Экономика
Znak.comДепутаты предложили ввести в России минимальную цену на сигареты
Согласно проекту документа, парламентарии предлагают рассчитывать единую минимальную цену табачной продукции, исходя из минимального значения ставки акциза на единицу пачки табачной продукции и налога на добавленную стоимость, по ставкам соответствующих налогов, действующих на момент производства и (или) ввоза на территорию РФ табачной продукции .
Читать в источнике
Оценить331
с чего всё началось
Из опубликованного в электронной базе данных нижней палаты парламента документа следует, что единая минимальная цена будет рассчитываться из минимального значения ставки акциза на пачку сигарет и НДС с повышающим коэффициентом в размере 1,4.Татар-информ19 ноября в 12:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Минимальную цену на сигареты назвали смертью для новичков рынка
Национальная служба новостейвчера в 06:40
Законопроект о минимальной цене на табачную продукцию внесен в ГД
Интерфакс - Россия19 ноября в 09:11
Рябухин: устанавливать минимальную цену на сигареты в России нужно в соответствии с ценами в ЕАЭС
Парламентская газета19 ноября в 09:28
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 06:12, Вашингтон
Политика
Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»
Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
Армия и оружие
ВМС США потеряли российский «корабль-шпион»
Американские военные потеряли след российского океанографического исследовательского корабля «Янтарь», подозреваемого в шпионаже и нанесении вреда подводным коммуникациям США.
Политика
Фонд Навального подает в суд на Путина
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.
Общество
В городах России возникли очереди за справками для водителей
2. Очереди за справками старого образца образовались сразу в нескольких городах Изменения в правилах вызвали ажиотаж, автомобилисты стремятся успеть получить справку по прежней цене.
Общество
В МВД появятся подразделения по борьбе с наркотиками в интернете
Подразделения МВД России по борьбе с распространением наркотиков в интернете появятся с 2020 года.
Экономика
«Газпром газораспределение» продаст на бирже 3,5% акций «Газпрома»
Подконтрольная «Газпрому» компания «Газпром газораспределение» намерена продать на Московской бирже 850,59 млн обыкновенных именных бездокументарных акций газового холдинга.
Армия и оружие
National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
Общество
В психдиспансере на Невского тоже образовались очереди из водителей
Денис Туголуков / Новый Калининград Поток водителей, желающих получить необходимую для замены водительских прав справку, в четверг увеличился и в психдиспансере на ул. Невского.
Транспорт
Президент откроет движение по первым Московским центральным диаметрам
Президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московского центрального диаметра (МЦД).
Политика
ФСБ: задержанные корабли были переданы Украине в нормальном состоянии
Задержанные в ноябре 2018 года за провокацию в керченском проливе корабли были переданы Украине в нормальном состоянии и с рабочей сантехникой.
Космос
Прототип Starship SpaceX взорвался во время испытаний
Опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался во время тестов на полигоне в американском штате Техас.
Наука
«Мы работаем по системе светофора»
Специалисты Дирекции научно-технических программ Министерства науки и высшего образования создали инструмент, который позволяет собрать куски работы, выполненные разными исследователями и разными организациями, оценить их качество и степень готовности, а затем — соединить в цельную и работающую технологию.
Общество
Кирилл Руки-Базуки показал результат операции
Блогер и герой ток-шоу Кирилл Терешин, более известный под прозвищем Кирилл Руки-Базуки, перенёс долгожданную операцию по удалению искусственных мышц.
Гаджеты
Новый бестселлер Samsung уже на подходе
Компания Samsung в начале следующего года выведет на рынок первые модели линейки Galaxy A нового поколения.
Политика
Торгпред Украины: Киев не может закрыться от российских товаров стеной
Между Украиной и Россией невозможно построить непреодолимую "торговую стену", торговля товарами между двумя странами все равно будет существовать, заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка.
Технологии
Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp с телефонов
Павел Дуров призвал пользователей удалить приложение WhatsApp со своих устройств из-за обнаруженных в нем многочисленных уязвимостей в сфере безопасности.
Политика
Зеленский прокомментировал слова Коломойского о мире с Россией
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times заявил, что США воюют с Россией «до последнего украинца», а также сказал о необходимости Украине наладить отношения с РФ.
Политика
Кремль прокомментировал данные о казни сирийца бойцами ЧВК Вагнера
В Кремле не видели опубликованную в СМИ видеозапись, на которой якобы бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера жестоко убивают сирийского военнослужащего, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Происшествия
В центре Петербурга мужчину ранили ножом в метро
Житель Ставропольского края задержан по подозрению в нанесении ранения ножом мужчине в вестибюле станции метро "Площадь Восстания" в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Фигурное катание
Орсер: Ханю находится в хорошей форме перед этапом Гран-при в Японии
Экономика
Глава ФНС доложил Путину о «налоге на Google»
Мишустин напомнил, три года, когда закон вступил в своё действие в России, все иностранные производители программного обеспечения, оказывающие услуги физическим лицам в РФ в цифровой экономике, должны были платить НДС на эти электронные услуги, чтобы выровнять условия с российскими компаниями, которые также производят эти услуги.
Политика
Малайзия потребовала обнародования свидетельств по делу MH17
«Малайзия решительно настроена, мы хотим, чтобы все свидетельства, все доказательства были обнародованы и чтобы любая заинтересованная сторона могла иметь возможность исследовать эти свидетельства в рамках расследования», — заявил министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Политика
Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа
Москва не раз за последнее время предлагала Киеву вернуться в прямой закупке газа у "Газпрома", без так называемого "реверса".
Общество
Сбербанк извинился перед клиентом за пароль антисемитского содержания
Сбербанк извинился за антисемитское содержание автоматически сгенерированного пароля, присланного одному из клиентов.
Политика
ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти
По мнению политолога Константина Калачева, запрос на сменяемость партии власти рождается в российском обществе в том числе из-за того, что даже сторонники «Единой России» признают — партии не хватает субъектности, она представляет власть, а не электорат.
Общество
Пензенские православные отметили Михайлов день
Прихожане храма Михаила Архангела на площади Победы в Пензе отметили один из самых известных церковных праздников ноября Михайлов день в четверг, 21 ноября.
Политика
ЛНР объяснила отказ возвращаться в состав Украины
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник исключил возвращение региона в состав Украины.
Общество
«Медуза»: Активисты SERB получают деньги от МВД
Известные своими провокациями активисты движения SERB спонсируются МВД за помощь в раскрытии преступлений, утверждается в расследовании "Медузы" о рынке политического насилия.