Экономика
9111.ruМинимальную цену на водку предложили повысить
С 2020 года минимальную розничную цену на водку могут повысить до 230 рублей за бутылку (0,5 литра). С соответствующим предложением выступил Минфин, пишет Интерфакс. Помимо этого в ведомстве не исключили повышения минимальной розничной цены на коньяк до 420-430 рублей за бутылку.
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Режиссер Джеймс Кэмерон опубликовал на странице в социальной сети фотографию со съемок второй части фантастического фильма «Аватар».
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Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после выступления Путина
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Горобзор.ру вчера в 05:23
Спорт
ИААФ пересмотрела результаты финала с участием Шубенкова
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Россиянин в суде Лондона признал вину в убийстве родителей из-за пса
В суде Лондона россиянин Сергей Кудрявцев признал себя виновным в совершенном в мае 2019 года убийстве собственных родителей.
РЕН ТВ вчера в 12:25
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Выступление РФ в ПАСЕ прервали криками о терроризме
Выступление российского спикера в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) внезапно прервали крики о том, что Россия якобы "террористическое государство".
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В России приступили к заключительному этапу модернизации мощнейшей в мире самоходной пушки 2С7М "Малка".
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Lenta.ru вчера в 08:39
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Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ
Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева стала обладательницей премии ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма.
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Минфин оценил последствия при падении нефти до $10 за баррель
Согласно материалам к проекту казны на 2020–2022 годы, в случае падения цен на нефть до $10 за баррель казна недополучит около 5% ВВП в виде доходов от продажи энергоресурсов.
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Экс-куратор культуры Екатеринбурга начала работу в МХАТе с сокращения зарплат артистов
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Политика
Россия предложила перенести сессии первого комитета ГА ООН из США
Россия предложила взять процедурную паузу в работе Первого комитета Генассамблеи ООН, а в 2020 году и вовсе перенести сессии комитета с территории США из-за участившихся случаев невыдачи американских виз российским делегатам.
Известия вчера в 18:10
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Украина потребовала от «Газпрома» доступ к туркменскому газу
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Анхель Ди Мария: «Все плакали после речи Месси на Кубке Америки»
Sportbox.RU вчера в 13:34
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Трамп шлепнул по колену президента Финляндии
Президент США Дональд Трамп шлепнул по колену главу Финляндии Саули Ниинисте.
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Россияне назвали необходимый для счастья уровень зарплаты
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