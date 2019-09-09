Экономика

Газета.RuГазета.RuМинимальную цену на сигареты предложили установить в России

Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России. Об этом рассказал первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов, пишут "Известия". По его словам, почти все легальные сигареты стоят в России более 90 рублей.
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с чего всё началось

В России могут установить единую минимальную цену на сигареты

В России могут установить единую минимальную цену на табачные изделия, которая сейчас индивидуальна для каждой марки сигарет. О планах внести соответствующие поправки в законодательство «Парламентской газете» рассказал первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов.
Парламентская газетавчера в 17:01

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В Совфеде поддержали идею об установлении минимальной цены на сигареты

Парламентская газета09:05

В Совфеде поддержали инициативу о минимальной цене на сигареты

РИА Новости08:46

В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Известиявчера в 23:52

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RT на русском07:56

Эксперты предложили установить единую минимальную цену на сигареты в 250 рублей

ТАСС05:47

В Совфеде одобрили предложение о минимальной цене сигарет

РЕН ТВ09:03

В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Коммерсантъ03:49
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