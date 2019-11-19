Экономика

ТолкТолкМинимальную цену на сигареты предложили ввести в России

По формуле, предложенной депутатами на основе минимального значения ставки акциза на пачку сигарет и НДС, единая минимальная цена на 2019 год может составить 86,3 рубля.
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с чего всё началось
В Государственную думу внесли законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия, следует из информации в электронной базе
 законопроектов нижней палаты парламента.
Коммерсантъ19 ноября в 16:16

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В России предложили ввести единую для всех сигарет минимальную цену

Российская газета19 ноября в 10:52

Снизит контрафакт: установка минимальной цены на пачку сигарет

REGNUMвчера в 06:04

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РИА Новостивчера в 04:03

В Госдуме отрицают лоббирование закона о минимальной цене на табак

News.ruвчера в 08:01

В Госдуме предложили установить единую минимальную розничную цену на сигареты

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Законопроект о минимальной цене на табачную продукцию внесен в ГД

Интерфакс - Россия19 ноября в 09:11

Рябухин: устанавливать минимальную цену на сигареты в России нужно в соответствии с ценами в ЕАЭС

Парламентская газета19 ноября в 09:28
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Здоровье

В Самарской области Минздрав борется с абортами в частных клиниках

Министерство здравоохранения Самарской области провело переговоры с частными медучреждениями.
Провинция.ру 19 ноября в 05:57
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Захарова прокомментировала фейк террористов ПНС Ливии про «Известия»

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ФАН 08:57
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Для подачи заявки на кредит в офисе банка, согласно СМС, необходимо было сообщить пароль CRYVKILLJEWS (что можно расшифровать как «Плачь, убивай евреев»).
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Новые правила освидетельствования водителей должны были вступить в силу 22 ноября.
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Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский заявил, что у ведомства есть полномочия "развести" в новогодние праздники премьеры российских и иностранных однотипных фильмов, но он "не в курсе", будет ли это делаться в этом году.
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Lenta.ru 08:49
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Сообщения о планах фигуриста Петра Чернышева развестись с Анастасией Заворотнюк являются ложью, заявили близкие актрисы.
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В Молдавии вандалы разбили мемориальные плиты советским солдатам

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В Крыму на уроке умер десятиклассник

В Крыму на уроке умер школьник, сообщили РБК в пресс-службе министерства образования, науки и молодежи республики.
РБК 08:52
Происшествия

На взявшего в заложники жену в Ростове-на-Дону следователя завели дело

СК возбудил уголовное дело в отношении следователя, который устроил бытовой конфликт в Ростове-на-Дону.
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Малайзии предоставят доступ к материалам следствия по делу MH17

Газета.Ru 07:00
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ФБК оценил землю и дом Рогозина в 200 млн, а соседний участок — в 150 млн рублей.
БИЗНЕС Online 08:17
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Госдума разрешила признавать граждан иноагентами

Принятым в четверг законом предусматривается, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица в случае, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.
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Телескопы зафиксировали самый яркий гамма-всплеск во Вселенной

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МИР 24 01:43
Экономика

С россиян захотели собрать триллион рублей на пенсии

Правительство рассчитывает, что участники новой пенсионной системы — гарантированного пенсионного плана (ГПП) — за первый год работы внесут в нее около триллиона рублей, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на документ Минэкономразвития.
Lenta.ru 07:24
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Российский футболист Садаев пропал в Турции

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Новая Kia Optima показала свой салон

Недавно в Сеть просочились фотографии салона Kia Optima нового поколения, и, надо сказать, на этих фото заметны кардинальные изменения.
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Основатель Group-IB рассказал о конфликте с таксистами в Москве

Генеральный директор и основатель компании Group-IB Илья Сачков рассказал о конфликте с таксистами в центре Москвы, в ходе которого он распылил газ в направлении одного из оппонентов.
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Таянье льдов и мешает, и помогает историкам в Монголии

Из-за климатических изменений многовековые слои льда и снега в Монголии тают, обнажая прежде неведомые специалистам артефакты.
Pravda.Ru 08:24
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