Экономика

Газета.RuГазета.RuГосдума увеличила МРОТ на 850 рублей

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Читать в источнике
Комментировать921

Подробнее о событии

Иван Грачев: «Есть все основания существенно повысить зарплату россиянам»

БИЗНЕС Onlineвчера в 03:07

В 2020 году саратовцев ожидает много сюрпризов, большинство из них неприятные

Московский Комсомолец13 декабря в 08:20

Выше инфляции

Российская газета12 декабря в 05:55

Как увеличится МРОТ в Прикамье

REGNUM13 декабря в 00:26

Госдума подняла МРОТ на 850 рублей

РИА Новости12 декабря в 05:20

Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

ТАСС12 декабря в 05:17

МРОТ с 1 января будет увеличен

Государственная Дума РФ12 декабря в 05:14
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 10:46, Ашберн
Происшествия

Полицейские застрелили москвича, напавшего с ножом на свою мать

В Москве полицейские застрелили мужчину после того, как он напал на свою мать.
Газета.Ru 10:33
Политика

В Кремле назвали условие решения Зеленским конфликта в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский может решить конфликт в Донбассе, если проявит необходимую силу воли, авторитет и доминирование на политической арене на Украине.
РИА Новости 08:31
Происшествия

В Нижегородской области перевернулся автобус

Число пострадавших в результате ДТП с автобусом в Нижегородской области увеличилось до 20.
ТАСС 10:27
Фигурное катание

Плющенко поставил под сомнение тренерский талант Этери Тутберидзе

REGNUM 06:43
Общество

Путин расширил эксперимент с самозанятыми

Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении эксперимента по налогу на самозанятых.
Lenta.ru 06:46
Общество

Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки

Напомним, плавучий док ПД-16 затонул в ночь на воскресенье в Южной бухте Севастополя вместе с находившейся внутри подлодкой Б-380 проекта 641Б.
Российская газета 07:15
Происшествия

Россиянин пытал ребенка многочасовым стоянием коленями на гречке

В Омске 35-летний местный житель пытал 8-летнего пасынка многочасовым стоянием коленями на гречке и систематически избивал.
Lenta.ru 12 декабря в 12:04
Хоккей

Сборная России обыграла Финляндию в матче Кубка Первого канала

Сборная России одержала победу над командой Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала.
Газета.Ru 10:24
Единоборства

Петр Ян нокаутировал Файбера на UFC 245

Российский боец Петр Ян, выступающий в UFC в легчайшем весе, нокаутировал американца Юрайю Фейбера на турнире UFC 245 в Лас-Вегасе (США).
Спорт-Экспресс вчера в 22:49
Общество

В Керчи открыли памятник единству и неделимости Крыма и России

Памятник, посвященный единству и неделимости Крыма и России, открыли в Керчи, композиция представляет собой скульптуры древнерусского князя Глеба Святославича и летописца игумена Никона с копией Тмутараканского камня, сообщили РИА Новости в пресс-службе минкультуры республики.
РИА Новости 10:13
Происшествия

На концерте Макса Коржа в Перми фанаты устроили потасовку с пожарными

На концерте Макса Коржа в Перми произошла потасовка между фанатами артиста и пожарными, которые тушили горящие фаеры.
РБК 04:04
Футбол

Что значит приход ВЭБ в ЦСКА. Мнение Зеленова

По оценке РБК, московский клуб оставался должен ВЭБу более 300 миллионов долларов. Теперь задолженность конвертировалась в акции.
Спорт-Экспресс вчера в 10:50
Политика

Россия и Украина завершили переговоры по транзиту газа

В Вене завершились переговоры делегаций «Газпрома» и «Нафтогаза» о продлении контракта на транзит газа.
Рифей-Пермь 13 декабря в 14:00
Общество

Представительница Ямайки победила в конкурсе «Мисс мира»

Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх победила в международном конкурсе «Мисс мира — 2019».
RT на русском вчера в 13:33
Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении беспилотника ВСУ

В пресс-службе управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили об уничтожении ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ВСУ.
RT на русском 08:03
Музыка

Верка Сердючка выпустила новую песню после продолжительного перерыва

Знаменитый украинский артист Андрей Данилко, более известный широкой публике под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, выпустил в привычном для себя образе очередную песню.
Дни24 вчера в 08:30
Политика

Генсек ООН разочарован итогами климатической конференции в Мадриде

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш разочарован итогами прошедшей в столице Испании, Мадриде, 25-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25), однако призвал стороны не сдаваться в вопросе борьбы с климатическими изменениями.
ТАСС 09:01
Политика

Париж просит Москву отдать останки соратника Наполеона

Елисейский дворец официально обратился к России с просьбой передать Франции останки одного из ближайших соратников Наполеона — генерала Гюдена.
Вести.Ru 09:17
Происшествия

На Украине после обеда в дорожном кафе скончались два дальнобойщика

Вечером 14 декабря сотрудникам национальной полиции поступило сообщение от врачей о гибели 54-летнего дальнобойщика у дорожного кафе в городе Николаеве.
REGNUM 05:40
Общество

Арки Крымского моста подсветили цветами российского флага

Арочная часть Крымского моста подсвечена цветами российского триколора - белыми, синими и красными светодиодами.
ТАСС 04:57
Музыка

«Россия 1» заглушила слово «протесты» в песне группы Шуры из Би-2

Телеканал «Россия 1» заглушил звук на слове «протесты» в песне группы «Куртки Кобейна» (проект Шуры Би-2).
Коммерсантъ 08:56
Шоу-бизнес

София Ротару может выступить в Москве до конца года

Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров рассказал, что певица может еще раз приехать в Россию до конца 2019 года.
АБН 08:26
Биатлон

Сборная России по биатлону стала шестой в эстафете на этапе Кубка мира

РБК 10:29
Культура

«Вечерний Мига», «Stranger ТАНЦЫ» и другие сюрпризы полуфинала шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ

Приглашенным членом жюри в полуфинале станет Мот, музыкант, артист лейбла Black Star, который не только расскажет о своих фаворитах на проекте, но и в одном из номеров присоединится к ребятам и станцует с ними под свою же песню.
OvideO.ru 13 декабря в 05:19
Энергетика

«Нафтогаз» объяснил рост цен для населения Украины коррупцией

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что роста цены на газ для населения можно было бы избежать в случае увеличения собственной добычи, он назвал рост цен расплатой за некомпетентность и коррупцию.
РИА Новости вчера в 09:15
Общество

Минфин уберет возможность обналичивать замороженные пенсии

Издание указывает, что в нынешней версии проекта существует схема обналичивая замороженных с 2014 года средств пенсионных накоплений, сформированных в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
РИА Новости вчера в 07:42
Политика

Украинский журналист захотел «исчезновения» русскоязычных детей

Украинский телеведущий Остап Дроздов заявил, что русскоязычное население в стране "должно исчезнуть как вид", передает газета "Взгляд" со ссылкой на украинские СМИ.
Радио Sputnik 06:10
Экономика

Рекордный урожай не остановил рост цен на яблоки

РБК вчера в 01:12
Технологии

Sony разработала новый угловатый дизайн для PlayStation 5

Компания Sony разработала и показала на рендерах новый угловатый дизайн для PlayStation 5. Старт продаж запланирован на конец 2020 года.
Актуальные Новости 04:31
Происшествия

В Домодедово задержали угрожавшего взорвать гранату в самолете мужчину

Сотрудники полиции задержали в столичном аэропорту Домодедово пассажира рейса Москва - Краснодар, угрожавшего взорвать гранату в самолете, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в правоохранительных органах; в пресс-службе перевозчика прокомментировали данный инцидент, подтвердив, что информация о наличии на борту взрывного устройства не подтвердилась.
РИА Новости 09:08
Как работают Яндекс.Новости?
Главное