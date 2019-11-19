с чего всё началось

Согласно проекту документа, парламентарии предлагают рассчитывать единую минимальную цену табачной продукции, исходя из минимального значения ставки акциза на единицу пачки табачной продукции и налога на добавленную стоимость, по ставкам соответствующих налогов, действующих на момент производства и (или) ввоза на территорию РФ табачной продукции .

Депутаты предложили ввести в России минимальную цену на сигареты

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