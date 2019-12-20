Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России подорожают коньяк и водка

С 1 января 2020 года в России подорожают водка, коньяк, бренди и ликеро-водочные изделия. Соответствующий указ Министерства финансов опубликован на официальном портале правовой информации, передает РИА Новости.
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Министерство финансов опубликовало
 на официальном портале правовой информации документ, в соответствии с которым с 1 января 2020 года в России повысятся минимальные закупочные и розничные цены на коньяк, бренди, водку и ликеро-водочные изделия крепостью свыше 28 процентов.
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РБК20 декабря в 13:39

Минимальные розничные цены на коньяк и водку вырастут с 1 января

Интерфакс20 декабря в 13:16

В России с 1 января подорожает водка

ТАСС20 декабря в 13:11

Эксперт: Из-за того, что с Нового года коньяк и водка подорожают, население не станет меньше пить или переходить на суррогаты

Комсомольская правда08:47

Минимальные розничные цены на водку и коньяк в России вырастут с 1 января

ПРАЙМ20 декабря в 12:35
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