с чего всё началось

Если они хотят переложить это на региональные бюджеты, то региональные бюджеты это не потянут. Это должны быть дотации из федерального бюджета. Есть учреждения и федеральные, и муниципальные. Здесь будет нагрузка на всю бюджетную систему. И без дополнительных средств здесь не обойтись.

Заработную плату для работников бюджетной сферы хотят повысить. Соответствующий законопроект в Госдуму предложил парламент Республики Северная Осетия.

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