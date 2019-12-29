Экономика

ТАССТАССМинимальный размер оплаты труда вырастет в России до 12,1 тыс. рублей

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится в России с 1 января 2020 года на 7,5% и составит 12 130 рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда России. В 2019 году МРОТ составлял 11 280 рублей.
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Величина минимального размера оплаты труда в России повысилась на 850 рублей

Эхо Москвы10:18

Минимальный размер оплаты труда вырос в России

РИАМОвчера в 16:30

Минимальный размер оплаты труда вырастет в России до 12,1 тыс. рублей

ТАССвчера в 16:08

Увеличен минимальный размер оплаты труда и пенсии россиян

ПРАЙМвчера в 16:16

МРОТ в России увеличится на 7,5% с нового года

РЕН ТВвчера в 16:27

В России повысили зарплаты

Lenta.ruвчера в 16:07

Вступил в силу закон о повышении МРОТ

REGNUMвчера в 16:00
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Происшествия

Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину

Полицейские в небольшом городе Камышлов на юге Свердловской области застрелили пьяного молодого человека, набросившегося на них с монтировкой, сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.
РИА Новости 10:25
Политика

Хаменеи дал ответ на угрозы Ирану со стороны Трампа

Трамп подчеркнул, что Иран обязательно понесет полную ответственность за гибель людей или ущерб, причиненный какому-либо объекту США.
REGNUM 07:58
Футбол

Нападающий ЦСКА Чалов заинтересовал «Челси»

Лондонский «Челси» заинтересован в покупке нападающего московского ЦСКА Федора Чалова. Об этом сообщает британский Daily Express.
Lenta.ru 09:30
Политика

«Нафтогаз» объявил о завершении отделения оператора ГТС Украины

«Нафтогаз» полностью завершил отделение оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины от своей структуры.
РБК 09:48
Общество

В МВД объяснили новые правила регистрации автомобилей

В Министерстве внутренних дел России объяснили новый порядок государственной регистрации транспортных средств.
RT на русском 08:31
Спорт

Большунов опередил Устюгова в гонке преследования на «Тур де Ски»

РБК 08:53
Спорт

WADA опубликовала обновленный список запрещенных в спорте веществ

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) 1 января опубликовала новый список запрещенных в спорте препаратов, при этом произошли изменения и в порядке получения терапевтических исключений при наличии у спортсменов соответствующих медицинских показаний.
ProstoProSport 04:27
Общество

«Первый канал» отключил комментарии к новогоднему обращению Путина

Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканала, такие как «Первый канал» и «Россия 24» скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращения президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
МР7.ру 10:40
Космос

Названы главные космические проекты 2020 года

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2019 года в Роскосмосе рассказали об основных космических проектах России на 2020 год.
REGNUM 08:12
Происшествия

Глава Ингушетии прокомментировал нападение на пост ДПС

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов призвал ответственные лица принять исчерпывающие меры для обеспечения безопасности в регионе после нападения на пост ДПС в Магасе.
News.ru 10:16
Гаджеты

В Сети опубликовали параметры видеокарты Radeon RX 5600 XT

В сети раскрыли характеристик Radeon RX 5600 XT, которую покажут на CES.
Astera 29.12.19 в 17:06
Общество

Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей

Российская газета 08:45
Общество

Бандеровцы проводят в Киеве факельное шествие

По столице Украины прокатывается кровавое зарево. Националисты проводят факельное шествие, посвященное дню рождения Степана Бандеры.
Аргументы недели 11:18
Кино

Рассказан сюжет нового фильма о Гарри Поттере

Создатели оригинальной саги рассказали сюжет нового фильма. Франшиза о Гарри Поттере принесла мировую славу Джоан Роулинг.
Актуальные Новости вчера в 10:44
Здоровье

Названы преимущества резкого отказа от алкоголя

Как сообщает ToDay News Ufa, для начала медики пояснили, что человека нельзя считать зависимым от алкоголя, если он легко обходится без него два дня в неделю.
ToDay News Ufa вчера в 03:10
Кино

В прокат вышло «Вторжение» Бондарчука

1 января на большие экраны выходит блокбастер Фёдора Бондарчука «Вторжение» — продолжение ленты 2017 года «Притяжение».
RT на русском 02:30
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей

Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Вокруг ТВ вчера в 07:18
Происшествия

Против кировского депутата возбудили уголовное дело за убийство собак

Следственный комитет Кировской области возбудил уголовное дело в отношении одного из депутатов областного Законодательного собрания по факту убийства двух собак, принадлежащих местному жителю, сообщается на сайте ведомства в среду, 1 января.
Известия 11:32
Происшествия

В Саратове студент расстрелял не пропустившую его машину

Догнав автомобиль, в котором ехала семья с ребенком, мужчина открыл стекло и несколько раз выстрелил по машине, сообщает управление МВД по Саратовской области.
Вести.Ru 10:59
Общество

В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
Газета.Ru 30.12.19 в 06:54
Гаджеты

Пора в утиль: до завершения поддержки Windows 7 осталось две недели

14 января прекращается поддержка Windows 7. Это означает, что для операционной системы больше не будут выпускаться патчи и обновления безопасности.
3DNews 08:04
Шоу-бизнес

Жена Андрея Малахова намекнула на вторую беременность

В 2011 году популярный шоумен Андрей Малахов женился на дочке своего босса Наталье Шкулевой.
Uznayvse.ru вчера в 12:24
Происшествия

У пенсионерки в Москве украли сумку с 10 млн рублей

Известия 02:17
Шоу-бизнес

51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа

Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
Слово и Дело 30.12.19 в 05:37
Общество

В России изменились правила обращения с животными

В России изменились правила обращения с животными. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
РЕН ТВ 10:47
Происшествия

Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

Газета.Ru 11:21
Экономика

Россиянам ограничат максимальный размер долга по кредитам

Максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза, сообщает РИА «Новости».
Росбалт вчера в 01:42
Хоккей

Сборная России разгромила Германию на молодежном чемпионате мира

Сборная России по хоккею победила команду Германии в заключительном матче группового этапа молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), который проходит в Чехии.
РИА Новости вчера в 11:29
Политика

Суд в США отменил штраф ExxonMobil за нарушение санкций против России

В июле 2017 года американский Минфин заявил, что начислил ExxonMobil штраф в размере $2 млн в связи с нарушением компанией введённых США санкций против России.
RT на русском 00:37
Финансы

За 2019 год евро подешевел к доллару на 3%

Финансовый нокаут За 2019 год евро подешевел к доллару на 3%, а в этому году европейская валюта рискует обвалиться еще на 5%, прогнозируют опрошенные "Газетой.Ru" аналитики.
Газета.Ru 10:15
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