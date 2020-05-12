Общество
Капитал страныМинимальный оклад могут приравнять к МРОТ
Специалисты Минтруда, представители профсоюзов и работодателей обсудят инициативу о приравнивании минимального оклада к МРОТ. Согласно данной инициативе, предлагается внести в Трудовой кодекс России поправку о том, что минимальный оклад не может быть ниже минимального размера оплаты труда.
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с чего всё началось
Предложение заключается в том, чтобы приравнять наименьший возможный оклад к минимальному размеру оплаты труда (сейчас на федеральном уровне равен 12,1 тыс. рублей), пояснил секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Олег Соколов.Известия11 мая в 17:01
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Общество
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Мясников предрек более страшную пандемию после коронавируса
После коронавируса мир столкнется с еще более страшной пандемией, заявил главврач Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников в интервью "Комсомольской правде".
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Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%
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Артисты из Турции ответили послу Украину на угрозы
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Исследование показывает, что нейтрино высоких энергий рождаются вблизи сверхмассивных черных дыр в центрах галактик.
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Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.
RT на русском вчера в 03:01
Шоу-бизнес
Дочь заразившегося коронавирусом Пескова рассказала о своем состоянии
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Культуромания вчера в 12:30
Общество
В сети выставили на продажу базу клиентов курьерской службы
Речь идет о данных, якобы принадлежащих 9 миллионам человек, воспользовавшихся услугами компании по экспресс-перевозке СДЭК.
Эхо Москвы вчера в 22:07
Игры
Epic Games анонсировала Unreal Engine 5
Компания Epic Games представила пятую версию игрового движка Unreal Engine.
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Шоу-бизнес
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На снимке артистка одета в белье популярного бренда, демонстрируя подтянутый пресс и тонкую талию.
WomanHit.ru 09:56
Общество
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В администрации района заявили, что на время проверки чиновницу отстранили, а в скором времени уволят.
РИА Новости 06:48
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Anonsens 11:37
Здоровье
962 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки
За все время в Подмосковье было выявлено 2996 случев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Красное знамя (Руза) 07:00
Политика
Глава Минздрава: Мишустин идет на поправку
Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об улучшении состояния премьер-министра Михаила Мишустина, заболевшего коронавирусом.
Коммерсантъ 08:15
Общество
Самолет Azur Air с гуманитарной помощью из КНР для Кипра сел в Москве
Ранее в среду министр транспорта, коммуникаций и общественных работ Кипра Яннис Карусос заявил, что самолет, который должен был доставить на Кипр медицинское оборудование из Китая, взял курс на Москву из-за отказа Турции пропустить его через свое воздушное пространство.
ТАСС 10:24
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Вышел трейлер триллера «Неистовый» с Расселом Кроу
Компания Solstice Studios опубликовала трейлер фильма «Неистовый», главную роль в котором исполнил австралиец Рассел Кроу.
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2K анонсировали переиздание трилогии Mafia
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Здоровье
Резерв врачей для лечения коронавируса создали в России
Врачи самых разных специальностей проходят интенсивную подготовку к лечению пациентов с коронавирусной инфекцией в России.
Русская Планета вчера в 22:08
Общество
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Пять депутатов Госдумы заболели COVID-19. Об этом заявил спикер палаты Вячеслав Володин, информирует РИА "Новости".
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Политика
Мурашко заявил о необходимости реформировать систему ОМС
Мурашко пояснил, что в системе необходимо задействовать информационные технологии, чтобы «понимать, куда что уходит».
РБК 09:09
Общество
Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, изменения опубликованы на сайте кабмина.
Ведомости 04:51
Кино
Александр Петров назвал свой лучший поцелуй в кино
Газета.Ru 10:09