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Минимальный продуктовый набор в Алтайском крае подорожал на 2,5%

Больше всего продукты подскочили в цене в Республике Алтай — на 2,9% до 5 688 рублей.
Толк
Набор включает 33 наименования наиболее часто потребляемых продуктов питания.
Бийский рабочий
Среди регионов Сибирского федерального округа самая высокая стоимость условного (минимального) набора продуктов питания по итогам прошедшего месяца сложилась в Красноярском крае (6129,69 рубля), самая низкая – в Омской области (4955,96 рубля).
Бийский рабочий
«Цены на продовольственные товары выросли на 1,4%, непродовольственные товары — на 0,4%, тарифы на услуги — на 1,8%», — сообщили в службе статистики.
ФАН

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На Алтае подорожал минимальный набор продуктов на 2,5%
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В Алтайском крае на 2,5% подорожала минимальная продуктовая корзина
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