Экономика сегодняМинимальный размер оплаты труда в России вырос до 13 890 рублейВ первый день 2022 года обрели силу несколько важных законов и правил.Smotrim.ruМинимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января составит 13 890 рублей, а прожиточный минимум на душу населения вырастет до 12 654 рублей.ТАССВ частности, прожиточный минимум для трудоспособного населения теперь составит 13 793 рубля, для пенсионеров - 10 882 рубля, для детей - 12 274 рубля.Комсомольская правдаНазначение пенсии по инвалидности без заявления Страховые и социальные пенсии по инвалидности, а также пенсии по предложению органов службы занятости теперь назначат в беззаявительном порядке.Петербургский ВестникЧитать далееСвернутьМИР 24МИР 24Smotrim.ruЭкономика сегодняGazeta.SPbDeita.ruБлокнот КраснодарАБНКомсомольская правдаПрофильСайт города АрмавираNashGorod.ruPlanet TodayРИА ОмскИнформГазета.RuФАНIrkutskMediaРабочий путь (г. Смоленск)Life.ruOm1.ruГлагоLСтерлеградАлтапрессПервоисточник СыктывкарПодробнее о событииПовышение МРОТ, налог на вклады и медпомощь: какие изменения пришли в жизнь россиян с 1 январяТК Звезда02:39В России с 1 января прожиточный минимум вырос до 12 654 рублей, а МРОТ — до 13 890Life.ru20:01Правительство РФ подняло прожиточный минимум до 12 654 рублейLenta.ru17:05Прожиточный минимум в России с 1 января повысили до 12 654 рубляРИА Новости20:41С января вырастут прожиточный минимум и МРОТРоссийская газета30 декабря в 06:52В 2022 году в Башкирии прожиточный минимум вырастет на 700 рублейКП - Уфа29 декабря в 23:15Вырастут прожиточный минимум и МРОТ. Что нас ждёт в 2022-мUlpressa29 декабря в 22:43Показать ещёОценить1,8KПоделиться