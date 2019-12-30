Экономика

ТАССТАССМинимальный размер оплаты труда вырастет в России до 12,1 тыс. рублей

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится в России с 1 января 2020 года на 7,5% и составит 12 130 рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда России. В 2019 году МРОТ составлял 11 280 рублей.
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