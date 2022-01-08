КП - ИркутскМинимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 в Иркутской области увеличилсяМинимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 в Иркутской области, как и по всей стране, вырос до 13890 рублей.КП - ИркутскПрезидент России Владимир Путин предложил в 2022 году проиндексировать прожиточный минимум и МРОТ опережающими темпами по сравнению с инфляцией — на 8,6%.Медиапортал Правда СевераЭксперты установили новый средний показатель прожиточного минимума в размере 12 тысяч 600 рублей.Vtambove.ruСумма выплаты напрямую зависит от среднего заработка за последние 2 года.Вести - Амурская областьЧитать далееСвернутьКП - ИркутскКП - ИркутскVtambove.ruDailySakhalinMedia.ruМедиапортал Правда СевераОрёлТаймсПодробнее о событииМинимальный размер оплаты в наступившем году станет большеВести - Амурская область7 января в 02:59В Орловской области почти 96 тысяч человек выживали за чертой бедностиОрёлТаймс6 января в 10:00Работодателям придется поднять зарплаты с учетом МРОТ в 2022 году. На сколько?Kolomna-spravka.ru6 января в 02:46Минимальная оплата труда в январе вырастетВолжские зори6 января в 03:53В новом году в России увеличился прожиточный минимумVtambove.ru6 января в 01:30В Карелии изменились минимальные зарплатыDaily6 января в 01:15В России выросли пенсии и МРОТ с 1 январяNash-surgut.ru6 января в 01:06Показать ещёОценить10Поделиться