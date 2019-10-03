Экономика
9111.ruМинимальную цену на водку предложили повысить
С 2020 года минимальную розничную цену на водку могут повысить до 230 рублей за бутылку (0,5 литра). С соответствующим предложением выступил Минфин, пишет Интерфакс. Помимо этого в ведомстве не исключили повышения минимальной розничной цены на коньяк до 420-430 рублей за бутылку.
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 09:13, Вашингтон
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