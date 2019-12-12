Экономика
Газета.RuГосдума увеличила МРОТ на 850 рублей
Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ).
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В 2020 году саратовцев ожидает много сюрпризов, большинство из них неприятные
Московский Комсомолец13 декабря в 08:20
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Происшествия
Полицейские застрелили москвича, напавшего с ножом на свою мать
В Москве полицейские застрелили мужчину после того, как он напал на свою мать.
Политика
В Кремле назвали условие решения Зеленским конфликта в Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский может решить конфликт в Донбассе, если проявит необходимую силу воли, авторитет и доминирование на политической арене на Украине.
Происшествия
В Нижегородской области перевернулся автобус
Число пострадавших в результате ДТП с автобусом в Нижегородской области увеличилось до 20.
Общество
Путин расширил эксперимент с самозанятыми
Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении эксперимента по налогу на самозанятых.
Общество
Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки
Напомним, плавучий док ПД-16 затонул в ночь на воскресенье в Южной бухте Севастополя вместе с находившейся внутри подлодкой Б-380 проекта 641Б.
Происшествия
Россиянин пытал ребенка многочасовым стоянием коленями на гречке
В Омске 35-летний местный житель пытал 8-летнего пасынка многочасовым стоянием коленями на гречке и систематически избивал.
Хоккей
Сборная России обыграла Финляндию в матче Кубка Первого канала
Сборная России одержала победу над командой Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала.
Единоборства
Петр Ян нокаутировал Файбера на UFC 245
Российский боец Петр Ян, выступающий в UFC в легчайшем весе, нокаутировал американца Юрайю Фейбера на турнире UFC 245 в Лас-Вегасе (США).
Общество
В Керчи открыли памятник единству и неделимости Крыма и России
Памятник, посвященный единству и неделимости Крыма и России, открыли в Керчи, композиция представляет собой скульптуры древнерусского князя Глеба Святославича и летописца игумена Никона с копией Тмутараканского камня, сообщили РИА Новости в пресс-службе минкультуры республики.
Происшествия
На концерте Макса Коржа в Перми фанаты устроили потасовку с пожарными
На концерте Макса Коржа в Перми произошла потасовка между фанатами артиста и пожарными, которые тушили горящие фаеры.
Футбол
Что значит приход ВЭБ в ЦСКА. Мнение Зеленова
По оценке РБК, московский клуб оставался должен ВЭБу более 300 миллионов долларов. Теперь задолженность конвертировалась в акции.
Политика
Россия и Украина завершили переговоры по транзиту газа
В Вене завершились переговоры делегаций «Газпрома» и «Нафтогаза» о продлении контракта на транзит газа.
Общество
Представительница Ямайки победила в конкурсе «Мисс мира»
Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх победила в международном конкурсе «Мисс мира — 2019».
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении беспилотника ВСУ
В пресс-службе управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили об уничтожении ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ВСУ.
Музыка
Верка Сердючка выпустила новую песню после продолжительного перерыва
Знаменитый украинский артист Андрей Данилко, более известный широкой публике под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, выпустил в привычном для себя образе очередную песню.
Политика
Генсек ООН разочарован итогами климатической конференции в Мадриде
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш разочарован итогами прошедшей в столице Испании, Мадриде, 25-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25), однако призвал стороны не сдаваться в вопросе борьбы с климатическими изменениями.
Политика
Париж просит Москву отдать останки соратника Наполеона
Елисейский дворец официально обратился к России с просьбой передать Франции останки одного из ближайших соратников Наполеона — генерала Гюдена.
Происшествия
На Украине после обеда в дорожном кафе скончались два дальнобойщика
Вечером 14 декабря сотрудникам национальной полиции поступило сообщение от врачей о гибели 54-летнего дальнобойщика у дорожного кафе в городе Николаеве.
Общество
Арки Крымского моста подсветили цветами российского флага
Арочная часть Крымского моста подсвечена цветами российского триколора - белыми, синими и красными светодиодами.
Музыка
«Россия 1» заглушила слово «протесты» в песне группы Шуры из Би-2
Телеканал «Россия 1» заглушил звук на слове «протесты» в песне группы «Куртки Кобейна» (проект Шуры Би-2).
Шоу-бизнес
София Ротару может выступить в Москве до конца года
Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров рассказал, что певица может еще раз приехать в Россию до конца 2019 года.
Культура
«Вечерний Мига», «Stranger ТАНЦЫ» и другие сюрпризы полуфинала шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ
Приглашенным членом жюри в полуфинале станет Мот, музыкант, артист лейбла Black Star, который не только расскажет о своих фаворитах на проекте, но и в одном из номеров присоединится к ребятам и станцует с ними под свою же песню.
Энергетика
«Нафтогаз» объяснил рост цен для населения Украины коррупцией
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что роста цены на газ для населения можно было бы избежать в случае увеличения собственной добычи, он назвал рост цен расплатой за некомпетентность и коррупцию.
Общество
Минфин уберет возможность обналичивать замороженные пенсии
Издание указывает, что в нынешней версии проекта существует схема обналичивая замороженных с 2014 года средств пенсионных накоплений, сформированных в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
Политика
Украинский журналист захотел «исчезновения» русскоязычных детей
Украинский телеведущий Остап Дроздов заявил, что русскоязычное население в стране "должно исчезнуть как вид", передает газета "Взгляд" со ссылкой на украинские СМИ.
Экономика
Рекордный урожай не остановил рост цен на яблоки
Технологии
Sony разработала новый угловатый дизайн для PlayStation 5
Компания Sony разработала и показала на рендерах новый угловатый дизайн для PlayStation 5. Старт продаж запланирован на конец 2020 года.
Происшествия
В Домодедово задержали угрожавшего взорвать гранату в самолете мужчину
Сотрудники полиции задержали в столичном аэропорту Домодедово пассажира рейса Москва - Краснодар, угрожавшего взорвать гранату в самолете, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в правоохранительных органах; в пресс-службе перевозчика прокомментировали данный инцидент, подтвердив, что информация о наличии на борту взрывного устройства не подтвердилась.