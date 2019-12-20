с чего всё началось

Министерство финансов опубликовало на официальном портале правовой информации документ, в соответствии с которым с 1 января 2020 года в России повысятся минимальные закупочные и розничные цены на коньяк, бренди, водку и ликеро-водочные изделия крепостью свыше 28 процентов.

Минфин поднял минимальные цены на водку и коньяк

Общество Власти Москвы выпустили видеообращение в связи с «минированием» школ Замруководителя департамента образования и науки Москвы Антон Молев призвал родителей столичных школьников и воспитанников детских садов не паниковать в связи с регулярными угрозами о минировании и эвакуациями.

Здоровье Выявлена опасность чрезмерного употребления воды Согласно исследованиям один — полтора литра воды организм получает из жидкостей (чай, молоко, супы и др.), а 1 литр из продуктов.

Общество Союзники России раскритиковали закон о предустановке ПО на гаджеты Представители стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС—Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия), на совещании 13 декабря раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на гаджеты.

Спорт Самуэльссон: я очень удивлён молчанием российских спортсменов Олимпийский чемпион по биатлону швед Себастьян Самуэльссон считает, что российским спортсменам стоит задать вопросы руководству в связи с новым допинговым скандалом и возможными санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Здоровье Студентов и школьников в Якутске оставили дома из-за кори Студенты, школьники и работники образования и социальных организаций в Якутске на время отстранены от занятий и работы из-за постановления главного государственного санитарного врача по региону ввиду угрозы распространения кори.

Политика На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле «На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.

Политика Трамп назвал задержку импичмента нарушением конституции Задержка передачи статей по импичменту президента в сенат является нарушением конституции, отметил глава государства.

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Культура Джоан Роулинг стала самым высокооплачиваемым писателем года Стивен Кинг опустился с третьего на пятое место с доходом в $17 млн, что на $10 млн меньше, чем в 2018 году.

Единоборства Емельяненко ответил на вызов Кадырова Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Происшествия В Татарстане проверят сообщения об участии школьников в учениях МВД МВД проведет служебную проверку после того, как в Татарстане школьники в качестве массовки были привлечены к учениям с личным составом подразделения, сообщает пресс-служба МВД России.

Транспорт Строительство Крымского моста официально завершено Ранее в пресс-службе Кремля сообщали, что сегодня железнодорожное движение по Крымскому мосту откроет Владимир Путин.

Шоу-бизнес Каменских натянула на тело просвечивающийся костюм Анастасия Каменских судит конкурсантов в одном украинском шоу. Каждую неделю певица выбирает для съемок провокационные и сексуальные наряды.

Политика Порошенко призвал ввести санкции за поставки российского газа Украине Бывший президент Петр Порошенко в эфире телеканала «Украина» заявил, что его партия «Европейская солидарность» будет требовать ввести санкции из-за сообщений о контрактах украинских компаний с «Газпромом» на прямые поставки газа.