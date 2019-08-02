Экономика

Lenta.ruLenta.ruМинимальные зарплаты россиян повысили на 850 рублей

В настоящее время размер минимальной зарплаты составляет 11 280 рублей. С принятием законопроекта он увеличится на 7,5 процента — до 12 130 рублей (прибавка составила 850 рублей). Изменения вступят в силу с 1 января 2020 года.
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