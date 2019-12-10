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ТАССМинимальный размер пенсии в Москве увеличат до 19,5 тыс. рублей
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии в столице до 19,5 тыс. рублей, а также об индексации на 5,6% пособий ветеранам труда и труженикам тыла, семьям с детьми, гражданам старшего поколения, на содержание детей, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот.
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Правительство Москвы установило размеры отдельных социальных выплат на 2020 год
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы08:12
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Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон
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