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Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 в Иркутской области увеличился

Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 в Иркутской области, как и по всей стране, вырос до 13890 рублей.
КП - Иркутск
Президент России Владимир Путин предложил в 2022 году проиндексировать прожиточный минимум и МРОТ опережающими темпами по сравнению с инфляцией — на 8,6%.
Медиапортал Правда Севера
Эксперты установили новый средний показатель прожиточного минимума в размере 12 тысяч 600 рублей.
Vtambove.ru
Сумма выплаты напрямую зависит от среднего заработка за последние 2 года.
Вести - Амурская область

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Минимальный размер оплаты в наступившем году станет больше
Вести - Амурская область7 января в 02:59
В Орловской области почти 96 тысяч человек выживали за чертой бедности
ОрёлТаймс6 января в 10:00
Работодателям придется поднять зарплаты с учетом МРОТ в 2022 году. На сколько?
Kolomna-spravka.ru6 января в 02:46
Минимальная оплата труда в январе вырастет
Волжские зори6 января в 03:53
В новом году в России увеличился прожиточный минимум
Vtambove.ru6 января в 01:30
В Карелии изменились минимальные зарплаты
Daily6 января в 01:15
В России выросли пенсии и МРОТ с 1 января
Nash-surgut.ru6 января в 01:06

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