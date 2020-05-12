Общество

Капитал страныКапитал страныМинимальный оклад могут приравнять к МРОТ

Специалисты Минтруда, представители профсоюзов и работодателей обсудят инициативу о приравнивании минимального оклада к МРОТ. Согласно данной инициативе, предлагается внести в Трудовой кодекс России поправку о том, что минимальный оклад не может быть ниже минимального размера оплаты труда.
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с чего всё началось

Дело окладное: из зарплатного минимума хотят исключить допвыплаты

Предложение заключается в том, чтобы приравнять наименьший возможный оклад к минимальному размеру оплаты труда (сейчас на федеральном уровне равен 12,1 тыс. рублей), пояснил секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Олег Соколов.
Известия11 мая в 17:01

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Россиян попробуют избавить от зарплат ниже МРОТ

Lenta.ruвчера в 09:23

В России хотят приравнять минимальные оклады к МРОТ

РЕН ТВ11 мая в 17:14

«Известия»: из МРОТ предложили исключить допвыплаты

ТАСС11 мая в 18:59

Минимальный оклад в России могут приравнять к МРОТ

Телеканал 360°11 мая в 18:51

В России предложили повысить размер минимального оклада

URA.Ru11 мая в 18:16

«Известия»: из МРОТ могут исключить допвыплаты

Газета.Ru11 мая в 19:55

Дело окладное: из зарплатного минимума хотят исключить допвыплаты

Известия11 мая в 17:01
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Шоу-бизнес

Поклонники перестали узнавать похудевшего Ивана Урганта

RuNews24.ru 02:20
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Общество

Российским школьникам предстоит сдать лишь два предмета ЕГЭ

Замминистра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что в связи с пандемией коронавируса в 2020 году выпускники школ будут сдавать в рамках Единого госэкзамена лишь два предмета.
Газета.Ru 11:56
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Общество

Мясников предрек более страшную пандемию после коронавируса

После коронавируса мир столкнется с еще более страшной пандемией, заявил главврач Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников в интервью "Комсомольской правде".
РИА Новости 11:06
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Общество

Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%

Би-би-си в своей публикации обратила внимание на то, что объявления о закупке масок и перчаток Московский метрополитен разместил на госзакупках еще в начале февраля.
РБК вчера в 14:13
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Общество

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Российские артисты, выступающие в Аланье, ответили на угрозы послу Украины в Турции Андрею Сибиге.
Телеканал 360° 11:17
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Раскрыта причина высокой смертности от коронавируса

Lenta.ru 08:17
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ТАСС 08:40
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Игры

GTA V может стать бесплатной в Epic Games Store

По информации зарубежного портала Gamepressure следующей бесплатной игрой в Epic Games Store может стать знаменитая Grand Theft Auto V. Отмечается, что раздаваться будет не базовое, а сразу премиальное издание со множеством бонусов для Grand Theft Auto Online.
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Шоу-бизнес

Наталья Еприкян из Comedy Woman сообщила о пополнении в семье

Создатель и продюсер шоу Comedy Woman Наталья Еприкян рассказала своим поклонникам об увеличении своей семьи.
Discover24 04:19
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Астрофизики выяснили, где рождаются нейтрино высоких энергий

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Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.
RT на русском вчера в 03:01
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Шоу-бизнес

Дочь заразившегося коронавирусом Пескова рассказала о своем состоянии

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета рассказала о своем самочувствии после того, как ее отца госпитализировали с коронавирусом.
Культуромания вчера в 12:30
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Общество

В сети выставили на продажу базу клиентов курьерской службы

Речь идет о данных, якобы принадлежащих 9 миллионам человек, воспользовавшихся услугами компании по экспресс-перевозке СДЭК.
Эхо Москвы вчера в 22:07
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Игры

Epic Games анонсировала Unreal Engine 5

Компания Epic Games представила пятую версию игрового движка Unreal Engine.
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Шоу-бизнес

Лобода показала подтянутую фигуру

На снимке артистка одета в белье популярного бренда, демонстрируя подтянутый пресс и тонкую талию.
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Самолет «Зенита» вернулся в Пулково из-за срабатывания датчика

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Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети

В администрации района заявили, что на время проверки чиновницу отстранили, а в скором времени уволят.
РИА Новости 06:48
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Как пишут сетевые источники, флагманский смартфон OnePlus 8 Pro имеет 5-мегаписельную камеру с фотохромным фильтром.
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Здоровье

962 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки

За все время в Подмосковье было выявлено 2996 случев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Красное знамя (Руза) 07:00
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Глава Минздрава: Мишустин идет на поправку

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об улучшении состояния премьер-министра Михаила Мишустина, заболевшего коронавирусом.
Коммерсантъ 08:15
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Общество

Самолет Azur Air с гуманитарной помощью из КНР для Кипра сел в Москве

Ранее в среду министр транспорта, коммуникаций и общественных работ Кипра Яннис Карусос заявил, что самолет, который должен был доставить на Кипр медицинское оборудование из Китая, взял курс на Москву из-за отказа Турции пропустить его через свое воздушное пространство.
ТАСС 10:24
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Вышел трейлер триллера «Неистовый» с Расселом Кроу

Компания Solstice Studios опубликовала трейлер фильма «Неистовый», главную роль в котором исполнил австралиец Рассел Кроу.
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2K анонсировали переиздание трилогии Mafia

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Здоровье

Резерв врачей для лечения коронавируса создали в России

Врачи самых разных специальностей проходят интенсивную подготовку к лечению пациентов с коронавирусной инфекцией в России.
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Общество

В Госдуме пять депутатов заразились коронавирусом

Пять депутатов Госдумы заболели COVID-19. Об этом заявил спикер палаты Вячеслав Володин, информирует РИА "Новости".
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Мурашко заявил о необходимости реформировать систему ОМС

Мурашко пояснил, что в системе необходимо задействовать информационные технологии, чтобы «понимать, куда что уходит».
РБК 09:09
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Общество

Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева

РБК 09:14
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В Чечне открестились от удаленного Instagram Кадырова

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Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей

Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, изменения опубликованы на сайте кабмина.
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Кино

Александр Петров назвал свой лучший поцелуй в кино

Газета.Ru 10:09
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