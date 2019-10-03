С 2020 года минимальную розничную цену на водку могут повысить до 230 рублей за бутылку (0,5 литра). С соответствующим предложением выступил Минфин, пишет Интерфакс. Помимо этого в ведомстве не исключили повышения минимальной розничной цены на коньяк до 420-430 рублей за бутылку.

Политика Волкер почти десять часов давал показания Конгрессу США Бывший специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил американским конгрессменам, что он лично не помогал президенту страны Дональду Трампу заставить власти Украины расследовать "дело Байденов" и призывал Киев не вмешиваться во внутреннюю политику США, передает Associated Press со ссылкой на источники.

Политика Позицию Польши по российскому газу оценили в Госдуме Политические заявления не связаны с экономикой, и в долгосрочной перспективе Варшава не откажется от российского газа.

Происшествия Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.

Происшествия Мэр Львова назвал груз причиной гибели людей при крушении Ан-12 Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что причиной гибели пяти человек во время экстренной посадки грузового самолета Ан-12 стал перевозимый груз, который задавил людей.

Политика Посольство США не вернуло документы российским дипломатам и Косачеву Девяти сотрудникам российского МИДа, которые должны были отправиться в ООН 24 сентября, также до сих пор не вернули паспорта — все документы находятся на рассмотрении в американском посольстве.

Спорт Белоруссия и Украина объявили о намерении провести Олимпиаду Первая встреча Лукашенко и Зеленского длилась более двух часов и состоялась в рамках II Форума регионов Украины и Белоруссии, который проходит 3-4 октября в Житомире.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли снялась голой для обложки модного журнала Голливудская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли снялась для обложки ноябрьского номера французского журнала о моде и красоте Madame Figaro.

Политика Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.

Шоу-бизнес Иглесиас показал подросшего сына от Курниковой Испанский поп-исполнитель Энрике Иглесиас показал подросшего сына Николаса, рожденного в отношениях с российской экс-теннисисткой Анной Курниковой.

Культура Худруком «Ленкома» после смерти Марка Захарова стал Марк Варшавер Стало известно, что после смерти бессменного худрука Марка Захарова столичный театр «Ленком» возглавил сотрудник культурного учреждения Марк Варшавер.

Шоу-бизнес Сибирский целитель пообещал вылечить Заворотнюк от рака Целитель из Сибири Александр Халбашкин пообещал вылечить страдающую от онкологического заболевания актрису Анастасию Заворотнюк за месяц.

Экономика Доходы среднего класса в России падают Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Общество Московское метро отсудило у организаторов митинга 55 тысяч рублей Московское метро отсудило у организаторов незаконных митингов в столице в августе этого года почти 55 тысяч рублей.

Политика Выступление российской делегации в ПАСЕ попытались сорвать Выступление главы российской делегации Петра Толстого в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) было прервано выкриками активиста о «террористической» России.

Происшествия Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.

Экономика Гуцериев может заплатить 140 млрд рублей за санацию Бинбанка Сегодня, 4 октября 2019 года, стало известно, что ПАО Национальный банк «Траст» обсуждает с Михаилом Гуцериевым соглашение об урегулировании долгов на 140 млрд рублей, возникших в процессе санкции ПАО «Бинбанк» и АО «Рост Банк».

Экономика Россиян предупредили о росте цен на продукты Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия».

Происшествия В Якутии учительница грозила «спустить шкуру» со школьника В одной из школ Якутии учительница разозлилась на ученика и пригрозила «спустить с него шкуру», если он еще раз потеряет тетрадь.

Политика В четырёх российских городах предотвратили теракты В 2019 году были предотвращены четыре теракта в крупных российских городах, среди которых Воронеж и Владимир.

Общество Шварценеггер признал, что в России живут самые красивые женщины Актер Арнольд Шварценеггер согласился с утверждением, что в России живут самые красивые женщины, и отметил их ум и одаренность, передает корреспондент РИА Новости.