с чего всё началось

Депутаты во втором чтении приняли соответствующий законопроект, сообщает "Российская газета". Сейчас размер МРОТ составляет 11 280 рублей. После повышения его размер сравняется с величиной прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2019 года.

Минимальный размер оплаты труда в России увеличат с нового года

Общество Матвиенко предложила наказать Новака и возмутилась импортной петрушкой Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках ежегодного совещания со статс-секретарями — заместителями глав федеральных органов исполнительной власти высказала недовольство работой Минсельхоза и Минэнерго, передает корреспондент РБК.

Здоровье Отсутствие режима сна приводит к проблемам с сердцем Американские ученые выяснили, что отсутствие здорового сна приводит к проблемам с сердцем даже при наличии регулярных тренировок и здорового образа жизни, пишет MedicalXpress.

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Общество Украина поставила России условие по газовым спорам Украина поставила России условие по газовым спорам — «Нафтогаз» готов отозвать новые иски к «Газпрому» при условии выгодного долгосрочного транзита.

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Армия и оружие Создание двигателя второго этапа Су-57 затянулось Судя по опубликованному комментарию к заказу No 31908608459, в 2020 году российские конструкторы планируют только окончить тестирования форсажной камеры, что представляет собой лишь один из пунктов создания двигателя.

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