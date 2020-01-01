Экономика

РИАМОРИАМОМинимальный размер оплаты труда вырос в России

Со среды в России увеличился минимальный размер оплаты труда (МРОТ), рост составил 7,5%, сообщает kp.ru.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Принят закон об увеличении минимальной зарплаты в новом году

Время Бухгалтера02:24

Минимальный размер оплаты труда вырастет в России до 12,1 тыс. рублей

ТАСС16:08

МРОТ в России увеличится на 7,5% с Нового года

РЕН ТВ16:27

В России повысили зарплаты

Lenta.ru16:07

Вступил в силу закон о повышении МРОТ

REGNUM16:00

Минимальный размер оплаты труда вырос в России

РИАМО16:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 17:43, Ашберн
Политика

Трамп назвал важной координацию по предотвращению теракта в Петербурге

Президент США Дональд Трамп назвал замечательной и важной координацию между Россией и США на фоне предоставления по линии специальных служб информации, которая помогла предотвратить теракт в Санкт-Петербурге.
РИА Новости 09:51
Биатлон

Пять биатлонистов отобрались в сборную России на этапы Кубка IBU

Биатлонисты Алексей Слепов, Ильназ Мухамедзянов, Вадим Филимонов, Виктория Сливко и Ульяна Кайшева прошли отбор в состав сборной России на январские этапы Кубка IBU.
News.ru 29 декабря в 07:51
Гаджеты

Технологии, которые нас подвели. Топ-10 провалов 2010-х

Журнал Wierd выбрал самые громкие технические провалы.
Телеканал 360° 09:05
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею

На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились имена восьми четвертьфиналистов турнира.
RT на русском 15:43
Шоу-бизнес

Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку

Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила своих поклонников за поддержку.
URA.Ru 17:36
Происшествия

Девушка героя мема про повара найдена мертвой в Петербурге

Полицейские обнаружили тело 17-летней девушки в квартире на Загородном проспекте в Петербурге, в которой она проживала вместе с 24-летним мужчиной.
Взгляд.ру 11:14
Спорт

Клебо: борьба за победу на «Тур де Ски» закончена. У меня нет шансов

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал неудачное выступление в гонке на 15 км свободным стилем на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе.
Чемпионат 08:15
Энергетика

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца

Как говорится в сообщении «Газпрома», при этом цена поставок определена только на январь и февраль 2020 года.
Известия 14:48
Театры

Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков

Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
Коммерсантъ вчера в 07:44
Политика

Трамп поговорил с премьером Ирака о необходимости защитить объекты США

Американский президент Дональд Трамп созвонился с исполняющим обязанности премьера Ирака Аделем Абдель Махди и поговорил о защите американских военных на территории республики, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Белого дома.
Газета.Ru 15:32
Здоровье

Медведев утвердил выплаты врачам за выявление онкозаболеваний

Постановление правительства, которое утверждает правила стимулирующих выплат, подписал глава кабмина Дмитрий Медведев.
News.ru 11:04
Экономика

Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%

Пенсия по старости будет проиндексирована в России с 1 января 2020 года на 6,6%, повышение коснется 31 млн неработающих пенсионеров.
ТАСС 16:06
Происшествия

В Ингушетии совершено вооруженное нападение на пост ДПС

BFM.ru 10:40
Происшествия

В Саратовской области опрокинулся междугородний микроавтобус

RT на русском 13:37
Общество

Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе

Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Aobe.ru вчера в 21:57
Общество

В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов и обычных россиян

Ранее, как писал NEWS.ru, депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести правила поведения для чиновников на корпоративах и усилить контроль за расходованием бюджетных средств на праздники для госслужащих.
News.ru вчера в 06:21
Политика

Нетаньяху по-русски поздравил русскоговорящих израильтян с Новым годом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по-русски поздравил с Новым годом русскоговорящих израильтян.
Известия 14:40
Происшествия

Вандал повредил картину Пикассо в лондонской галерее

Вести.Ru 10:28
Общество

Медведев утвердил новые правила обращения с животными в цирках

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о новых правилах обращения с животными в зоопарках, цирках, дельфинариях и океанариумах.
РБК 12:03
Общество

Как менялось лицо Путина за 20 лет: образы президента

Московский Комсомолец вчера в 09:57
Политика

В польской еврейской общине прокомментировали слова Путина о после

Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих не согласились со словами президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
РИА Новости 15:30
Политика

Владимир Путин поздравил граждан России с новым 2020 годом

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил граждан России с Новым 2020 годом.
REGNUM 10:39
Происшествия

В центре Москвы задержали более 30 человек

На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ 10:24
Политика

Вассерман сделал прогноз на 2020 год

Публицист Анатолий Вассерман сделал прогноз на 2020 год.
Известия 06:40
Общество

Европе предрекли климатическую катастрофу

Известия вчера в 18:34
Политика

Ким Чен Ын пообещал вскоре представить новое стратегическое оружие

Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна будет продолжать разработку стратегического оружия, пока враждебная политика США в отношении Северной Кореи не будет устранена, и в скором времени представит новое стратегическое оружие, передает агентство Рёнхап со ссылкой на доклад лидера КНДР на пленуме ТКП.
РИА Новости 17:14
Политика

Американским военным запретили пользоваться Tik Tok

Военнослужащим США запретили пользоваться китайским приложением Tik Tok.
РЕН ТВ вчера в 23:55
Единоборства

Федор Емельяненко нокаутировал Квинтона Джексона в первом раунде

Только что в рамках шоу Bellator 237 завершился поединок Федора Емельяненко и Квинтона Джексона.
Allboxing.ru 29 декабря в 00:46
Шоу-бизнес

Лоза отреагировал на критику концертов Пугачевой

Композитор Юрий Лоза в интервью РИА Новости Крым прокомментировал критику концертов Аллы Пугачевой, заявив, что у телезрителя должно быть право выбора.
РИА Новости 16:57
Шоу-бизнес

Охлобыстин извинился перед проститутками после сравнения с Водонаевой

Бывшая участница проекта «Дом-2» назвала Ивана Охлобыстина «быдлом, которое не может аргументировать свое мнение».
RuNews24.ru вчера в 09:57
Как работают Яндекс.Новости?
Главное