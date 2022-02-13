Среди регионов Сибирского федерального округа самая высокая стоимость условного (минимального) набора продуктов питания по итогам прошедшего месяца сложилась в Красноярском крае (6129,69 рубля), самая низкая – в Омской области (4955,96 рубля).
Российский фрегат «Маршал Шапошников» в инциденте с американской подлодкой у Курильских островов сработал как караульный, заявил ответственный редактор «Независимого военного обозрения» Дмитрий Литовкин.
Российский посол в Швеции Виктор Татаринцев в интервью газете Aftonbladet заявил, что стремление США и НАТО нагнетать ситуацию в сфере безопасности стало причиной того, что Россия возражает против членства Швеции в Североатлантическом альянсе.