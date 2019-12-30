Экономика
ТАССМинимальный размер оплаты труда вырастет в России до 12,1 тыс. рублей
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится в России с 1 января 2020 года на 7,5% и составит 12 130 рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда России. В 2019 году МРОТ составлял 11 280 рублей.
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Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку
Политика
Украина начала транзит российского газа в Европу по новому контракту
Киев начал поставлять российский газ в Европу по новому соглашению о транзите, сообщил "Оператор ГТС Украины".
Политика
За 2019 год 200 тыс. жителей Донбасса стали гражданами России — МВД РФ
Напомним, что 24 апреля 2019 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства жителями ДНР и ЛНР.
Общество
Папа Римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа шел по площади в Ватикане и приветствовал паломников на пути к большой рождественской сцене Франциск протянул руку, чтобы дотронуться до ребенка, затем отвернулся от толпы, когда соседняя женщина схватила его за руку и дернула к себе.
Общество
Рогозин назвал восторги вокруг Илона Маска преувеличенными
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал восторги вокруг гендиректора SpaceX Илона Маска и владельца аэрокосмической компании Blue Origin Джеффа Безоса преувеличенными.
Политика
Главный раввин Польши прокомментировал слова Путина об антисемитизме
Главный раввин Польши Михаэль Шудрих прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина об антисемитизме бывшего польского посла в Германии Юзефа Липского.
Энергетика
Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»
Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз".
Энергетика
Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца
Как говорится в сообщении «Газпрома», при этом цена поставок определена только на январь и февраль 2020 года.
Общество
Синоптик предупредил о похолодании в Москве и Подмосковье
В Москве похолодает до минус двух-минус четырех градусов, в Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от нуля до минус пяти градусов.
Кино
Рассказан сюжет нового фильма о Гарри Поттере
Создатели оригинальной саги рассказали сюжет нового фильма. Франшиза о Гарри Поттере принесла мировую славу Джоан Роулинг.
Общество
В МВД разъяснили новые правила регистрации автомобилей
В МВД объяснили новый порядок государственной регистрации транспортных средств.
Спорт
Устюгов возглавил общий зачёт «Тур де Ски»
Футбол
Василий Березуцкий отказался ехать к Слуцкому в «Рубин»
Бывший защитник сборной России по футболу Василий Березуцкий, вместе со своим братом Алексеем работавший в тренерском штабе Леонида Слукцкого в голландском "Витессе", исключил возможность переезда в Казань вслед за своим бывшим наставником в ЦСКА.
Происшествия
Трое полицейских пострадали при нападении на пост ДПС в Магасе
Общество
Владимир Путин поздравил граждан России с Новым годом
Спорт
WADA обновило список запрещенных веществ
С 1 января начал действовать обновленный список веществ, запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA).
Хоккей
«Тыркаюсь-пыркаюсь». Панарин начал давать интервью на английском
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о своих успехах с английским языком.
Хоккей
Евгений Кузнецов: «Несколько ошибок стоили „Вашингтону“ результата»
Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов после поражения в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ от «Айлендерс» (3:4) посетовал на ошибки свои команды.
Технологии
WhatsApp перестанет работать на ряде устройств
Как сообщает ToDay News Ufa источник в поддержке, мессенджер WhatsApp вскоре не будет работать на старых смартфонах под управлением ПО iOS версии 9 и Android 4.0.3 и более старых версий, также прекращается поддержка Windows Phone.
Происшествия
Россиянин ударил ножом прохожих за просьбу дать прикурить
В Сарапуле (Удмуртия) россиянин ударил ножом двух прохожих, попросивших у него закурить.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева пожаловалась на одиночество
Лариса Гузеева пожаловалась поклонникам, что Новый год провела в гордом одиночестве.
Общество
На Украине минимальная зарплата повышается до $200
Минимальная зарплата на Украине с 1 января повышается на 11%, сообщает РИА "Новости".
Единоборства
Российский боец нокаутировал американца и заработал миллион долларов
Российский боец смешанного стиля (ММА) Али Исаев победил американца Джареда Рошольта в финале Гран-при Professional Fighting League (PFL).
Экономика
С 1 января выросли пенсии неработающих российских пенсионеров
Средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в этом году составит 16,4 тыс. рублей, о чем ранее заявляли в Пенсионном фонде России (ПФР).
Политика
Два украинских телеканала показали поздравление Порошенко
Два украинских телеканала - "Прямой" и "Пятый" - в новогоднюю ночь показали обращение бывшего президента Петра Порошенко, а в первые минуты после полуночи - поздравление нынешнего лидера страны Владимира Зеленского.
Экономика
Инфляция в России в 2019 году составила 3%
Ранее Минэкономразвития прогнозировало, что инфляция в России по итогам 2019 года составит 3-3,1%, в январе 2020 года она замедлится до 2,5-2,7% в годовом выражении на фоне выхода из базы расчета эффекта повышения НДС.
Шоу-бизнес
Максим Виторган рассказал, как встретил Новый год один
Российский актер Максим Виторган рассказал, как встретил 2019 год. Уходящий год выдался сложным для Виторгана.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей
Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.