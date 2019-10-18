Экономика
ИзвестияМинимальную цену на сахар предложили ввести в России
По словам финдиректора российского офиса Sucden Глеба Тихомирова, для поддержания рентабельности производства сахара оптовая цена в России на него должна составлять как минимум 25–26 рублей за 1 кг продукта. Ранее в сентябре в России предложили повысить минимальную цену водки.
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с чего всё началось
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала странам Евразийского экономического союза — России, Армении, Белоруссии, Казахстану и Киргизии — рассмотреть возможность «установления минимальной цены на сахар», которая делает его производство рентабельным.РБК01:04
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В ESA исправили дефект парашютной системы ExoMars
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Общество
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Не менее 17 человек погибли в результате двух взрывов в здании мечети в афганской провинции Нангархар на востоке страны во время пятничной молитвы, сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на местных чиновников.
Культура
Сибирские энергетики сняли клип к началу отопительного сезона
Рабочие Сибирской генерирующей компании к открытию отопительного сезона сняли клип «Трубопровод» (кавер на песню RASA «Пчеловод»), чтобы с юмором рассказать о своей профессии, сообщил глава отдела по связям с общественностью Кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании Олег Бритвин.
Происшествия
Экс-полковник СК заявил о давлении от ФСБ для оговора Бастрыкина
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Политика
Министр энергетики США Рик Перри подал в отставку
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Политика
Соловьев дал совет американцам, как научиться лучше понимать Россию
Напомним, дипломаты США получили в Минобороны России разрешение для поездки в Архангельск, но поехали в Северодвинск, а затем направились к испытательному полигону.
Культура
Назван самый популярный сериал на Netflix
Стриминговый сервис Netflix назвал свои самые популярные сериалы. Об этом сообщает портал Deadline.
Общество
Минприроды предложило запретить выбрасывать батарейки в мусоропроводы
Минприроды предложило запретить выбрасывать использованные батарейки вместе с другим мусором, пишет в пятницу РБК со ссылкой на подготовленный ведомством документ.
Армия и оружие
Эрдоган назвал ложными сообщения о продолжении обстрелов в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал дезинформацией сообщения о продолжении обстрелов в Сирии в ходе операции «Источник мира».
Технологии
«ВКонтакте» изменит дизайн для мобильного приложения
Разработчики «ВКонтакте» впервые с 2017 года решили сменить дизайн мобильной версии соцсети.
Общество
Венесуэла может передать «Роснефти» контроль над PDVSA
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Армия и оружие
The National Interest назвал российское «оружие Судного дня»
Американское издание The National Interest назвало подводные лодки класса «Борей» с баллистическими ракетами «Булава» на борту «оружием Судного дня».
Общество
Мать убитой в Саратове девочки выступила против смертной казни
Мать девятилетней девочки Лизы, убитой в Саратове, Елена Киселева высказалась против отмены моратория на смертную казнь в России.
Общество
В «Единой России» призывают жителей городов уезжать в деревни
Руководитель фракции «Единая Россия» В Госдума Сергей Неверов в ходе Всемирного русского народного собора заявил, что нужно поддерживать желание горожан переезжать в сельскую местность.
Единоборства
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Политика
Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании "Военно-строительная компании".
Шоу-бизнес
В Сети появились фото обезображенного пластикой лица Веры Алентовой
На фото с мероприятия, сделанном крупным планом, видно, что лицо 77-летней артистки обезображено.
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Политика
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Верховная рада Украины в первом чтении одобрила законопроект, который вносит поправки, необходимые для создания независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) за счет его выделения из «Нафтогаза Украины».
Армия и оружие
Украинских прапорщиков и мичманов заменили мастер-сержантами
Как сообщает телеканал РБК, украинский парламент утвердил решение об отмене в ВСУ воинских званий «прапорщик» и «мичман».
Космос
Две женщины впервые в истории вышли в открытый космос
Впервые в истории в открытый космос вышли сразу две женщины — американские астронавты Кристина Кук и Джессика Мейр должны заменить один из блоков системы энергопитания Международной космической станции.
Политика