Экономика

Znak.comZnak.comДепутаты предложили ввести в России минимальную цену на сигареты

Согласно проекту документа, парламентарии предлагают рассчитывать единую минимальную цену табачной продукции, исходя из минимального значения ставки акциза на единицу пачки табачной продукции и налога на добавленную стоимость, по ставкам соответствующих налогов, действующих на момент производства и (или) ввоза на территорию РФ табачной продукции .
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с чего всё началось
Из опубликованного в электронной базе данных нижней палаты парламента
 документа следует, что единая минимальная цена будет рассчитываться из минимального значения ставки акциза на пачку сигарет и НДС с повышающим коэффициентом в размере 1,4.
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