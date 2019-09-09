Экономика

Газета.RuГазета.RuМинимальную цену на сигареты предложили установить в России

Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России. Об этом рассказал первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов, пишут "Известия". По его словам, почти все легальные сигареты стоят в России более 90 рублей.
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с чего всё началось

В России могут установить единую минимальную цену на сигареты

В России могут установить единую минимальную цену на табачные изделия, которая сейчас индивидуальна для каждой марки сигарет. О планах внести соответствующие поправки в законодательство «Парламентской газете» рассказал первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов.
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Парламентская газета05:14

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РИА Новости11:56

Нарколог поддержал идею введения единой минимальной цены на сигареты

Известия09:59

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URA.Ru11:12

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Эксперты предложили установить единую минимальную цену на сигареты в 250 рублей

ТАСС05:47

Эксперт оценил идею установить единую минимальную цену на сигареты

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