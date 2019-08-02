Экономика
Lenta.ruМинимальные зарплаты россиян повысили на 850 рублей
В настоящее время размер минимальной зарплаты составляет 11 280 рублей. С принятием законопроекта он увеличится на 7,5 процента — до 12 130 рублей (прибавка составила 850 рублей). Изменения вступят в силу с 1 января 2020 года.
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Культура
Умерла французская актриса Анна Карина
Политика
Парламент Турции осудил признание Сенатом США геноцида армян
Все пять фракций парламента Турции подписались под совместным заявлением решительного осуждения резолюции Сената США о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году.
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Из университета в Екатеринбурге, по некоторым данным, отчисляют иностранных студентов из-за подозрений на гепатит В
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Путин расширил территорию действия закона о самозанятых
Эксперимент по взиманию налога с самозанятых начал действовать с 1 января 2019 года.
Армия и оружие
Полк ПВО под Петербургом полностью перевооружили на С-400
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Экономика
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Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки
Напомним, плавучий док ПД-16 затонул в ночь на воскресенье в Южной бухте Севастополя вместе с находившейся внутри подлодкой Б-380 проекта 641Б.
Экономика
Комиссия Казначейства России проверит долги ЕАО на 1 млрд рублей
Комиссия Казначейства России прибудет в Еврейскую автономную область, чтобы проверить структуру скопившихся долгов региона перед поставщиками коммунальных услуг и по другим направлениям на сумму более 1 млрд рублей.
Авто
Названы автомобили с самыми низкими продажами в 2019 году
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Киев не озвучивал возможность ввода миротворческой миссии ООН в Донбасс - так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о миротворцах в зоне конфликта.
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Финансовый директор Western Digital Corporation рассказал, что на конец текущего года полупроводниковая отрасль находится в состоянии баланса спроса и предложения на память.
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Россиянин Петр Ян одержал победу на UFC 245
Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян одержал победу над американцем Юрайей Фэйбером на турнире UFC 245, состоявшемся в Лас-Вегасе.
Политика
Зеленский рассказал «России 1» о встрече с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский дал первое интервью телеканалу "Россия 1" в кулуарах саммита нормандской четверки.
Происшествия
Появились фотографии разбившегося на Кубани вертолёта Ми-28
На борту находились командир экипажа Александр Склянкин и заместитель командира Кореновского полка по летной подготовке и эскадрильи Ми-28 Руслан Кушниренко.
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В Калуге найдены подростки, жившие в канализации
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США одобрили продажу Турции американских Patriot еще в декабре прошлого года в надежде, что Турция аннулирует сделку с Россией по закупке российских систем С-400.
Общество
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Арочный участок Крымского моста подсветили цветами российского флага с помощью светильников с белыми, синими и красными светодиодами, в ночь на воскресенье произведено тестирование освещения по всей длине моста, которое будет работать после открытия железнодорожного движения, сообщил инфоцентр "Крымский мост".
Энергетика
В «Нафтогазе» определились с ценами на газ с 1 января 2020 года
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Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия
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В преддверии Нового года YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов последних десяти лет — возглавляет ностальгический рейтинг, конечно же, видео на песню «Despacito» Луиса Фонси и Дэдди Янки.
Происшествия
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В Москве спасатели с помощью автолестницы сняли мужчину, залезшего на опору Крымского моста.
Гаджеты
В Mac Pro используются самые дешевые модули
По словам Куинна Нельсона, автора своего канала на YouTube, компания Apple выбрала для Mac Pro вид памяти по самой низкой стоимости.
Энергетика
Глава «Нафтогаза» заявил, что Киев пошел навстречу «Газпрому»
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Общество
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.