ярса» и «Синевы».
Lenta.ru вчера в 18:58
Армия и оружие

В США быстрейший в мире истребитель МиГ-25 назвали бесполезным

Советский истребитель-перехватчик третьего поколения МиГ-25 полувековой давности по-прежнему остается самым быстрым и высотным действующим самолетом в мире, развивая скорость до 2,8 числа Маха, и, в ряде случаев, до 3,2 числа, однако подобные возможности не предоставляют летательному аппарату каких-либо преимуществ, пишет We are the Mighty.
Lenta.ru вчера в 17:05
Происшествия

В Твери завершено расследование уголовного дела о ДТП с 13 погибшими

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Московский Комсомолец 02:18
Политика

Путин назвал россиян милосердными и добрыми

В интервью ТАСС президент России Владимир Путин дал характеристику душевным качествам соотечественников.
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Сегодняшний матч футбольного клуба "Оренбург" на стадионе "Газовик" с самарскими "Крыльями Советов" в рамках 13-го тура чемпионата России закончился со счетом 0:1 не в нашу пользу.
Orenday.ru вчера в 09:18
Общество

В Роспатенте рассказали о самой необычной в 2019 году заявке на патент

Самой необычной заявкой на патент 2019 года оказался зимний гаечный ключ.
Российская газета вчера в 20:41
Общество

Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА

В Абакане прошел бой по правилам ММА между двумя интернет-фриками Олегом Монголом и Кириллом Терешиным, который известен как «Руки-базуки».
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Происшествия

В Приморском крае туристка сорвалась со скалы, позируя для фото

В Партизанском районе вблизи ущелья Дарданеллы нашли тело 41-летней женщины, сообщает СУ СК России по Приморскому краю.
РИА Новости 01:29
Происшествия

Маршрутка столкнулась с трамваем в Петербурге

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Политика

20 октября 1944 года части РККА и партизаны Тито освободили Белград

Трагическая судьба Белграда 20 октября 1944 года полным освобождением югославской столицы от немецких захватчиков окончилась Белградская стратегическая наступательная операция.
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Общество

Назван регион России с самым доступным для населения газом

РИА Новости сопоставило данные во всех регионах и выяснило, где в России газ самый доступный.
Российская газета вчера в 22:09
Общество

ФАС России: «Упрдор Северо-Запад» злоупотребил на закупке под 3 млрд на строительство развязки в Ям-Ижоре. Дорожники не услышали президента

Антимонопольная комиссия в Москве решила, что федеральная структура неправомерно отстранила одного из крупнейших игроков на рынке строительства дорог на Северо-Западе от участия в аукционе на возведение развязки в Тосненском районе Ленинградской области.
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Наука

Нейросеть сможет найти нарушения в работе мозга

ИнфоСМИ 18 октября в 13:31
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ЦБ предложили отправить под «гильотину» 27 «антиотмывочных» норм

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Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз

Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
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Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
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«Гэлакси» Ибрагимовича вышел во второй раунд плей-офф MLS

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Футбол

Дзюба вышел на первое место РПЛ по показателю «гол+пас»

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Боец Росгвардии погиб во время экзамена

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В Нальчике слушатель института МВД погиб после драки в вузе

Слушатель института повышения квалификации МВД в Нальчике погиб после драки с другим слушателем, сообщили в Следственном комитете.
RT на русском 19 октября в 09:39
Общество

Встречаем новый месяц во всеоружии: любовный гороскоп на ноябрь 2019

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Киевское «Динамо» минимально одолело «Александрию»

В центральном матче 11-го тура чемпионата Украины «Динамо» взяло верх над «Александрией». Итог встречи предрешил один забитый мяч.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 12:17
Общество

На Украине извинились перед экс-главой НБУ за номер студии «Квартал 95»

Министр культуры молодёжи и спорта Украины Владимир Бородянский принёс извинения бывшей главе Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой за участие известного украинского академического народного хора в скандальном номере студии «Квартал 95».
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