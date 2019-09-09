Экономика
Газета.RuМинимальную цену на сигареты предложили установить в России
Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России. Об этом рассказал первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов, пишут "Известия". По его словам, почти все легальные сигареты стоят в России более 90 рублей.
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с чего всё началось
В России могут установить единую минимальную цену на табачные изделия, которая сейчас индивидуальна для каждой марки сигарет. О планах внести соответствующие поправки в законодательство «Парламентской газете» рассказал первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов.Парламентская газетавчера в 17:01
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 17:20, Вашингтон
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Телескоп в Китае уловил неизвестные сигналы из космоса
Работники самого большого в мире сферического радиотелескопа с пятисотметровой апертурой обнаружили многократные быстрые радиовспышки, сообщает Синьхуа .
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Футболисты сборной Азербайджана в матче шестого тура отборочного цикла чемпионата Европы-2020 сыграли вничью с командой Хорватии.
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Цхинвал опубликовал "секретный документ" Службы государственной безопасности Грузии, в котором возвращение Южной Осетии является "ближайшей задачей" Тбилиси.
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Даниил Медведев проиграл в финале US Open
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл пятисетовый финальный поединок в серии «Большого шлема» US Open в Нью-Йорке второй ракетке мира Рафаэлю Надалю.
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Бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne рассказала о том, что ищет новую работу.
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Ученые назвали часто встречающийся вид рака у молодежи
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На выборах в Хабаровском крае победила ЛДПР
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