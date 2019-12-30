Экономика

РИАМОРИАМОМинимальный размер оплаты труда вырос в России

Со среды в России увеличился минимальный размер оплаты труда (МРОТ), рост составил 7,5%, сообщает kp.ru.
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В России минимальный размер оплаты труда вырос на 850 рублей

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В России повысили зарплаты

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С нового года МРОТ увеличат

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С января МРОТ повысят на 7,5%, маткапитал - на 3,8%

Интерфакс02:42
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 04:36, Ашберн
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Как сообщили на встрече, в состав ЦКП «СКИФ» войдут 30 экспериментальных станций, 14 из которых будут использовать излучение вставных устройств (размещаемых в прямолинейных участках основного кольца длиной 4-6 м), а 16 будут размещаться на пучках из поворотных магнитов.
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Газета.Ru 03:34
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Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года

Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
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В Амурской области нашли пропавшего двухлетнего ребенка

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Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

Ранее в последнем матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею российская команда со счетом 6:1 разгромила команду Германии.
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Игорь Николаев и Ангелина Вовк стали народными артистами РФ

Президент России Владимир Путин присвоил государственные награды ряду артистов и деятелей культуры.
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Суд отменил штраф ExxonMobil за нарушение санкций против России

Нефтегазовая компания ExxonMobil Corporation оспорила штраф в размере $2 млн, наложенный на нее министром финансов США Стивеном Мнучином, после того как корпорация якобы нарушила антироссийские санкции, заключив серию нефтяных и газовых сделок в России.
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Барнаул и Ульяновск с 1 января переходят на «альткотельную»

Барнаул и Ульяновск переходят с 1 января на ценообразование в теплоснабжении по методу "альтернативной котельной".
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В России повысились акцизы на сигареты и другие табачные изделия

Ставка акциза на сигареты и другие табачные изделия повышается в России с 1 января 2020 года.
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«Веселитесь, отмечайте, здоровья вам». Дзюба поздравил с Новым годом

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Охлобыстин извинился перед проститутками после сравнения с Водонаевой

Бывшая участница проекта «Дом-2» назвала Ивана Охлобыстина «быдлом, которое не может аргументировать свое мнение».
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По новому пятилетнему контракту объем транзита через Украину составит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021–2024 годах.
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Землетрясение произошло у берегов Камчатки

У берегов российского полуострова Камчатка произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сегодня, 1 января, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Камчатскому краю.
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Армия и оружие

США направят в Ирак 750 военных после атаки на посольство

США после нападения на американское посольство в Ираке незамедлительно направят в регион около 750 солдат, заявил глава Пентагона Марк Эспер.
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Телегин объяснил развод с Пелагеей

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В России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей

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Только балерина показывает шпагаты и мини-купальники, а актриса агитирует за отсутствие нижнего белья.
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Владимир Путин обратился с новогодним посланием к россиянам

Владимир Путин сделал также акцент на том, что в наступающем 2020 году Россия отметит 75-летие Великой Победы.
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Главный раввин Польши прокомментировал слова Путина об антисемитизме

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