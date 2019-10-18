Экономика

ИзвестияИзвестияМинимальную цену на сахар предложили ввести в России

По словам финдиректора российского офиса Sucden Глеба Тихомирова, для поддержания рентабельности производства сахара оптовая цена в России на него должна составлять как минимум 25–26 рублей за 1 кг продукта. Ранее в сентябре в России предложили повысить минимальную цену водки.
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с чего всё началось

Правительству предложили ввести минимальные цены на сахар

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала странам Евразийского экономического союза — России, Армении, Белоруссии, Казахстану и Киргизии — рассмотреть возможность «установления минимальной цены на сахар», которая делает его производство рентабельным.
РБК01:04

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СМИ: России предложили ввести минимальную цену на сахар

Российская газета06:54

В России предложили ввести минимальную цену на сахар

Московский Комсомолец04:30

В России падают цены на сахар. Обеспокоенные производители просят власть установить минимальную цену

Фонтанка.Ру01:37

На российский сахар решили установить минимальную цену

Lenta.ru02:45

Правительству предложили ввести минимальные цены на сахар

Говорит Москва02:24

Минимальную цену на сахар предложили ввести в России

Известия03:32

Правительству предложили ввести минимальные цены на сахар

РБК01:04
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Происшествия

Силовики в Мексике отпустили задержанного сына наркобарона Коротышки

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РИА Новости 06:25
Экономика

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Специалисты из Европейского космического агентства (ESA) сообщили, что им удалось доработать парашютную систему для миссии ExoMars.
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ТАСС 08:51
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Коммерсантъ вчера в 23:46
Футбол

«Барселона» предложила перенести матч с «Реалом» на 18 декабря

Sport24.ru 08:11
Происшествия

В Афганистане погибли 17 человек в результате взрывов в мечети

Не менее 17 человек погибли в результате двух взрывов в здании мечети в афганской провинции Нангархар на востоке страны во время пятничной молитвы, сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на местных чиновников.
РИА Новости 07:15
Культура

Сибирские энергетики сняли клип к началу отопительного сезона

Рабочие Сибирской генерирующей компании к открытию отопительного сезона сняли клип «Трубопровод» (кавер на песню RASA «Пчеловод»), чтобы с юмором рассказать о своей профессии, сообщил глава отдела по связям с общественностью Кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании Олег Бритвин.
Взгляд.ру 07:14
Происшествия

Экс-полковник СК заявил о давлении от ФСБ для оговора Бастрыкина

Другую взятку — $500 тыс. от основателя сети ресторанов «Якитория» Олега Шейхаметова — получил лично начальник управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК Максименко: за деньги особист должен был проигнорировать «непроцессуальные решения» следователей насчет судьбы Кочуйкова.
РБК вчера в 06:54
Политика

Министр энергетики США Рик Перри подал в отставку

Bloomberg сообщает, что министр энергетики США Рик Перри подал в отставку. Официально об этом будет сообщено в ближайшее время.
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Напомним, дипломаты США получили в Минобороны России разрешение для поездки в Архангельск, но поехали в Северодвинск, а затем направились к испытательному полигону.
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Культура

Назван самый популярный сериал на Netflix

Стриминговый сервис Netflix назвал свои самые популярные сериалы. Об этом сообщает портал Deadline.
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Минприроды предложило запретить выбрасывать батарейки в мусоропроводы

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Армия и оружие

Эрдоган назвал ложными сообщения о продолжении обстрелов в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал дезинформацией сообщения о продолжении обстрелов в Сирии в ходе операции «Источник мира».
Известия 07:09
Технологии

«ВКонтакте» изменит дизайн для мобильного приложения

Разработчики «ВКонтакте» впервые с 2017 года решили сменить дизайн мобильной версии соцсети.
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The National Interest назвал российское «оружие Судного дня»

Американское издание The National Interest назвало подводные лодки класса «Борей» с баллистическими ракетами «Булава» на борту «оружием Судного дня».
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Общество

Мать убитой в Саратове девочки выступила против смертной казни

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В «Единой России» призывают жителей городов уезжать в деревни

Руководитель фракции «Единая Россия» В Госдума Сергей Неверов в ходе Всемирного русского народного собора заявил, что нужно поддерживать желание горожан переезжать в сельскую местность.
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Единоборства

Бетербиев и Гвоздик показали одинаковый вес

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Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании "Военно-строительная компании".
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Шоу-бизнес

В Сети появились фото обезображенного пластикой лица Веры Алентовой

На фото с мероприятия, сделанном крупным планом, видно, что лицо 77-летней артистки обезображено.
ФАН 06:25
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Артем Дзюба забавно подшутил над Ярославом Ракицким

Пресс-служба петербургского «Зенита» опубликовала видеоролик с тренировки команды, на котором Артем Дзюба подшутил над украинским защитником сине-бело-голубых Ярославом Ракицким.
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На Украине Рада поддержала законопроект о выделении ГТС из «Нафтогаза»

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Как сообщает телеканал РБК, украинский парламент утвердил решение об отмене в ВСУ воинских званий «прапорщик» и «мичман».
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Сенцов назвал русских и украинцев братьями

Lenta.ru 04:00
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