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Правительство РФ подняло прожиточный минимум до 12 654 рублей

С 1 января прожиточный минимум Россиян вырос до 12 654 рублей.
Lenta.ru
Для трудоспособного населения прожиточный минимум вырос до 13 793 рубля, пенсионеров – до 10 882 рубля, детей – 12 274 рубля.
РИА Новости
В ноябре 2021 года президент России Владимир Путин предложил проиндексировать прожиточный минимум и МРОТ «опережающими темпами по сравнению с инфляцией».
Московский Комсомолец
Также с 1 января увеличивается и прожиточный минимум для жителей Москвы.
РИА Новости

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Вести в 20:00. Эфир от 01.01.2022
Smotrim.ruвчера в 15:08
С 1 января в России прожиточный минимум вырастет до 12 654 рублей
Комсомольская правдавчера в 16:40
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ТК Звездавчера в 02:39
В России с 1 января прожиточный минимум вырос до 12 654 рублей, а МРОТ — до 13 890
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Правительство РФ подняло прожиточный минимум до 12 654 рублей
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