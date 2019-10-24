Экономика
Галерея ЧижоваМинимальный размер оплаты труда вырастет на 7,5 %
Государственная Дума, где интересы Воронежской области представляет Сергей Чижов, приняла в первом чтении законопроект, который увеличивает минимальный размер оплаты труда до 12 130 рублей в месяц.
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С 2020 года в России повысится минимальный размер оплаты труда
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