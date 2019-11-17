Экономика

RT на русскомRT на русскомВ России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников

Парламент Республики Северная Осетия — Алания внёс в Госдуму законопроект, предлагающий установить минимальную планку зарплат бюджетников на уровне двукратного размера МРОТ в их регионе.
Читать в источнике
Комментировать766
Ярослав Нилов
Если они хотят переложить это на региональные бюджеты, то региональные бюджеты это не потянут. Это должны быть дотации из федерального бюджета. Есть учреждения и федеральные, и муниципальные. Здесь будет нагрузка на всю бюджетную систему. И без дополнительных средств здесь не обойтись.
— Ярослав Нилов, российский политикРИА Новости 16 ноября в 04:55
с чего всё началось
Внесенным в пятницу законопроектом
 планируется установить "дополнительную гарантию в части оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений", гласит пояснительная записка, размещенная в думской электронной базе данных.
ТАСС16 ноября в 02:34

Подробнее о событии

Глава комитета Госдумы: правительство вряд ли поддержит минимальную зарплату бюджетников

Коммерсантъ16 ноября в 06:40

Ярослав Нилов оценил законопроект о минимальной зарплате для бюджетников в регионах

Парламентская газета17 ноября в 10:32

Порог для педагога

Российская газета17 ноября в 10:30

В Госдуме оценили перспективы идеи о минимальной зарплате для бюджетников

РБК16 ноября в 08:57

Кому законодательно повысят зарплаты, сказали в Госдуме

Deita.ruвчера в 06:45

В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников

РИА Новости16 ноября в 04:55

В Думе объяснили, что законопроект о повышении зарплат бюджетников не подкреплен расчетами

ТАСС16 ноября в 02:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 16:03, Ашберн
Происшествия

Двое рабочих погибли из-за обвала на кладбище в Мурманской области

Газета.Ru 15:56
Общество

Госдума приняла закон о правилах демонстрации нацистской символики

Государственная дума приняла в третьем чтении закон, уточняющий нормы показа нацистской символики.
RT на русском 07:24
Происшествия

В Краснодарском крае пропала девятилетняя девочка

RT на русском 14:50
Футбол

Почеттино ушел с поста главного тренера «Тоттенхэма»

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино покидает пост главного тренера "Тоттенхэма", сообщается на сайте лондонского футбольного клуба.
РИА Новости 14:46
Теннис

Кубок Дэвиса. Рублев вывел Россию вперед в матче с Испанией

Сборная России повела в матче Кубка Дэвиса с Испанией. В первой встрече Андрей Рублев сломил сопротивление Роберто Баутиста Агута.
Спорт-Экспресс 14:57
Общество

Forbes составил рейтинг лучших российских работодателей

Группа компаний "Норильский никель" заняла первое место в списке 50 лучших российских работодателей по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного журналом во вторник.
ТАСС 01:42
Шоу-бизнес

Домработница Волочковой показала продуктовую корзину балерины

Анастасия Волочкова стала стремительно худеть после начала работы над спектаклем «Балерина в зазеркалье цирка».
ЦДИ ПО вчера в 05:07
Политика

Депутат Госдумы нашел в России «лагеря» по подготовке протестов

Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства, единоросс Адальби Шхагошев заявил, что в ряде российских регионов функционируют центры по подготовке организаторов протестных акций.
Московский Комсомолец 06:36
Футбол

Луис Энрике вновь стал тренером сборной Испании по футболу

Наставник Луис Энрике после пятимесячного перерыва возглавил испанскую футбольную сборную.
iReactor 09:37
Киберспорт

Petr1k об обновлении в CS:GO: «Новая мета грядет, я уверен»

В ночь на 19 ноября Valve выпустила операцию Shattered Web, вернула Cache в соревновательный пул карт и внесла изменения в некоторые оружия.
CyberSport.ru 03:54
Общество

Минтранс изучит ситуацию с недопуском толстого кота в самолет

Lenta.ru 12:41
Футбол

Молодежная сборная России победила сербов в матче отбора ЧЕ-2021

Молодежная сборная России по футболу обыграла команду Сербии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года.
РИА Новости 14:59
Футбол

Сборная России забила Сан-Марино на третьей минуте матча

Ранее Россия обеспечила себе выход в финальную стадию соревнований.
Говорит Москва 14:53
Армия и оружие

США увеличат военный контингент в Саудовской Аравии

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед ибн Сальман одобрили размещение на территории страны дополнительного американского военного контингента в октябре.
Известия 15:12
Происшествия

Появилось видео падения автомобиля в яму с кипятком в Пензе

В сети появились кадры падения автомобиля в яму с кипятком в Пензе.
REGNUM 07:35
Происшествия

Суд отказался выпустить из СИЗО генерала юстиции на 4-й стадии рака

Дубинский сказал суду, что постоянно испытывает боли и за время ареста потерял возможность ходить без дополнительной опоры.
РБК вчера в 12:26
Политика

Суд ООН обязал Россию ответить на иск Украины

Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru 13:45
Экономика

В Туле обсудили бюджет региона на три года

Во вторник, 19 ноября, в Туле прошли публичные слушания по проекту бюджета региона на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
Гудвилл.онлайн 04:42
Общество

Прокуратура Швеции прекратила расследование по делу Ассанжа

Прокуратура Швеции прекратила расследование дела против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, обвиненного в сексуальных домогательствах и изнасиловании в 2010 году.
Известия 08:44
Происшествия

В Дагестане задержали троих начальников учреждений УФСИН

REGNUM вчера в 14:23
Происшествия

Защита сестер Хачатурян попросила о суде присяжных

Ведомости 14:28
Футбол

Юношеская сборная России пробилась в элитный раунд отбора Евро-2020

Юношеская сборная России (игроки до 19 лет) пробилась в элитный раунд отборочного турнира чемпионата Европы.
Евро-футбол.ру 10:05
Происшествия

Одна из версий защиты учитывает влияние фазы Луны на Соколова

РИА Новости 06:12
Музыка

София Ротару возобновляет выступления в России

Примечательно, что музыкальная премия в прошлом году состоялась без участия Софии Ротару из-за введенного экс-президентом Украины Петром Порошенко военного положения в стране.
Слово и Дело 13:16
Экономика

Глава Минтранса заявил о стабилизации ситуации с Utair

Министр транспорта Евгений Дитрих в интервью телеканалу РБК заявил, что ситуация с Utair является «непростой», однако при этом финансовое положение авиакомпании стабильно.
РБК 15:14
Общество

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 02:01
Общество

В Москве прошел бал дебютанток Tatler

В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
РЕН ТВ 02:44
Игры

Detroit: Become Human выйдет на ПК в декабре

ПК-версия Detroit: Become Human выйдет 12 декабря 2019 года. В Epic Games Store уже можно сделать предзаказ.
Cyber.sports.ru 14:57
Кино

Звезду «Игры престолов» Эмилию Кларк принуждали сниматься голой

Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая роль Дейнерис Таргариен в культовом сериале «Игра престолов», призналась, что на съемочной площадке ее буквально заставляли раздеться.
iReactor 14:19
Театры

Актеры МХАТа имени Горького попросили Путина защитить

Труппа МХАТа имени Горького обратились к президенту Владимиру Путину с открытым письмом, в котором попросила защитить театр от "агрессивной кампании клеветы".
Московский Комсомолец 12:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное