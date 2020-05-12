Предложение заключается в том, чтобы приравнять наименьший возможный оклад к минимальному размеру оплаты труда (сейчас на федеральном уровне равен 12,1 тыс. рублей), пояснил секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Олег Соколов.

с чего всё началось

Специалисты Минтруда, представители профсоюзов и работодателей обсудят инициативу о приравнивании минимального оклада к МРОТ. Согласно данной инициативе, предлагается внести в Трудовой кодекс России поправку о том, что минимальный оклад не может быть ниже минимального размера оплаты труда.

Минимальный оклад могут приравнять к МРОТ

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