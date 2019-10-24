Экономика
Галерея ЧижоваМинимальный размер оплаты труда вырастет на 7,5 %
Государственная Дума, где интересы Воронежской области представляет Сергей Чижов, приняла в первом чтении законопроект, который увеличивает минимальный размер оплаты труда до 12 130 рублей в месяц.
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В Кировской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом
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Игроки «Ахмата» и «Арсенала» устроили массовую драку во время матча
Футболисты молодежных команд грозненского "Ахмата" и тульского "арсенала" устроили потасовку во время матча 14-го тура молодежноо первенства России.
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ЧП в воинской части посёлка Горный Забайкальского края некоторые бывшие военные связывают со старшим лейтенантом Данилом Пьянковым.
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Под Калугой автомобиль насмерть сбил женщину с ребенком
На нерегулируемым пешеходном переходе автомобиль совершил наезд на двух пешеходов женщину 1981 года рождения и девочку 3−4 лет.
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Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде
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