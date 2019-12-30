Экономика

РИАМОРИАМОМинимальный размер оплаты труда вырос в России

Со среды в России увеличился минимальный размер оплаты труда (МРОТ), рост составил 7,5%, сообщает kp.ru.
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Минимальный размер оплаты труда вырастет в России до 12,1 тыс. рублей

ТАССвчера в 16:08

В России повысили зарплаты

Lenta.ruвчера в 16:07

Вступил в силу закон о повышении МРОТ

REGNUMвчера в 16:00

В России минимальный размер оплаты труда вырос на 850 рублей

Эхо Москвы03:00

МРОТ в России увеличится на 7,5% с нового года

РЕН ТВвчера в 16:27

Минимальный размер оплаты труда вырос в России

РИАМОвчера в 16:30

С января МРОТ повысят на 7,5%, маткапитал - на 3,8%

Интерфакс02:42
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 04:27, Ашберн
Политика

Лукашенко приказал найти альтернативу российской нефти

Белорусский лидер Александр Лукашенко на совещании с руководством нефтехимического комплекса страны дал поручение завершить переговоры с Россией по поставкам нефти и заключить необходимые контракты с Москвой, передает пресс-служба президента.
РБК вчера в 08:19
Наука

Вакцина от гриппа «разогрела» человеческие опухоли в мышах

Ученые предложили использовать вакцину от гриппа в качестве дополнительной противоопухолевой терапии.
N+1 вчера в 05:38
Общество

В Красноярске в новогоднюю ночь родилось 3 девочки и 2 мальчика

Newslab.ru 01:50
Происшествия

Путин наградил посмертно спасавшего детей омского подростка

Взгляд.ру вчера в 04:44
Энергетика

Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»

Российский газ с 1 января начал поступать в Болгарию через газопровод "Турецкий поток".
ТАСС 03:25
Происшествия

У пенсионерки в Москве украли сумку с 10 млн рублей

Неизвестный украл у пенсионерки в одном из московских магазинов сумку с более 10 млн рублей.
Известия 02:17
Общество

Дибров: россиянам нравится цензура на ТВ

Российским зрителям нравятся цензура и федеральные каналы, потому что они дают повод ругать чиновников и списывать собственные грехи на «хозяина».
Рамблер 03:26
Транспорт

Посещение туалетов на железнодорожных вокзалах России стало бесплатным

"С 1 января 2020 года бесплатно воспользоваться туалетами смогут посетители на 344 железнодорожных вокзалах", - цитирует РИА Новости представителя дирекции вокзалов.
Комсомольская правда 01:17
Происшествия

При нападении на пост ДПС в Ингушетии ранены трое полицейских

Трое сотрудников полиции получили ранения в результате нападения на пост в Магасе (Ингушетия), сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы регионального МВД.
Интерфакс вчера в 11:49
Политика

Суд отменил штраф ExxonMobil за нарушение санкций против России

Нефтегазовая компания ExxonMobil Corporation оспорила штраф в размере $2 млн, наложенный на нее министром финансов США Стивеном Мнучином, после того как корпорация якобы нарушила антироссийские санкции, заключив серию нефтяных и газовых сделок в России.
РБК вчера в 23:40
Политика

Украина начала транзит газа в Европу по новому контракту с РФ

По новому пятилетнему контракту объем транзита через Украину составит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021–2024 годах.
Коммерсантъ 03:55
Общество

В России ввели электронные трудовые книжки

В России работникам начнут выдавать электронные трудовые книжки вместо бумажных документов.
Lenta.ru вчера в 19:01
Происшествия

Пропавший в новогоднюю ночь ребёнок из Благовещенска найден живым

RT на русском 03:52
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

Ранее в последнем матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею российская команда со счетом 6:1 разгромила команду Германии.
РИА Новости 01:12
Политика

Зеленский в новогоднем поздравлении призвал украинцев к объединению

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом и призвал страну к объединению.
РИА Новости вчера в 17:19
Общество

На Украине минимальная зарплата повышается до $200

Минимальная зарплата на Украине с 1 января повышается на 11%, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:50
Армия и оружие

Гиперзвуковое оружие появилось в России

Президент Владимир Путин отметил, что РФ стала первой страной на планете, которая создала гиперзвуковое оружие, благодаря чему она опередила США в плане вооружения.
Актуальные Новости 30.12.19 в 02:56
Политика

Украинские депутаты лишились неприкосновенности

На Украине вступили в силу поправки в закон «О статусе народного депутата Украины», который уточняет порядок отмены депутатской неприкосновенности.
Lenta.ru вчера в 18:33
Политика

Всемирной торговой организации исполнилось 25 лет

Всемирной торговой организации (ВТО) 1 января 2020 года исполнилось 25 лет с момента ее основания. Россия присоединилась к ВТО в 2012 году.
ТАСС вчера в 16:19
Космос

Украина показала облик перспективных космических сверхтяжелых ракет

Украинское конструкторское бюро "Южное" продемонстрировало линейку из четырех перспективных космических ракет-носителей сверхтяжелого класса Mayak.
РИА Новости 29.12.19 в 02:01
Экономика

В России повысились акцизы на сигареты и другие табачные изделия

Ставка акциза на сигареты и другие табачные изделия повышается в России с 1 января 2020 года.
Известия вчера в 23:19
Политика

Главный раввин Польши прокомментировал слова Путина об антисемитизме

Главный раввин Польши Михаэль Шудрих прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина об антисемитизме бывшего польского посла в Германии Юзефа Липского.
RT на русском 02:08
Кино

Фильм Федора Бондарчука «Вторжение» выходит в прокат

Фантастический фильм Федора Бондарчука "Вторжение" выходит в российский прокат в среду.
ТАСС вчера в 16:20
Политика

В Совфеде прокомментировали принятый в Черногории закон о церквях

Принятый парламентом Черногории закон о свободе вероисповедания является грубым вмешательством в дела Сербской православной церкви, заявил РИА Новости в понедельник глава конституционного комитета Совфеда РФ Андрей Клишас.
РИА Новости 30.12.19 в 09:39
Здоровье

Объявлены даты работы поликлиник в Красноярске в новогодние праздники

Минздрав Красноярского края утвердил график работы городских поликлиник в новогодние праздники.
KrasNews.com 30.12.19 в 22:26
Общество

Взнос на капремонт в Москве повысили на 3,7%

В Москве минимальный размер взноса за капитальный ремонт жилья с 1 января повышен на 3,7%, ставка платы за содержание жилого помещения - на 5%, сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы.
Интерфакс 03:01
Единоборства

Боец Али Исаев выиграл чемпионский титул на турнире PFL

REGNUM 01:24
Происшествия

У берегов Южной Кореи столкнулись российское и корейское суда

Российская газета 01:13
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей

Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Вокруг ТВ вчера в 07:18
Шоу-бизнес

51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа

Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
Слово и Дело 30.12.19 в 05:37
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