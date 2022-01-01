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Минимальный размер оплаты труда в России вырос до 13 890 рублей

В первый день 2022 года обрели силу несколько важных законов и правил.
Smotrim.ru
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января составит 13 890 рублей, а прожиточный минимум на душу населения вырастет до 12 654 рублей.
ТАСС
В частности, прожиточный минимум для трудоспособного населения теперь составит 13 793 рубля, для пенсионеров - 10 882 рубля, для детей - 12 274 рубля.
Комсомольская правда
Назначение пенсии по инвалидности без заявления Страховые и социальные пенсии по инвалидности, а также пенсии по предложению органов службы занятости теперь назначат в беззаявительном порядке.
Петербургский Вестник

Подробнее о событии

Повышение МРОТ, налог на вклады и медпомощь: какие изменения пришли в жизнь россиян с 1 января
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