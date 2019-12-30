Общество

РИАМОРИАМОМинимальный размер оплаты труда вырос в России

Со среды в России увеличился минимальный размер оплаты труда (МРОТ), рост составил 7,5%, сообщает kp.ru.
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Минимальный размер оплаты труда с сегодняшнего дня вырастет почти на тысячу рублей

Эхо Москвы00:01

Минимальный размер оплаты труда вырастет в России до 12,1 тыс. рублей

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12 Канал Омск30.12.19 в 22:26

Вступил в силу закон о повышении МРОТ

REGNUMвчера в 16:00
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Разин раскритиковал Льва Лещенко, назвавшего его «администратором»

Позднее Лещенко назвал Разина «непоющим администратором», который пытается выдать себя за артиста.
ФАН 30.12.19 в 14:02
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Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
РБК вчера в 22:20
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Тарасов назвал главный итог десятилетия: «Это не было бы возможно, если бы Россия не развивалась»

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Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

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Названы самые популярные блюда на Новый год в России

Эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) назвали самые популярные блюда, которые готовят на Новый год.
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Пенсии, налоги, цены на автомобили: что изменится с 1 января

Налог с продажи недвижимости С 1 января вступает в силу поправка в Налоговый кодекс, позволяющая россиянам, продавшим квартиру или земельный участок с жилым домом либо хозяйственными постройками, не платить НДФЛ, если срок владения превысил три года.
РИА Новости 00:00
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Рыбная диета не смогла спасти инуитов от развития атеросклероза

Работа исследователей показала, что традиционный образ жизни и богатая омега-3 жирными кислотами диета не могут спасти человека от болезни.
МедиаПоток 30.12.19 в 02:31
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В Москве в новогодних гуляниях приняли участие около 2,7 млн человек

ТАСС вчера в 18:54
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Слухи: «большой» Navi 21 для флагманского Radeon будет в два раза больше и быстрее Navi 10

Сообщается, что площадь кристалла нового GPU составляет 505 мм2, что практически в два раза больше по сравнению с Navi 10 (видеокарты Radeon RX 5700-й серии), площадь которого достигает 251 мм2.
3DNews вчера в 13:10
Происшествия

В центре Москвы задержали более 30 человек

На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ вчера в 10:24
Театры

Художественным руководителем «Современника» станет Виктор Рыжаков

С 4 января 2020 года художественным руководителем Московского театра «Современник» станет Виктор Рыжаков.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 30.12.19 в 04:06
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К 57-й минуте "Рейнджерс" сократили отставание от соперника до минимума (5:6), а 28-летний россиянин поучаствовал в четырех голах своей команды из пяти: он записал на свой счет три голевые передачи и один гол.
Вести.Ru 01:09
Экономика

В России максимальный размер кредитного долга ограничат с 1 января

С 1 января в России вступает в силу последний этап ограничения предельного долга.
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Премьера мюзикла на Западе состоялась 19 декабря. В российский прокат "Кошки" выйдут 2 января 2020 года.
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«Газпром» и «Нафтогаз» подписали контракт на транзит газа

Россия и Украина заключили пакет соглашений, которые обеспечат транзит голубого топлива из Российской Федерации через территорию Украины в Европу после 2019 года.
Капитал страны вчера в 03:22
Авто

Рассекречен новый минивэн Chrysler Pacifica

Инсайдеры рассекретили новую вариацию минивэна Chrysler Pacifica дополнительными сведениями о новинке.
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Экономика

Названы самые обедневшие российские миллиардеры

Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
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В Москве парковки станут бесплатными на время новогодних праздников

РБК вчера в 17:23
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С банков начнут брать комиссию за переводы по номеру телефонов

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РИА Новости вчера в 20:50
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На Украине резко выросла цена на газ для населения

На Украине с 1 января 2020 года выросла цена на газ для населения Украины.
РЕН ТВ вчера в 23:08
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США направят в Ирак 750 солдат после атаки на посольство

США немедленно направят в Ирак около 750 солдат после нападения на посольство в Багдаде.
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Происшествия

При нападении на пост ДПС в Ингушетии ранены трое полицейских

Трое сотрудников полиции получили ранения в результате нападения на пост в Магасе (Ингушетия), сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы регионального МВД.
Интерфакс вчера в 11:49
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В последнее время специалисты находят все больше доказательств того, что животные используют посторонние предметы в получении желаемого.
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В России изменились правила регистрации новых автомобилей

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Забыл, что уже не президент: Порошенко выпустил в эфир новогоднее обращение

Бывший президент Украины и действующий депутат Верховной рады (глава партии «Европейская солидарность») Петр Порошенко записал свое новогоднее обращение, которое транслировалось на украинских телеканалах «5 канал» и «Прямой», владельцем которых и является Порошенко.
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