Экономика
ТИАМинимальный размер оплаты труда в России увеличат с нового года
Депутаты во втором чтении приняли соответствующий законопроект, сообщает "Российская газета". Сейчас размер МРОТ составляет 11 280 рублей. После повышения его размер сравняется с величиной прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2019 года.
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с чего всё началось
Второе чтение в Госдуме прошел правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.Российская газетавчера в 05:53
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Законопроект об увеличении МРОТ до 12 тыс. руб. с 2020 г. прошел в Госдуме второе чтение
Агентство Москвавчера в 05:26
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