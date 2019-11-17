Экономика

Primpress.ruPrimpress.ruМинимальную зарплату бюджетников могут повысить

Напомним, что прожиточный минимум для трудоспособных жителей Приморского края составляет 13 578 рублей. Если законопроект будет принят, то минимальная заработная плата бюджетников края составит 27 156 рублей.
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Ярослав Нилов
Если они хотят переложить это на региональные бюджеты, то региональные бюджеты это не потянут. Это должны быть дотации из федерального бюджета. Есть учреждения и федеральные, и муниципальные. Здесь будет нагрузка на всю бюджетную систему. И без дополнительных средств здесь не обойтись.
— Ярослав Нилов, российский политикРИА Новости 16 ноября в 04:55
с чего всё началось
Внесенным в пятницу законопроектом
 планируется установить "дополнительную гарантию в части оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений", гласит пояснительная записка, размещенная в думской электронной базе данных.
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