Экономика

ТИАТИАМинимальный размер оплаты труда в России увеличат с нового года

Депутаты во втором чтении приняли соответствующий законопроект, сообщает "Российская газета". Сейчас размер МРОТ составляет 11 280 рублей. После повышения его размер сравняется с величиной прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2019 года.
Читать в источнике
Комментировать102
с чего всё началось
Второе чтение в Госдуме прошел правительственный законопроект
 об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
Российская газетавчера в 05:53

Подробнее о событии

С 1 января МРОТ вырастет на 850 рублей. Как изменится жизнь россиян?

Аргументы и Факты06:35

Госдума повысит МРОТ на 850 рублей

Телеканал 360°вчера в 07:09

Госдума обсудит повышение минимальной зарплаты в России

URA.Ru04 декабря в 17:43

Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении МРОТ

Парламентская газетавчера в 05:43

Госдума увеличивает МРОТ на 850 рублей

ТАССвчера в 05:29

Законопроект об увеличении МРОТ до 12 тыс. руб. с 2020 г. прошел в Госдуме второе чтение

Агентство Москвавчера в 05:26

Госдума повышает МРОТ на 850 рублей

Российская газетавчера в 05:53
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 13:21, Ашберн
Общество

Матвиенко предложила наказать Новака и возмутилась импортной петрушкой

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках ежегодного совещания со статс-секретарями — заместителями глав федеральных органов исполнительной власти высказала недовольство работой Минсельхоза и Минэнерго, передает корреспондент РБК.
РБК 09:41
Происшествия

Суд вынес приговор еще троим фигурантам «московского дела»

Коммерсантъ 12:30
Общество

Лидер "Ногу свело!" заявил о "деградирующей российской нации"

Максим Покровский, уехавший жить в США, рассказал в интервью порталу 66.ru о переезде, отношении к россиянам и концертам на родине.
РИА Новости 07:50
Общество

Раймонд Паулс считает российскую публику навязчивой

Латвийский композитор Раймонд Паулс заявил, что российская публика показалась ему навязчивой.
Газета.Ru 01:16
Здоровье

Отсутствие режима сна приводит к проблемам с сердцем

Американские ученые выяснили, что отсутствие здорового сна приводит к проблемам с сердцем даже при наличии регулярных тренировок и здорового образа жизни, пишет MedicalXpress.
МИР 24 вчера в 14:51
Фигурное катание

Туктамышева победила на турнире серии «Челленджер» в Загребе

РИА Новости 11:45
Футбол

Зенит — Динамо 3:0

Газета.Ru 12:23
Политика

МИД: новые санкции США против России не останутся без ответа

В МИД подчеркнули, что такие действия США "не останутся без ответа". Ранее американская сторона ввела новые санкции против России.
Газета.Ru 12:15
Происшествия

На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба

ТАСС 10:11
Энергетика

Новак рассказал о договоренности стран ОПЕК+ сократить добычу нефти

Обязательство России по сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ в первом квартале 2020 года составит 300 тысяч баррелей в сутки, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
РИА Новости 10:24
Политика

Путин перешел на немецкий на встрече с бизнесменами из Германии

Во время встречи в Сочи с представителями бизнеса из Германии президент Владимир Путин прервал свою речь на русском и заговорил на немецком языке.
РБК 12:21
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин опубликовал фото после пластической операции

Певец Прохор Шаляпин опубликовал фотографию после очередной пластической операции.
Вечерняя Москва 04 декабря в 20:51
Общество

Украина поставила России условие по газовым спорам

Украина поставила России условие по газовым спорам — «Нафтогаз» готов отозвать новые иски к «Газпрому» при условии выгодного долгосрочного транзита.
Lenta.ru 13:03
Общество

В Совфеде задумались об общей системе оплаты труда учителей

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в разговоре с "Известиями" заявил о необходимости создать общую для всей страны систему оплаты труда учителей.
РИА Новости 01:43
Политика

На Украине объявили о подготовке марша на Крым

Присоединение Крыма Крым стал российским в результате референдума в 2014 году, который был проведен после государственного переворота на Украине.
РИА Новости 12:35
Политика

Турция объяснила покупку С-400 вынужденной мерой

BFM.ru 12:24
Общество

Spiegel: в Германии началось расследование дела Скрипалей

Немецкая прокуратура и Федеральное ведомство по уголовным делам начали предварительное расследование дела отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипали и его дочери Юлии в Солсбери.
Газета.Ru 13:12
Фигурное катание

Фигуристка Валиева выиграла финал юниорского Гран-при

Россиянка Камила Валиева одержала победу в финале юниорского Гран-при по фигурному катанию в Турине.
RT на русском 11:23
Общество

Космодром «Морской старт» перебазируют из Калифорнии в Россию

Global Look Press S7 Space перебазирует стартовую плавучую платформу и командное судно "Морского старта" на Дальний Восток в 2020 году.
РЕН ТВ вчера в 15:19
Футбол

Экс-арбитр Чеботарёв заявил, что матч «Динамо» — «Алания» в 1996 году был договорным

Бывший судья Юрий Чеботарёв рассказал, как ему пришлось извиняться за работу на матче между московским «Динамо» и владикавказской «Аланией» в 1996 году, а также заявил, что та встреча была договорной.
RT на русском 10:57
Политика

Порошенко посоветовал Зеленскому не уединяться с Путиным

Бывший президент Украины Петр Порошенко посоветовал нынешнему лидеру Украины Владимиру Зеленскому не встречаться один на один с российским главой Владимиром Путиным, написал Порошенко в блоге на сайте «Украинская правда».
Московский Комсомолец 03:47
Армия и оружие

Создание двигателя второго этапа Су-57 затянулось

Судя по опубликованному комментарию к заказу No 31908608459, в 2020 году российские конструкторы планируют только окончить тестирования форсажной камеры, что представляет собой лишь один из пунктов создания двигателя.
ГЛАС.RU 01:39
Гаджеты

Apple выпустит пять iPhone в 2020 году

Lenta.ru 08:04
Экономика

Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала

Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».
РБК 04 декабря в 08:16
Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске отреагировал на недавнее интервью Дмитрия Шепелева

Uznayvse.ru напоминает, что во время интервью Ксении Собчак с Дмитрием Шепелевым речь зашла об отношениях ведущего и родителей Жанны Фриске.
Uznayvse.ru 12:49
Шоу-бизнес

Евгения Феофилактова рассталась с Маджидом Гиагиа

В любом случае, ясно, что красивая пара Евгения Феофилактова и Маджид Гиагиа распалась.
Татарстан Сегодня 04 декабря в 04:33
Политика

Венецианская комиссия призвала Киев пересмотреть закон о госязыке

Венецианская комиссия Совета Европы (СЕ) призвала украинские власти незамедлительно разработать закон о языковых меньшинствах.
Известия 10:40
Происшествия

Под Омском обнаружили озеро крови

Активисты Общероссийского народного фронта в Омской области обнаружили в Калачинском районе водоем, заполненный кровью убитых животных.
Российская газета 10:45
Происшествия

В Москве росгвардейцы задержали мужчину, который проник в детский сад

Сотрудники Росгвардии задержали в Москве неадекватного мужчину, который проник в детский сад.
ТАСС 11:26
Музыка

YouTube назвал самые популярные видео года в России

Компания «Google Россия» представила рейтинг самых популярных видео на русскоязычном сегменте видеохостинга YouTube в 2019 году.
Культуромания вчера в 14:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное