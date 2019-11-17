с чего всё началось

Если они хотят переложить это на региональные бюджеты, то региональные бюджеты это не потянут. Это должны быть дотации из федерального бюджета. Есть учреждения и федеральные, и муниципальные. Здесь будет нагрузка на всю бюджетную систему. И без дополнительных средств здесь не обойтись.

Напомним, что прожиточный минимум для трудоспособных жителей Приморского края составляет 13 578 рублей. Если законопроект будет принят, то минимальная заработная плата бюджетников края составит 27 156 рублей.

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