С первого дня 2020 года в России подорожали: водка, коньяк и бренди. Минимальные цены на эти крепкие алкогольные напитки повышены по решению Минфина РФ.

В России с 1 января подорожала водка

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