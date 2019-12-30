Экономика
РИАМОМинимальный размер оплаты труда вырос в России
Со среды в России увеличился минимальный размер оплаты труда (МРОТ), рост составил 7,5%, сообщает kp.ru.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 04:36, Ашберн
Технологии
В состав ЦКП СКИФ войдут 30 экспериментальных станций
Как сообщили на встрече, в состав ЦКП «СКИФ» войдут 30 экспериментальных станций, 14 из которых будут использовать излучение вставных устройств (размещаемых в прямолинейных участках основного кольца длиной 4-6 м), а 16 будут размещаться на пучках из поворотных магнитов.
Общество
Путин поздравил жителей России с Новым годом
Президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с Новым, 2020 годом.
Политика
Guardian: Британия предлагала сделать Россию членом НАТО
Британское министерство обороны выступало с инициативой включить российскую сторону в состав Североатлантического альянса НАТО в 1995 году, пишет The Guardian со ссылкой на заявление экс-главы ведомства Малколма Рифкинда.
Энергетика
Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»
Российский газ с 1 января начал поступать в Болгарию через газопровод "Турецкий поток".
Происшествия
У пенсионерки в Москве украли сумку с 10 млн рублей
Неизвестный украл у пенсионерки в одном из московских магазинов сумку с более 10 млн рублей.
Наука
Ученые назвали опасность неправильного сна
Общество
Москва перешла на раздельный сбор мусора
С 1 января в Москве стартовала программа раздельного сбора отходов.
Экономика
ЦБ начал брать комиссию с банков за систему быстрых платежей
С 1 января 2020 года Центробанк России берет с банков комиссию за использование системы быстрых платежей.
Общество
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
Ранее в последнем матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею российская команда со счетом 6:1 разгромила команду Германии.
Общество
Игорь Николаев и Ангелина Вовк стали народными артистами РФ
Президент России Владимир Путин присвоил государственные награды ряду артистов и деятелей культуры.
Политика
Суд отменил штраф ExxonMobil за нарушение санкций против России
Нефтегазовая компания ExxonMobil Corporation оспорила штраф в размере $2 млн, наложенный на нее министром финансов США Стивеном Мнучином, после того как корпорация якобы нарушила антироссийские санкции, заключив серию нефтяных и газовых сделок в России.
Экономика
Барнаул и Ульяновск с 1 января переходят на «альткотельную»
Барнаул и Ульяновск переходят с 1 января на ценообразование в теплоснабжении по методу "альтернативной котельной".
Происшествия
У берегов Южной Кореи столкнулись российское и корейское суда
Здоровье
Перед Новым годом в Чувашию привезли 30 новых автомобилей скорой помощи
Экономика
В России повысились акцизы на сигареты и другие табачные изделия
Ставка акциза на сигареты и другие табачные изделия повышается в России с 1 января 2020 года.
Шоу-бизнес
Охлобыстин извинился перед проститутками после сравнения с Водонаевой
Бывшая участница проекта «Дом-2» назвала Ивана Охлобыстина «быдлом, которое не может аргументировать свое мнение».
Политика
Украина начала транзит газа в Европу по новому контракту с РФ
По новому пятилетнему контракту объем транзита через Украину составит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021–2024 годах.
Происшествия
Землетрясение произошло у берегов Камчатки
У берегов российского полуострова Камчатка произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сегодня, 1 января, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Камчатскому краю.
Армия и оружие
США направят в Ирак 750 военных после атаки на посольство
США после нападения на американское посольство в Ираке незамедлительно направят в регион около 750 солдат, заявил глава Пентагона Марк Эспер.
Шоу-бизнес
Телегин объяснил развод с Пелагеей
Хоккеист Иван Телегин на своей странице в Instagram прокомментировал развод с супругой певицей Пелагеей.
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева объяснила, почему не носит нижнее белье
Только балерина показывает шпагаты и мини-купальники, а актриса агитирует за отсутствие нижнего белья.
Общество
Владимир Путин обратился с новогодним посланием к россиянам
Владимир Путин сделал также акцент на том, что в наступающем 2020 году Россия отметит 75-летие Великой Победы.
Политика
Главный раввин Польши прокомментировал слова Путина об антисемитизме
Главный раввин Польши Михаэль Шудрих прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина об антисемитизме бывшего польского посла в Германии Юзефа Липского.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку
Актриса Анастасия Заворотнюк в канун Нового года поблагодарила всех, кто ее поддерживал и молился за нее.
Экономика
Сбербанк разработал индексы Деда Мороза и Снегурочки
Сбербанк представляет новогодние индексы Деда Мороза и Снегурочки, об этом говорится в сообщении банка.