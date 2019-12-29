Экономика

ИА Городские вести. ВолгоградИА Городские вести. ВолгоградВ России с 1 января подорожала водка

С первого дня 2020 года в России подорожали: водка, коньяк и бренди. Минимальные цены на эти крепкие алкогольные напитки повышены по решению Минфина РФ.
Читать в источнике
Комментировать892

Подробнее о событии

В России подняли минимальную цену на водке и акцизы на пиво

Эхо Москвывчера в 13:01

Минимальные цены на водку повышены до 230 рублей за 0,5 литра

Интерфаксвчера в 02:05

С 1 января в России вырастет цена на водку

Live2429.12.19 в 23:46

Вступил в силу закон о повышении минимальных цен на водку

RT на русском31.12.19 в 20:38

С 1 января крепкий алкоголь курянам обойдется дороже

КП - Курск30.12.19 в 03:29

Цена на водку вырастет в России с 1 января

Цензуры.Нет30.12.19 в 03:21

В России повысили цены на водку и коньяк

URA.Ruвчера в 00:14
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 01:41, Ашберн
Космос

Илон Маск назвал дату первого полета Starship

Ридус 30.12.19 в 03:35
Происшествия

Полиция в Москве нашла ушедшую с неизвестной женщиной девочку

РБК вчера в 11:35
Хоккей

О чём говорят перед четвертьфиналом МЧМ Россия — Швейцария

Сборная России, одержав две победы и потерпев столько же поражений на групповом этапе, в четвертьфинале турнира встретится с национальной командой Швейцарии.
RT на русском 00:30
Общество

В Нидерландах официально перестали использовать название «Голландия»

Название «Голландия» с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды.
REGNUM 00:50
Происшествия

Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину

Полицейские в небольшом городе Камышлов на юге Свердловской области застрелили пьяного молодого человека, набросившегося на них с монтировкой, сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.
РИА Новости вчера в 10:25
Общество

Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина

Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
МР7.ру вчера в 10:40
Футбол

«Челси» предложит за Федора Чалова 23,5 млн евро

По данным британского издания «Daily Express», лондонский «Челси» готов предложить за трансфер нападающего ЦСКА Федора Чалова: 23,5 млн евро.
ГЛАС.RU вчера в 07:12
Общество

В России вводятся новые меры поддержки семей с детьми

Новые меры поддержки, призванные улучшить финансовое положение семей с детьми в России, вступают в силу с 1 января 2020 года.
ТАСС 31.12.19 в 16:25
Политика

Беспорядки у посольства США в Багдаде попали на видео

News.ru вчера в 08:15
Спорт

Большунов опередил Устюгова в гонке преследования на «Тур де Ски»

РБК вчера в 08:53
Общество

«Нафтогаз» рассказал, что его не устроило в соглашении с «Газпромом»

Украинская компания «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с российским «Газпромом» по транзиту газа, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
Коммерсантъ вчера в 22:33
Наука

Изобретен способ восстановить зубную эмаль: никаких пломб

Китайские ученые разработали жидкую смесь, которая позволяет эффективно восстановить наружный слой поврежденной эмали.
Популярная механика вчера в 12:00
Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.
РИА Новости вчера в 12:32
Хоккей

Шайба Радулова помогла «Далласу» одержать победу над «Нэшвиллом»

Хоккеисты "Даллас Старз" одержали волевую победу над "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата НХЛ, который прошел на открытом воздухе в рамках "Зимней классики".
РИА Новости вчера в 17:09
Происшествия

Глава генштаба Тайваня выжил при крушении вертолета

Известия вчера в 23:51
Политика

В Эстонии вновь заявили о территориальных претензиях к России

20 ноября МИД России напомнил Таллину, что Тартуский мирный договор стал частью истории, поэтому Россия не собирается обсуждать территориальные претензии Эстонии.
Известия вчера в 23:37
Армия и оружие

Автоматы нового поколения АК-12 поступят на вооружение в ЗВО

РИА "Новости" Около тысячи новейших автоматов Калашникова АК-12 поступит на вооружение танковой армии Западного военного округа в новом году.
РЕН ТВ вчера в 06:19
Общество

Принц Уильям учредил премию за решение экологических проблем

Как говорится на официальной странице премии, ее учредители вдохновлялись примером американской космической программы "Аполлон", при воплощении которой в жизнь были решены сложнейшие технические проблемы и созданы новые технологии, которые впоследствии нашли широкое применение в повседневной жизни.
ТАСС 01:18
Баскетбол

Трипл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» обыграть «Финикс»

Матч ТВ 01:20
Общество

МЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС

МЧС разработало законопроект, обязывающий граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций при соответствующем решении уполномоченных на это комиссий.
РИА Новости вчера в 19:41
Спорт

Африканский легкоатлет проиграл забег, празднуя победу перед финишем

Легкоатлет из Уганды Якоб Киплимо проиграл забег, начав праздновать победу у самой финишной черты, сообщает портал Yahoo Sports.
РИА Новости 00:34
Общество

Россия переходит на электронные трудовые книжки

Работодатели будут обязаны до 30 июня 2020 года уведомить каждого работника о введении электронных трудовых книжек, а также о праве граждан сохранить бумажные документы.
REGNUM вчера в 03:00
Космос

Большое Красное Пятно Юпитера оказалось живучим

По мнению ученого, наблюдаемые изменения конфигурации атмосферного антициклона связаны со слиянием с более мелкими вихревыми образованиями, при которых возникают точки застоя, в которых скорость потока сначала резко снижается, а затем возрастает.
Популярная механика 30.12.19 в 19:02
Общество

В Киеве прошел марш с факелами в честь Бандеры

Украинцы устроили в Киеве марш с факелами в честь 111-й годовщины со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры.
Lenta.ru вчера в 13:59
Хоккей

Панарин стал третьей звездой матча «Эдмонтон» — «Рейнджерс»

Газета.Ru вчера в 05:20
Армия и оружие

В США пообещали разгромить российский флот в Арктике если потребуется

Avia.pro вчера в 20:23
Здоровье

Роспотребнадзор напомнил туристам о способах защиты от инфекций

Пресс-служба управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Москве опубликовала перечень рекомендаций для туристов по защите от различных заболеваний, угрожающих отдыхающим в других странах.
Вечерняя Москва вчера в 18:59
Футбол

Моуринью назвал идиотом тренера «Саутгемптона»

Sport24.ru вчера в 14:16
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей

Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Вокруг ТВ 31.12.19 в 07:18
Происшествия

Японская прокуратура проводит обыск в резиденции Карлоса Гона в Токио

Токийская прокуратура в четверг приступила к проведению обысков в резиденции бывшего руководителя франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона в японской столице, где он до недавнего времени находился под домашним арестом.
ТАСС 00:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное